ມີລາຍງານວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ ເອຣິເທຣຍ ມີອັດຕາ ຂ້າທາດ ສະໄໝໃໝ່ ສູງທີ່ສຸດ

ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະເອຣິເທຣຍ ມີກໍລະນີຂ້າທາດສະໄໝໃໝ່ສູງສຸດ ອີງຕາມການສຳຫຼວດ
ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ດັດຊະນີຂ້າທາດຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ກະປະມານວ່າ ມີ 40 ລ້ານ 3 ແສນຄົນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ
ໄດ້ຕົກເປັນຂ້າທາດສະໄໝໃໝ່ ໃນປີ 2016. ການສຳຫຼວດຕີຄວາມໝາຍຂ້າທາດສະ
ໄໝໃໝ່ວ່າ ເປັນການຄ້າມະນຸດ ການບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ ໜີ້ສິນທີ່ຕິດຄ້າງ ການຖືກບັງ
ຄັບໃຫ້ແຕ່ງງານ ການຂາຍ ແລະການສວຍໃຊ້ພວກເດັກນ້ອຍ ຕະຫລອດທັງເປັນຂ້າ
ທາດນຳດ້ວຍ.
ລາຍງານກ່າວວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອມີເປີເຊັນສູງສຸດ ໃນການເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງຕົນຕົກ
ເປັນຂ້າທາດ ຄືນຶ່ງໃນ 10 ຄົນໃດ ແມ່ນຕົກເປັນຂ້າທາດສະໄໝໃໝ່ ແລະ “ສ່ວນໃຫຍ່
ແລ້ວ ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຮັດວຽກ ໂດຍລັດຖະບານ.”
ລາຍງານກ່າວວ່າ ບັນດາປະເທດພັດທະນາແລ້ວ ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບເພາະວ່າ ເຂົາ
ເຈົ້າໄດ້ນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ໃນມູນຄ່າ 350 ພັນລ້ານໂດລາ ທີ່ໄດ້ຮັບການຜະ ລິດພາຍໃຕ້
ກໍລະນີທີ່ມີຄວາມສົງໄສ. ລາຍງານໄດ້ກ່າວອ້າງວ່າ ຖ່ານຫີນ ໝາກກາກາວ ຝ້າຍ ໄມ້
ທ່ອນ ແລະປາແມ່ນຮວມຢູ່ໃນຜະລິດຕະພັນທີ່ອາດຖືກຜະລິດໂດຍຂ້າທາດສະໄໝໃໝ່.
ອິນເດຍເປັນປະເທດທີ່ມີຈຳນວນທັງໝົດຫຼາຍທີ່ສຸດ ຊຶ່ງກະປະມານວ່າມີຂ້າທາດ 8
ລ້ານຄົນ ຂອງຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ 1 ພັນ 3 ລ້ານຄົນ ອີງຕາມມູນ ນິທິວອກຟຣີ
ຊຶ່ງໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ດັດຊະນີຂ້າທາດຢູ່ໃນທົ່ວໂລກນັບແຕ່ປີ 2013.
ການແນໃສ່ຂອງດັດຊະນີນີ້ ກໍເພື່ອກົດດັນບັນດາລັດຖະບານ ແລະບໍລິສັດຕ່າງໆໃຫ້ເອົາມາດຕະການເພີ້ມຂຶ້ນ ເພື່ອຍຸຕິບັນຫາດັ່ງກ່າວໂດຍການໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ຈຳນວນ
ໂຕເລກ ຂອງຜູ້ຄົນທີ່ພົວພັນ ແລະຜົນກະທົບທີ່ມີຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.
ຫຼັງຈາກເກົາຫຼີເໜືອ ແລະເອຣິເທຣຍແລ້ວ ປະເທດທີ່ລ່ວງລະເມີດຮ້າຍແຮງສຸດກໍໄດ້
ແກ່ບູຣູນດີ ສາທາລະນະລັດອາຟຣິກາກາງ ອັຟການິສຖານ ມໍຣິເຕເນຍ ຊູດານໃຕ້
ປາກິສຖານ ກຳປູເຈຍ ແລະອີຣ່ານ ທີ່ການສຳຫຼວດໄດ້ພົບເຫັນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ