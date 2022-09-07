ເອກະສານຕ່າງໆຢູ່ທີ່ບ້ານພັກຕາກອາກາດຂອງ ທ່ານທຣໍາ ລວມມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບນິວເຄລຍ ຂອງລັດຖະບານຕ່າງປະເທດ

ໜັງສືພິມວໍຊິງຕັນໂພສ ໄດ້ລາຍງານໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ໃນຈໍານວນເອກະ ສານຕ່າງໆ ທີ່ຄົ້ນພົບໂດຍອົງການສັນຕິບານກາງຫຼື FBI ຢູ່ທີ່ບ້ານພັກຕາກອາ ກາດໃນລັດຟລໍຣິດາ ຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ມີເອກະສານສະບັບນຶ່ງ ທີ່ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມ ໝັ້ນຄົງທາງທະຫານຂອງປະເທດ ລວມເຖິງຄວາມສາມາດທາງດ້ານນິວເຄລຍ ນໍາອີກດ້ວຍ.
ໜັງສືພິມຍັງກ່າວອີກວ່າ ລາຍງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນອີງມາຈາກຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເຫດການໂຕຈິງ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸລາຍຊື່ຂອງລັດຖະບານຕ່າງປະເທດທີມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງນໍາ.
ຢູ່ໃນລາຍງານຍັງໄດ້ລະບຸອີກວ່າ ເອກະສານບາງສະບັບ ທີ່ຢຶດໄດ້ເມື່ອມີການກວດຄົ້ນໃນວັນທີ 8 ສິງຫາຢູ່ທີ່ເຮືອນພັກຕາກອາກາດ ມາ-ອາ-ລາໂກ ຂອງທ່ານທຣໍາ ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານທີ່ເປັນຄວາມລັບຂອງລັດຖະ ບານສະຫະລັດ ເຊິ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດກໍບໍ່ເຄີຍຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມລັບນີ້.
ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ ກໍາລັງດໍາເນີນການສືບສວນການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດແລະຄວາມພະຍາຍາມໃນການຂັດຂວາງການກວດກາໃນການສືບສວນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານກວດຄົ້ນຊ່ວງເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ, ອົງການ FBI ຢຶດເອກະສານໄດ້ປະມານ 11,000 ສະບັບ, ລວມທັງເອກະສານອີກ 100 ສະບັບ ທີ່ຖືກຈັດວ່າເປັນຄວາມລັບທີ່ສຸດ.
ທ່ານທຣໍາ, ອອກຈາກການດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີ 2021, ໂດຍໄດ້ມີການສົ່ງເອກະສານຈໍານວນຫຼາຍຮ້ອຍສະບັບຄືນໃນຊ່ວງເດືອນມັງກອນ ຫາເດືອນມິຖຸນາຂອງປີນີ້. ແຕ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານເມີຣິກ ກາແລນ, ເຊິ່ງ
ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດ ແລະຜູ້ພິພາກສາກໍເຫັນພ້ອມກັບການກວດຄົ້ນໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ລຸນຫຼັງທີ່ໄອຍະການກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຈາກແຫຼ່ງຂ່າວວົງໃນມາວ່າ ຍັງຄົງມີເອກະສານອີກຫຼາຍສະບັບຢູ່ທີ່ບ້ານພັກຕາກອາກາດຂອງທ່ານທຣໍາ.
ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ການກວດຄົ້ນດັ່ງກ່າວ, ແລະທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ ກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ເຖິງຜູ້ພິພາກສາລັດຖະບານກາງ ໃຫ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຊ່ຽວຊານພິເສດກວດສອບຄືນ ກ່ຽວກັບເອກະສານທັງຫຼາຍທີ່ໄດ້ຮວບຮວມໄປ ເພື່ອພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າ ເອກະສານບາງສ່ວນ ຄວນຈະຖືກສົ່ງກັບຄືນໄປໃຫ້ທ່ານທຣໍາຫຼືບໍ່.
ທ່ານຜູ້ພິພາກສາ ໄດ້ອະນຸມັດຕໍ່ຄໍາຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ, ແລະໄດ້ກໍານົດມື້ສຸດທ້າຍ ໃນວັນສຸກທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ສໍາລັບໃຫ້ສອງຝ່າຍຈັດຫາລາຍຊື່ຂອງຜູ້ສະໝັກ ທີ່ມີຄວາມສາມາດ ເພື່ອມາດໍາເນີນງານເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານພິເສດດັ່ງກ່າວ.