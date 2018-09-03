ພວກນັກຊ່ຽວຊານ ເລີ້ມພາກັນສົງໄສຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ວ່າອາວຸດໄມໂຄຣເວບວ໌ ແມ່ນເປັນ
ຕົວການພາໃຫ້ເກີດການພິການທາງສະໝອງແທ້ບໍ ສຳລັບພວກນັກການທູດຊາວ
ອາເມຣິກັນ ແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເກືອບ 40 ຄົນ ໃນປະເທດຄິວບາ
ແລະອາດເປັນໄປໄດ້ ຢູ່ໃນປະເທດຈີນນຳ, ຕາມລາຍງານຂອງໜັງສືພິມ New York
Times ນັ້ນ.
ຊາວອາເມຣິກັນ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ໄດ້ເກີດມີສຽງດັງທີ່ເປັນສຽງສູງ ຢູ່ຂ້າງນອກບ້ານ
ເຮືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ນະຄອນ ຮາວານາ ແລະໂຮງເຮມ ໃນປີ 2016 - 2017
ແລ້ວຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ເກີດມີອາການປວດຫົວຢ່າງຮຸນແຮງ ປວດຮາກ ອ່ອນລ້າ
ແລະບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງ.
ໃນລາຍງານສະບັບນຶ່ງກ່ຽວກັບພວກຜູ້ປ່ວຍ ໃນຕົ້ນປີນີ້ ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງສາເຫດຂອງ
ການປ່ວຍເລີຍ.
ແຕ່ວ່າ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ວິນິດໄສພວກຜູ້ປ່ວຍຫຼາຍກວ່າ 20 ຄົນແລ້ວ ເຈົ້າຂອງລາຍງານ
ດຣ. ດາກລາສ ສມິທ໌ ຫົວໜ້າສູນກາງຜ່າຕັດສະໝອງ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລເພັນຊິເວເນຍ ກໍໄດ້ບອກວີໂອເອວ່າ ອາວຸດໄມໂຄຣເວບວ໌ ຍິ່ງເບິ່ງ ຄືວ່າ ຈະເປັນຕົວການ.
“ແມ່ນພະລັງຂອງເຄື່ອງກົນໄກອັນໃດ ທີ່ອາດສາມາດປ່ຽນແປງສະໝອງ ໄປໃນ
ທາງທີ່ວ່າ ຄ້າຍຄືກັນກັບການລະເບີດຫົວ ໃນທີ່ສຸດ, ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ມີຫຼັກຖານອັນໃດ ທີ່ບອກວ່າເຄື່ີອງກົນໄກອັນໃດຈະສ້າງບາດແຜໄດ້ໃຫຽ່ປານນັ້ນ,” ດັ່ງທີ່ທ່ານໄດ້
ຕັ້ງຄຳຖາມຂຶ້ນມາ.
ດຣ. ສມິທ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານແລະຄະນະຂອງທ່ານ ໄດ້ກວດພວກເຄາະຮ້າຍ ຕາມຄໍາ
ຂໍຮ້ອງຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະວ່າພວກເຂົາເຈົ້າທັງໝົດ ແມ່ນມີອາການ
ແບບດຽວກັນ ທີ່ວ່າ ຫົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ປະສົບກັບການກະທົບຢ່າງແຮງ.
ດຣ.ສມິທ໌ ໄດ້ປັດເຄ່ຍຄວາມຄິດເຫັນທີ່ວ່າ ມັນໄດ້ມີບາງຢ່າງທີ່ພົວພັນກັບໂຣກປະສາດ ໃນໝູ່ພວກນັກການທູດດັ່ງກ່າວ, ໂດຍກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກກວດສອບເບິ່ງ
ໃນແຕ່ລະກໍລະນີຕ່າງກັນ ແລະວ່າ ບໍ່ມີໃຜຈະສາມາດທຳທ່າເຮັດອາການເຈັບປວດ
ແບບນີ້ຂຶ້ນມາຫຼອກລວງ.
ທ່ານແອລເລັນ ເຟຣ ນັກວິທະຍາສາດອາເມຣິກັນ ໄດ້ຄົ້ນພົບ ໃນປີ 1960 ທີ່ວ່າ
ສະໝອງຂອງມະນຸດສາມາດ ທີ່ຈະໄດ້ຍິນແລະຮັບຮູ້ສຽງຂອງໄມໂຄຣເວບວ໌ໄດ້.
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