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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

​ລາຍ​ງານ​ຂ່າວ ແຈ້ງວ່າ ອົງ​ການ ແອັ​ຟ​ບີ​ອາຍ ​ສືບ​ສວນ​ ປ. ທ​ຣຳ ເຮັດ​ວຽກ ໃຫ້ຮັດເຊຍ​ ຫຼື​ບໍ່

ຮູບ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ (ຊ້າຍ) ທີ່​ຖ່າຍ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 9 ເມ​ສາ 2018 ທີ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ແລະ ຮູບ​ທ່ານ​ເຈມ​ສ໌ ໂຄ​ມີ ອະ​ດີດ ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ ອົງ​ການ​ສັນ​ຕິ​ບານ​ກາງ ສ​ຫລ ທີ່​ຖ່າຍ​ຢູ່​ຕຶກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 8 ມິ​ຖຸ​ນາ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໜັງ​ສື​ພິມ ​ນິວຢອກ​ໄທ​ມ໌ ລາຍ​ງານ​ວ່າ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ອົງ​ການ​ສັນ​ຕິ​ບານກາງ ຫຼື FBI ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ພາ​ກັນ​ຕື່ນ​ຕົກ​ໃຈ​ເປັນ​ທີ່​ສຸດ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ກະທຳ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ຫຼັງ​ຈາກ​ທ່ານ​ໄດ້​ປົດທ່ານ​ເຈມ​ສ໌ ໂຄ​ມີ​ອະ​ດີດ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍການ ​ຂອງ​ອົງ​ການ FBI ຊຶ່ງ​ໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ເລີ້ມ​ມີ​ການ​ສືບ​ສວນວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຫຼື​ບໍ່.

ໜັງ​ສື​ພິມ ​ນິວຢອກ​ໄທ​ມ໌ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້ ໄດ້​ອ້າງ​ຄຳ​ເວົ້າ ຂອງອະ​ດີດ​ເຈົ້າ​ໜ້າ ​ທີ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົດ​ໝາຍທີ່ຂໍ​ສະ​ຫງວນ​ຊື່ ແລະ​ພວກ​ທີ່​ຮູ້​ເລື້ອງ​ດີ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສືບ​ສວນ ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕໍ່​ຕ້ານ​ການ​ສືບ​ລັບເລີ້ມ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ສືບ​ສວນເບິ່ງວ່າ “ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ຮູ້​ຕົ​ວ​ຫຼື​ບໍ່​ພວມ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້​ຣັດ​ເຊຍ ແລະ​ໄດ້​ຕົກຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້ອິດ​ທິ​ພົນ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ໂດຍ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຕັ້ງ​ໃຈ.”

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ຕໍ່​ໜັງ​ສື​ພິ​ມ​ດັ່ງ​ກ່າວວ່າ ຫຼັງ​ຈາກ​ທ່ານ​ໂຄ​ມີ​ຖືກ​ປົດ​ໃນ​ເດືອນພຶດ​ສະ​ພາ​ ປີ 2017 ແລ້ວ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ ເວ​ລາ​ທ່ານທ​ຣ​ຳ ເອົາ​ເລື້ອງ​ປົດ​ທ່ານ​ໂຄ​ມີ ໄປ​ພົວ​ພັນ​ໃສ່​ກັບ​ການ​ສືບ​ສວນ ກ່ຽວ​ກັບ​ການແຊກ​ແຊງ​ຂອງ​ຣັດເຊຍ.

​ກ່ອນ​ໜ້ານີ້ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້​ທີ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົດ​ໝາຍ ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້ປົດ​ທ່ານ​ໂຄ​ມີ​ແລ້ວ ທ​າງ​ອົງ​ການ FBI ກໍ​ເລີ້ມການ​ສືບ​ສວນ​ເບິ່ງວ່າ ການ​ກະທຳ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ ເປັນ​ການ​ຂັດ​ຂວາງ ​ຂະ​ບວນ​ການ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ຫຼື​ບໍ່. ແຕ່​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງໜັງ​ສື​ພິມ​ນິວຢອກ​ໄທ​ມ໌ແລ້ວ ສິ່ງທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ເ​ປີດ​ເຜີຍ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຮູ້ກໍ​ແມ່ນ​ວ່າ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົດໝາຍຍັງ​ໄດ້​ຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງ​ທາງ​ທີ່​ຈະ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ເບິ່ງວ່າ ການ​ກະ​ທຳ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍ​ດີ ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຫຼື​ບໍ່ ທີ່​ອາດ​ຈະ​ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຕໍ່​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ.

ການ​ສືບ​ສວນ​ທັງ​ໝົດ​ແມ່ນ​ຮັບ​ຊ່ວງ​ຕໍ່ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຫຼາຍໆ​ມື້​ຕໍ່​ມາ ເວ​ລາ​ໄອ​ຍະ​ການພິ​ເສດ ທ່ານ​ໂຣ​ເບີດ ມັ​ລ​ເລີ ໄດ້ຖືກ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ໃຫ້​ສືບ​ສວນ ເບິ່ງ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ອິດ​ທິ​ພົນ​ແຊກ​ແຊງ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີໃນ​ປີ 2016 ຕະ​ຫຼອດ​ທັງ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ ໃນ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ຣັດ​ເຊຍແລະ​ຄະ​ນະ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ.

ເວ​ລານີ້​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ຫຼັກ​ຖານ​ໃດໆ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໄດ້​ຕິດ​ຕໍ່​ກັບ​ຣັດເຊຍ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫ​າ​ສຽງ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ແລະ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ດົນ​ນານ​ແລ້ວ​ວ່​າທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ການ​ພົວ​ພັນ​ແບບ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ​ໃດໆ. ຣັດເຊຍ​ກໍ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຕໍ່​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້.

ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ທ່ານ​ຣູ​ດີ ຈູ​ລີ​ອາ​ນີກ່າວ​ຕໍ່ໜັງ​ສື​ພິມ​ນິວຢອກ​ໄທ​ມ໌ວ່າ ​ຖ້າເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ອົງ​ການ FBI ​ໄດ້​ສະ​ຫຼຸບ​ໄປ​ແລ້ວ​ວ່າ ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຕ້ານຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ກໍ​ຈະ​ໄດ້​ຍິນ​ເລື້ອງນີ້​ໄປ​ແລ້ວ.

ທ່ານ​ຈູ​ລີ​ອາ​ນີ ກ່າວ​ຕໍ່​ໜັງ​ສື​ພິມ​ສະ​ບັບ​ນີ້​ວ່າ “ຄວາມ​ຈິງ​ແລ້ວມັນ​ຢ້ອນ​ຄືນ​ໄປ​ເມື່ອນຶ່ງ​ປີ​ເຄິ່ງແລະ​ກໍ​ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າມັນ​ເປັນ​ໄພ​ຕໍ່​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ພວກວ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ຫຍັງ​ເລີຍ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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