ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ສະຫະລັດ ບໍ່ມີລະບົບເທັກໂນໂລຈີທີ່ມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອທີ່ຈະຕິດຕາມຄອບຄົວຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ຖືກແຍກອອກຈາກກັນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດນະໂຍບາຍບໍ່ມີການຜ່ອນຜັນໃນປີ 2018, ອີງຕາມການຄົ້ນພົບໃນລາຍງານສະບັບນຶ່ງທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍ ຜູ້ກວດກາລັດຖະບານແຫ່ງຊາດຂອງກະຊວງດັ່ງກ່າວ.
ຫ້ອງການກວດກາລັດຖະບານແຫ່ງຊາດ ຫຼື OIG ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຢືນຢັນຕົວເລກທັງໝົດຂອງຄອບຄົວທີ່ຖືກກະຊວງ ຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ແຍກອອກຈາກກັນ ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍບໍ່ມີການຜ່ອນຜັນ, ເຊິ່ງຜູ້ໃຫຍ່ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຂ້າມເຂດຊາຍແດນຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ລວມທັງຜູ້ທີ່ໄດ້ມາພ້ອມລູກຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ, ໄດ້ຖືກລົງໂທດທາງອາຍາ.
ຜົນທີ່ອອກມາແມ່ນ ການປະຕິບັດການແຍກຄອບຄົວອອກຈາກກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ເຂດຊາຍແດນ.
ລາຍງານໄດ້ພົບວ່າ “ອົງການຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນບໍ່ໄດ້ສະໜອງຄູ່ມືທີ່ພຽງພໍໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ໆຮັບຜິດຊອບສຳລັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍບໍ່ມີການຜ່ອນຜັນນັ້ນ.”
ອີງຕາມຫ້ອງການກວດກາລັດຖະບານແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ສະຫະລັດ ຄາດວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາດຕະເວນເຂດຊາຍແດນໄດ້ແຍກເດັກນ້ອຍ 3,014 ຄົນອອກຈາກຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າເວລາທີ່ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວຖືກບັງຄັບໃຊ້.
ແຕ່ວ່າ, ບັນດານັກສືບສວນສອບສວນຫ້ອງການກວດກາລັດຖະບານແຫ່ງຊາດ ສາມາດທີ່ຈະລະບຸປະມານ 1,400 ກໍລະນີ ບ່ອນທີ່ການແຍກກັນອາດໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເກັບກຳວິທີການຕ່າງໆໄວ້ໃນບັນທຶກ ແລະ ການຕິດຕາມການແຍກຄອບຄົວທີ່ຖືກໃຊ້ໂດຍກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລາດຕະເວນເຂດຊາຍແດນ.
ໃນການຕອບຕໍ່ລາຍງານຂອງຫ້ອງການກວດສອບລັດຖະບານແຫ່ງຊາດນັ້ນ, ທ່ານ ເຈັສ ໂມຣາເລັສ ຣັອກເກັດໂຕ, ປະທານຂອງອົງການ Families Belong Together ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ການແຍກຄອບຄົວອອກຈາກກັນແມ່ນ “ຄວາມເຈຕະນາ, ນະໂຍບາຍຊາດນິຍົມຄົນຜິວຂາວ ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສ້າງການກະທົບກະເທືອນ, ຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ທຸກທໍລະມານໃນລະດັບສູງສຸດ.”
ລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ນະໂຍບາຍບໍ່ມີການຜ່ອນຜັນໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາໃນເວລາທີ່ການເດີນທາງມາເຂດຊາຍແດນຂອງຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ລັດຖະບານດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າ ນະໂຍບາຍນັ້ນແມ່ນຈຳເປັນເພື່ອປ້ອງກັນການອົບພະຍົບທີ່ໃຫຍ່ກວ່ານີ້ສ່ວນໃຫຍ່ຈະບັນດາປະເທດ ອາເມຣິກາກາງ.