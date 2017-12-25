ລະເບີດສະຫຼະຊີບ ໄດ້ສັງຫານ 6 ຄົນໃນນະຄອນຫຼວງຂອງ ອັຟການິສຖານ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ອັຟການິສຖານ ກ່າວວ່າ ລະເບີດສະຫຼະຊີບຄັ້ງນຶ່ງ ທິີ່ໄດ້ແຕກຂຶ້ນໃນ
ນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ ເມື່ອຕອນເຊົ້າຂອງວັນຈັນມື້ນີ້ ໄດ້ສັງຫານເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບສອງ
ຄົນ ແລະ ພົນລະເຮືອນ 4 ຄົນ, ແລະອີກສອງຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ລະເບີດແຕກໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ໃກ້ກັບດ່ານກວດກາຄວາມປອດໄພ ໃນຖະໜົນທີ່ແອອັດ
ໃນນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດ. ປາກົດວ່າ ມືລະເບີດ ຢາກແນເປົ້າໃສ່ບັນດາກອງກຳ
ລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ໄດ້ໂຈມຕີຖືກລົດຂອງພົນລະ
ເຮືອນ ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານ ນາຈິບ ດານິຊ໌ ໂຄສົກກະຊວງພາຍໃນ.
ກຸ່ມລັດອິສລາມ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບການລະເບີດດັ່ງກ່າວຜ່ານອົງ
ການຂ່າວ ອາມັກ ຂອງພວກເຂົາ.
ລະເບີດແຕກໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນນຶ່ງອາທິດ ຫຼັງຈາກພວກ ລັດອິສລາມ ໄດ້ອ້າງ
ເອົາຜົນງານໃນການໂຈມຕີໃສ່ສະຖານທີ່ກົມຝຶກຊ້ອມການຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງ
ຊາດໃນນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ.
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