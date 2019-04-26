ເກົາຫລີເໜືອສົ່ງໃບເກັບເງິນຈຳນວນ 2 ລ້ານໂດລາໃຫ້ສະຫະລັດສຳລັບຄ່າປິ່ນປົວນັກສຶກສາໃນມະຫາວິທະຍາໄລຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຖືກພຽງຢາງຈັບໄປຂັງໃນປີ 2016 ແລະກັບຄືນມາຍັງສະຫະລັດໃນສະພາບທີ່ອ່ອນເພຍແບບບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວເລີຍ ໃນເວລາ 1 ປີ ຕໍ່ມາ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງໜັງສືພິມ Washington Post.
ແຫລ່ງຂ່າວບອກໜັງສືພິມ Washington Post ວ່າ ທູດພິເສດຕົ້ນຕໍທີ່ຖືກສົ່ງໄປເອົາທ້າວອັອດໂຕ ວາມບີເອີ (Otto Warmbier) ມານັ້ນ ໄດ້ເຊັນສັນຍາວ່າຈະຈ່າຍເງິນຄ່າປິ່ນປົວດັ່ງກ່າວ ຕາມຄຳສັ່ງຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ. ໃບບິນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຫາກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດ ແຕ່ວ່າ ບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ຈ່າຍເງິນທີ່ຂຽນຢູ່ໃນໃບເກັບເງິນນັ້ນຫລືບໍ່.
"ພວກເຮົາບໍ່ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນແຕ່ຢ່າງໃດກ່ຽວກັບການເຈລະຈາຕໍ່ລອງເລື້ອງຕົວປະກັນ ສະນັ້ນຫລະມັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເພິ່ນປະສົບຜົນສຳເລັດຢູ່ໃນລັດຖະບານຊຸດນີ້," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງ Sarah Sanders, ໂຄສົກປະຈຳທຳນຽບຂາວ ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນຂໍ້ຄວາມຂຽນລົງໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ.
ໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ ຊຶ່ງເປັນເວລາບໍ່ດົນພໍເທົ່າໃດມານີ້ ທ່ານທຣຳກ່າວຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານບໍ່ໄດ້ຈ່າຍ "ເງິນຈັກໜ້ອຍເລີຍ" ເພື່ອເອົາ "ຄົນທີ່ຖືກຈັບເປັນຕົວປະກັນ" ທີ່ເປັນຊາວອາເມຣິກັນທັງຫລາຍ ອອກມາຈາກເກົາຫລີເໜືອ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງໜັງສືພິມດັ່ງກ່າວ.
ທ້າວ ວາມບີເອີ (Warmbier) ໄດ້ຖືກຈັບໄປຂັງໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 2016 ຍ້ອນຖືກກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ລັກເອົາປ້າຍອັນນຶ່ງຢູ່ໃນໂຮງແຮມແຫ່ງນຶ່ງໃນເກົາຫລີເໜືອ. ລາວມີອາຍຸໄດ້ 21 ປີຕອນທີ່ລາວຖືກຈັບນັ້ນ. ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ໄປປາກົດໂຕຢູ່ໃນສານ ແລະໄດ້ທຳການຂໍຂະມາໂທດແບບໂສກເສົ້າເສຍໃຈທີ່ໄດ້ຖືກບັນທຶກໃນວີດິໂອ ແລະຖືກຄົນເອົາສົ່ງໃຫ້ກັນເບິ່ງຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍແລ້ວ, ລາວກໍຖືກສານຕັດສິນໃນເດືອນມີນາ 2016 ແລະຖືກຕັດສິນໃຫ້ຖືກລົງໂທດດ້ວຍການອອກແຮງງານເປັນເວລາ 15 ປີ ຢູ່ໃນຄຸກຂອງເກົາຫລືເໜືອແຫ່ງນຶ່ງ.
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