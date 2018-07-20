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ມີລາຍງານວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ ເອຣິເທຣຍ ມີອັດຕາ ຂ້າທາດ ສະໄໝໃໝ່ ສູງທີ່ສຸດ

ຄະນະສືບສວນພິເສດ ຂອງໄທ ບຸກເຂົ້າໄປໃນໂຮງງານກຸ້ງ ທີ່ເມືອງ ສະໝຸດສາຄອນ ປະເທດໄທ ບ່ອນທີ່ມັກມີຂ້າທາດເຮັດວຽກຢູ່ ວັນທີ 9 ພະຈິກ 2015.

ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ແລະ​ເອຣິ​ເທຣຍ ມີ​ກໍລະນີ​ຂ້າ​ທາດ​ສະ​ໄໝ​ໃໝ່​ສູງ​ສຸດ ອີງຕາມກາ​ນສຳ​ຫຼວດ
ຢູ່ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ​ທີ່ນຳອອກ​ເຜີ​ຍ​ແຜ່ ​ໃນວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້.

ດັດຊະນີ​ຂ້າ​ທາດ​ຢູ່ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ກະປະມານ​ວ່າ ມີ 40 ລ້ານ 3 ແສນ​ຄົນ​ຢູ່ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​
ໄດ້ຕົກ​ເປັນ​ຂ້າ​ທາດ​ສະ​ໄໝ​ໃໝ່ ​ໃ​ນປີ 2016. ການ​ສຳ​ຫຼວດຕີຄວາມ​ໝາຍ​ຂ້າທາດ​ສະ​
ໄໝໃໝ່​ວ່າ ​ເປັນ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ ການບັງຄັບ​ໃຊ້​ແຮງ​ງານ ໜີ້​ສິນທີ່​ຕິດ​ຄ້າງ ການຖືກບັງ
ຄັບ​ໃຫ້​ແຕ່ງງານ ການ​ຂາຍ ​ແລະການສວຍໃຊ້ພວກ​ເດັກນ້ອຍ ຕະຫລອດ​ທັງ​ເປັນ​ຂ້າ​
ທາດນຳ​ດ້ວຍ.

​ລາຍ​ງານ​ກ່າວ​ວ່າ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ມີ​ເປີ​ເຊັນ​ສູງສຸດ ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນຂອງ​ຕົນ​ຕົກ​
ເປັນ​ຂ້າ​ທາດ ຄືນຶ່ງ​ໃນ 10 ຄົນໃດ ​ແມ່ນຕົກ​ເປັນ​ຂ້າ​ທາດ​ສະ​ໄໝ​ໃໝ່ ​ແລະ “​ສ່ວນໃຫຍ່
ແລ້ວ ໄດ້ຖືກ​ບັງຄັບໃຫ້ເຮັດວຽກ​ ໂດຍ​ລັດຖະບານ.”

ລາຍ​ງານ​ກ່າວ​ວ່າ ບັນດາປະເທດ​ພັດທະນາແລ້ວ ​ມີ​ສ່ວນ​ຮັບຜິດຊອບ​ເພາະວ່າ ​ເຂົາ​
ເຈົ້າ​ໄດ້ນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ໃນ​ມູນ​ຄ່າ​ 350 ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ ທີ່ໄດ້ຮັບການຜະ ລິດ​ພາຍ​ໃຕ້
​ກໍລະນີ​ທີ່​ມີ​ຄວາມສົງ​ໄສ. ລາຍ​ງານໄດ້​ກ່າວອ້າງວ່າ ​ຖ່ານ​ຫີນ ໝາກ​ກາກາວ ຝ້າຍ ​ໄມ້
​ທ່ອນ ​ແລະ​ປາແມ່ນຮວມຢູ່​ໃນ​ຜະ​ລິດ​ຕະພັນທີ່​ອາດຖືກຜະລິດ​ໂດຍຂ້າ​ທາດ​ສະ​ໄໝ​ໃໝ່.

ອິນ​ເດ​ຍ​ເປັນ​ປະເທດທີ່ມີ​ຈຳນວນ​ທັງ​ໝົດ​ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຊຶ່ງ​ກະປະມານວ່າມີຂ້າທາດ 8
ລ້ານ​ຄົນ ຂອງຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ 1 ພັນ​ 3 ລ້ານ​ຄົນ ອີງ​ຕາມມູນ ນິທິວອກຟຣີ
ຊຶ່ງ​ໄດ້ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ດັດ​ຊະນີ​ຂ້າ​ທາດ​ຢູ່​ໃນທົ່ວ​ໂລກ​ນັບ​ແຕ່​ປີ 2013.

ການ​ແນ​ໃສ່​ຂອງ​ດັດ​ຊະນີນີ້ ​ກໍ​ເພື່ອ​ກົດ​ດັນ​ບັນດາ​ລັດຖະບານ ​ແລະ​ບໍລິສັດ​ຕ່າງໆ​ໃຫ້​ເອົາມາດຕະການ​ເພີ້​ມຂຶ້ນ ​ເພື່ອ​ຍຸຕິ​ບັນຫາ​ດັ່ງກ່າວໂດຍ​ການ​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວກັບ ​ຈຳນວນ
​ໂຕ​ເລກ ​ຂອງ​ຜູ້ຄົນ​ທີ່​ພົວພັນ ​ແລະ​ຜົນ​ກະທົບ​ທີ່​ມີ​ຢູ່ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ.

ຫຼັງ​ຈາກ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ​ແລະ​ເອຣິ​ເທຣຍແລ້ວ ປະເທດທີ່ລ່ວງລະເມີດຮ້າຍແຮງ​ສຸດກໍໄດ້

ແກ່ບູຣູນດີ ສາທາລະນະ​ລັດອາ​ຟຣິກາ​ກາງ ອັຟກາ​ນິສຖານ ​ມໍຣິ​ເຕ​ເນຍ ຊູ​ດານ​ໃຕ້
ປາ​ກິ​ສຖານ ກຳປູ​ເຈຍ ​ແລະ​ອີຣ່ານ ທີ່​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ.

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