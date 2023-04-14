ອົງການສັນຕິບານກາງ FBI ຂອງສະຫະລັດ ຈັບສະມາຊິກ ທະຫານອາກາດຂອງກຳລັງຮັກສາດິນແດນ ອາຍຸ 21 ປີທີ່ສົງໄສພົວພັນ ກັບການຮົ່ວໄຫຼຂອງເອກກະສານລັບຂອງລັດຖະບານ ແລະກອງທັບສະຫະລັດ ອີງຕາມການເປີດເຜີຍຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍໃນວັນພະຫັດນີ້.
ທ້າວແຈັກ ເຕເຊຣາ (Jack Teixeira) ຊຶ່ງເປັນສະມາຊິກ ຂອງໜ່ວຍສືບລັບທະຫານອາກາດຂອງກຳລັງຮັກສາດິນແດນ ໄດ້ຖືກຈັບໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ “ໂດຍບໍ່ມີການຂັດຂືນ” ທີ່ບ້ານພັກຢູ່ເມືອງໄດຕັນ ລັດແມັສຊາຈູແຊັສ ໃນຕອຍບ່າຍວັນພະຫັດວານນີ້ ອີງຕາມຖະແຫຼງຂ່າວຂອງອົງການ FBI.
ໃນການປະກາດ ທາງໂທລະພາບ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ ທ່ານ ເມີຣິກ ກາແລນ ກ່າວວ່າ ທ້າວເຕເຊີຣາໄດ້ຖືກຈັບ “ໃນຖານພົວພັນກັບການສືບສວນ ທີ່ມີການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍ ເກັບຮັກສາ ແລະສົ່ງເອກກະສານລັບຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.”
ທ່ານກາແລນ ກ່າວວ່າ “ການສືບສວນນີ້ ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ ພວກເຮົາຈະແຈ້ງຂ່າວຄືບໜ້າໃຫ້ຊາບຕື່ມອີກ ໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ.”
ສຳນວນຟ້ອງຍັງບໍ່ທັນມີການຍື່ນເທື່ອ ແຕ່ທ່ານຄຳຖະແຫຼງຂອງທ່ານກາແລນສະເໜີແນະວ່າທ້າວເຕເຊຣາອາດໄດ້ຖືກຟ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຈາລະກຳ. ກະຊວງຍຸຕິທຳໄດ້ໃຊ້ກົດໝາຍສະບັບປີ 1917 ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນຄວາມຜິດໃນການຍົກຍ້າຍ ຄອບຄອງ ຫຼືສົ່ງ “ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການກັນປະເທດ” ຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ເພື່ອເປັນການລົງໂທດຕໍ່ພວກທີ່ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ຮົ່ວໄຫຼ.
ອີງຕາມລາຍງານຂອງໜັງສືພິມວໍຊິງຕັນໂພສທ໌ ເອກກະສານທີ່ຖືກກ່າວຫາທ້າວເຕເຊຣານຳອອກເຜີຍແຜ່ນັ້ນ ແມ່ນຮວມທັງຂໍ້ມູນລັບລະດັບສູງກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດທາງດ້ານທະຫານຂອງຢູເຄຣນແລະປະຊາຄົມສືບລັບສະຫະລັດໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບັນຊາການທາງທະຫານຂອງຣັດເຊຍ.
ທ້າວເຕເຊຣາຈະໄປປາກົດໂຕຢູ່ສານລັດຖະບານກາງ ທີ່ນະຄອນບອສຕັນ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ອີງຕາມແຫຼ່ງຂ່າວເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍ.
ແມ່ຂອງທ້າວເຕເຊຣາ ນາງດອນ ເຕເຊຣາ ບໍ່ໄດ້ຕອບອີແມລ ໃນການຂໍຄວາມເຫັນຂອງນາງ.
ໃນຖະແຫຼງຂ່າວ ອົງການ FBI ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ເລີ້ມທຳການສືບສວນຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວ ກ່ຽວກັບການຮົ່ວໄຫຼ” ນັບແຕ່ອາທິດແລ້ວນີ້ເປັນຕົ້ນມາ.