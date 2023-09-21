ເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ, ພວກລັກເຈາະຂໍ້ມູນຣັດເຊຍ ແລະພວກລັກເຈາະຂໍ້ມູນຢູໂຣບຕາເວັນອອກ ໄດ້ຄອບງໍາໂລກ ໃນອາຊະຍາກໍາທາງໄຊເບີ້, ແຕ່ພວກເຂົາອາດຈະປະເຊີນກັບຄວາມທ້າທາຍ ຈາກຄູ່ແຂ່ງໃໝ່ເຊັ່ນ ຈີນ.
ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ທີ່ບໍລິສັດຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ້ ຟຣູຟພັອຍ (Proofpoint) ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ກວດພົບການແຜ່ກະຈາຍ ມາລແວທີ່ເປັນພາສາຈີນ ຜ່ານການໂຄສານາທາງອີເມລນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ 2023, ເປັນສັນຍານການເພີ້ມຂຶ້ນດ້ານກິດຈະກໍາອາຊະຍາກໍາທາງໄຊເບີ້ຂອງຈີນ ແລະມີທ່າອ່ຽງເປັນໄພຄຸກຄາມໃໝ່ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.
“ໃນທີ່ນີ້, ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ພວກເຮົາເລີ້ມຈາກໄພແຫ້ງແລ້ງໄປສູ່ໄພນໍ້າຖ້ວມ,” ກ່າວໂດຍ ທ່ານນາງເຊເລນາ ລາຊັນ (Selena Larson), ນັກວິເຄາະອະວຸໂສກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນລັບທີ່ເປັນໄພຄຸກຄາມຢູ່ທີ່ບໍລິສັດ Proofpoint ແລະເປັນນຶ່ງໃນຜູ້ຂຽນບົດລາຍງານໃໝ່ ກ່ຽວກັບມາລແວພາສາຈີນຂອງບໍລິສັດ Proofpoint.
ທ່ານນາງລາຊັນ ກ່າວວ່າ, ການເພີ້ມຂຶ້ນນັ້ນ ສາມາດມາຈາກຫຼາຍປັດໄຈ.
ທ່ານນາງລາຊັນ ກ່າວໃນການໃຫ້ສໍາພາດວ່າ “ມັນອາດຈະມີຄວາມພ້ອມເພີ້ມຂຶ້ນ, ມັນອາດຈະມີການເຂົ້າເຖິງບາງລະບົບເມລແວນີ້ໄດ້ງ່າຍ, ແລະ ມັນອາດຈະມີການເພີ້ມກິດຈະກໍາຂຶ້ນໂດຍຜູ້ທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທາງໄຊເບີ້ ທີ່ເວົ້າພາສາຈີນທັງໝົດ.”
ໃນຂະນະທີ່ພວກລັກເຈາະຂໍ້ມູນທີ່ເວົ້າພາສາຣັດເຊຍ ຍັງຄົງຄອບງໍາເຄືອຂ່າຍອາຊະຍາກໍາທາງໄຊເບີ້, ໃນບົດລາຍງານຂອງບໍລິສັດ Proofpoint ກ່າວວ່າ ການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງມາລແວພາສາຈີນໃນປັດຈຸບັນ “ອາດທ້າທາຍຕໍ່ການຄອບງໍາ ທີ່ຕະຫຼາດອາຊະຍາກໍາທາງໄຊເບີ້ ທີ່ເວົ້າພາສາພາສາຣັດເຊຍ ມີຕໍ່ໄພຂົ່ມຂູ່ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.”