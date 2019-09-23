ກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນຂອງ ອັງກິດ ທີ່ຖືກຍຶດໂດຍ ອີຣ່ານ ເມື່ອເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ
ຈະຖືກປ່ອຍໃນໄວໆນີ້, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເຄິ່ງທາງການ ຟາສ
(Fars) ໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ກຳປັ່ນ ສເຕນາ ອິມເປໂຣ ແລະ ລູກເຮືອ ໄດ້ຖືກກັກໂດຍກຳລັງພິທັກປະຕິວັດ ອີຣ່ານ
ໃນຊ່ອງແຄບ ຮໍມຸສ ສຳລັບການກ່າວຫາວ່າ ລ່ວງລະເມີດເຂດນ້ຳ ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດວັນ ຫຼັງ
ຈາກກອງກຳລັງ ອັງກິດ ໄດ້ຍຶດກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນຂອງ ອີຣ່ານ ຢູ່ຊອກຊາຍຝັ່ງແຫຼມ
ຈີບຣາລຕາ.
ອັງກິດ ໄດ້ກ່າວຫາ ອີຣ່ານ ວ່າພະຍາຍາມທີ່ຈະຂາຍນ້ຳມັນ ໃນການລ່ວງລະເມີດມາດ
ຕະການລົງໂທດຕໍ່ລັດຖະບານ ເຕຫະຣ່ານ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈີບຣາລຕາ ໄດ້ປ່ອຍກຳປັ່ນບັນ
ຫາທຸກນ້ຳມັນລຳດັ່ງກ່າວໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ຫົວໜ້າຂອງບໍລິສັດຊາວ ສວີເດັນ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງກຳປັ່ນ ສເຕນາ ອິມເປໂຣ ໄດ້ກ່າວຕໍ່
ວິທະຍຸ SVT ຂອງລັດຖະບານວ່າ ກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນນັ້ນ ອາດຖືກປ່ອຍອອກມາພາຍ
ໃນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງນີ້.
ທ່ານ ເອຣິກ ຮາແນລ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນໃນຕອນເຊົ້ານີ້ວ່າ ມັນເບິ່ງຄື
ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະປ່ອຍກຳປັ່ນ ສເຕນາ ອິມເປໂຣ ພາຍໃນສອງສາມຊົ່ວໂມງຂ້າງໜ້າ. ສະ
ນັ້ນພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າ ໄດ້ມີການຕັດສິນໃຈທາງການເມືອງເພື່ອປ່ອຍກຳປັ່ນທີ່ຖືກຍຶດ
ນັ້ນ.”
ຫົວໜ້າຂອງອົງການທ່າເຮືອ ແລະ ການສັນຈອນທາງທະເລ ຂອງ ອີຣ່ານ ໃນແຂວງ
ຮໍມອສການ ທ່ານ ອາລລາມໍຣາດ ອາຟີຟີປົວ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ ຟາສ ວ່າ ຂັ້ນ
ຕອນກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດໃຫ້ກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນນັ້ນເຄື່ອນເຂົ້ານ່ານນ້ຳສາກົນ
ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນແລ້ວ ແຕ່ວ່າຄະດີທາງກົດໝາຍຕໍ່ກຳປັ່ນລຳດັ່ງກ່າວຍັງມີການລໍຖ້າຢູ່.
ທ່ານບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນອື່ນໆ ກ່ຽວກັບ ກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນນັ້ນ.