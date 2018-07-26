ມີຜູ້ນຶ່ງ ບາດເຈັບ ໃນເຫດລະເບີດ ຢູ່ນອກ ສະຖານທູດ ອາເມຣິກັນ ທີ່ປັກກິ່ງ

ຊາຍຜູ້ນຶ່ງໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ເວລາລະເບີດທີ່ເຮັດຂຶ້ນເອງ ຊຶ່ງລາວຖືໄປນຳນັ້ນໄດ້ແຕກຂຶ້ນ
ຢູ່ຂ້າງນອກສະຖານທູດອາເມຣິກັນ ທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ໃນວັນພະ ຫັດມື້ນີ້.
ຕຳຫຼວດໃນປັກກິ່ງ ໄດ້ລະບຸມືລະເບີດນັ້ນວ່າ ແມ່ນຊາຍໄວ 26 ປີ ຈາກເຂດມົງໂກເລຍ
ໃນ. ມືຂອງລາວໄດ້ຮັບບາດເຈັບຍ້ອນລະເບີດດັ່ງກ່າວແຕກໃສ່ ຊຶ່ງຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ
ລະເບີດທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນເຮັດຈາກບັ້ງໄຟດອກ.
ເຫດລະເບີດດັ່ງກ່າວນີ້ ໃກ້ໆກັບບ່ອນທີ່ພວກຜູ້ຄົນຢືນເຂົ້າແຖວ ທີ່ຍື່ນໃບສະໝັກຂໍວີຊາ
ເພື່ອການສຳພາດ.
ພາບທີ່ໄດ້ລົງໃນສື່ສັງຄົມ ຫຼັງຈາກລະເບີດໄດ້ແຕກຂຶ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີແປວ
ຄວັນຂະໜາດໃຫຍ່ ກຸ້ມຂຶ້ນ ຢູ່ຂ້າງນອກສະຖານທູດ ໃນນະຄອນຫຼວງຂອງຈີນ. ສະຖານ
ທູດແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດ ທີ່ມີບັນດາສະຖານທູດຂອງປະເທດອື່ນໆຕັ້ງຢູ່ ຊຶ່ງຮວມທັງສະຖານ
ທູດອິນເດຍແລະອິສຣາແອລ ນຳ ຂອງນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ.
ໜັງສືພິມ Global Times ຂອງທາງການ ໃນເຊົ້າວັນພະຫັດມື້ນີ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕຳຫຼວດ
ໄດ້ຈັບກຸມແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງໃກ້ໆກັບສະຖານທູດອາເມຣິກັນ ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ເທນ້ຳມັນໃສ່ລາວເອງ
ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ສົງໄສວ່າ ອາດຈະເຜົາຕົວເອງຕາຍ.
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