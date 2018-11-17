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ອົງ​ການ ຊີ​ໄອ​ເອ ສະ​ຫຼຸບ​ວ່າ ອົງ​ມົງ​ກຸດ ຊາ​ອຸ​ດີ ເປັນ​ຜູ້​ສັ່ງ ໃຫ້​ສັງ​ຫານ ນັກ​ຂ່າວ ຄາ​ຊອກ​ກີ

ອົງ​ມົງ​ກຸດ​ຣາ​ຊະ​ກຸມ​ມານ ໂມ​ຮຳ​ເມັດ ບິນ ຊາ​ລ​ມານ ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ ການ​ລົງ​ທຶນ​ ຢູ່ນະ​ຄອນ​ຫຼວ​ງ​ຣິ​ຢາກ ປະ​ເທດ​ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ (ວັນ​ທີ 24 ຕຸ​ລາ 2018)

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ອົງ​ການ​ສືບ​ລັບ​ຊີ​ໄອ​ເອ ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ສະ​ຫຼຸບ​ວ່າ ອົງ​ມົງ​ກຸດ​ຣາ​ຊະ​ກຸມ​ມານຂອງ​ຊາ​ອຸ​ດີ ເຈົ້າ​ຟ້າ​ຊາ​ຍ​ໂມ​ຮຳ​ເມັດ ບິນ ຊາ​ລ​ມານ ເປັນ​ຜູ້​ອອກ​ຄຳ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ສັງຫານ​ນັກ​ຂ່າວຈາ​ມາ​ລ ຄາ​ຊອກ​ກີ ​ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ການ​ຊັ່ງ​ຊາ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ສືບ​ລັບ​ຊີ​ໄອ​ເອ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ເປັນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​ໂດຍໜັງ​ສື​ພິມວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ໂພສ​ທ໌ ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້ ແມ່ນ​ຂັດກັບ​ລາຍ​ງານ ຂອງ​ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ ຊຶ່ງ​ນຶ່ງມື້​ກ່ອນນີ້ ​ອະ​ທິ​ໄອ​ຍະ​ການຂອງ​ປະເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ ກ່າວ​ວ່າ ອົງ​ມົງ​ກຸດ​ຣາ​ຊະ​ກຸມ​ມານ ບໍ່​ມີ​ການ​ພົວ​ພັນ​ໃດໆ ​ໃນ​ການສັງ​ຫານ​ທ່ານ​ຄາ​ຊອກ​ກີ.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດກ່າວ​ວ່າ ອົງ​ການ​ຊີ​ໄອ​ເອ​ສະ​ຫຼຸບ​ວ່າ ສາຍ​ລັບ​ຂອງ​ຊາ​ອຸ​ດີ 15 ຄົນ​ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໂດຍ​ເຮືອ​ບິນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຊາ​ອຸ​ດີ ໄປ​ຍັງ​ນະ​ຄອນ ​ອິ​ສ​ຕັນ​ບູ​ລ ແລະ​ກໍ​ສັງ​ຫານ​ທ່ານ​ຄາ​ຊອກ​ກີ ທີ່​ກົງ​ສຸນ​ຂອງ​ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ.

ທ່ານ​ຄາ​ຊອກ​ກີ ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ຂຽນ​ຂ່າວ​ໃຫ້​ແກ່​ໜັງ​ສື​ພິມວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ໂພສ​ທ໌ແລະ​ໄດ້​ຕ້ອງ​ຕິ​ອົງ​ມົງ​ກຸດ​ຣາ​ຊະ​ກຸມ​ມານ​ຂອງ​ຊາ​ອຸ​ດີ ໄດ້​ຖືກ​ຂ້າ​ທີ່​ສະ​ຖານ​ກົງ​ສຸນ​ຊາ​ອຸ​ດີ ທີ່​ນະຄອນ​ອິ​ສ​ຕັນ​ບູ​ລ ເມື່​ອ​ເດືອນ​ຕຸ​ລາ​ຜ່ານ​ມາ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ ​ຈະ​ໄປ​ເອົາ​ເອກ​ກະສານເພື່ອ​ໃຊ້​ສຳ​ລັບ​ແຜ​ນ​ການ​ແຕ່ງ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ ກັບ​ແມ່​ຍິງ​ເທີ​ກີນັ້ນ.

ນັກ​ຂ່າວ​ຊາ​ອຸ​ດີ ທ່ານ​ຈາ​ມາ​ລ ຄາ​ຊອກ​ກີ ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ພາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໂລກ ທີ່​ປະ​ເທດ​ສວີດ​ເຊີ​ແລນ (ວັນ​ທີ 29 ມັງ​ກອນ 2011)
ນັກ​ຂ່າວ​ຊາ​ອຸ​ດີ ທ່ານ​ຈາ​ມາ​ລ ຄາ​ຊອກ​ກີ ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ພາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໂລກ ທີ່​ປະ​ເທດ​ສວີດ​ເຊີ​ແລນ (ວັນ​ທີ 29 ມັງ​ກອນ 2011)

ໜັງ​ສື​ພິມວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ໂພສ​ທ໌ ກ່າວ​ວ່າ ອົງ​ການ​ຊີ​ໄອ​ເອ​ອີງ​ການ​ສະ​ຫຼຸບ​ຂອງ​ຕົນ​ໃສ່​ແຫຼ່ງ​ຂ່າວ​ສືບ​ລັບ​ຫຼາຍໆ​ແຫຼ່ງ ຮວມ​ທັງ​ການ​ລົມ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ກັບ​ພະ​ອະ​ນຸ​ຊາ​ຂອງອົງ​ມົງ​ກຸດ ເຈົ້າ​ຊາຍ​ຄາ​ລີດ ບິນ ຊາ​ລ​ມານ ທີ່​ເປັນ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ຣາ​ຊະ​ທູດ​ຊາ​ອຸ​ດີປະ​ຈຳ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກັບ​ທ່ານ​ຄາ​ຊອກ​ກີ.

ໃນ​ການ​ລົມ​ກັນ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ນັ້ນ ເຈົ້າ​ຊາຍ​ຄາ​ລີ ກ່າວ​ຕໍ່​ທ່ານ​ຄາ​ຊອກ​ກີ​ວ່າ ມັນຈະ​ເປັນ​ການ​ປອດ​ໄພ​ສຳ​ລັບ​ທ່ານ​ຄາ​ຊອກ​ກີ ທີ່​ຈະ​ໄປເອົາ​ເອກ​ກະ​ສານ​ຢູ່​ທີ່​ກົງ​ສຸນ​ຊາ​ອຸ​ດີ ໃນນະ​ຄອນ​ອິ​ສ​ຕັນ​ບູ​ລ ສຳ​ລັບ​ການ​ແຕ່ງ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ. ໜັງ​ສື​ພິມວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ໂພສ​ທ໌ ກ່າວ​ວ່າ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ເທື່ອ​ວ່າ ເຈົ້າ​ຊາຍ​ຄາ​ລີດ​ຮູ້​ເລື້ອງ​ຫຼື​ບໍ່​ທີ່ທ່ານ​ຄາ​ຊອກ​ກີ​ຈະ​ຖືກ​ຂ້າ.

ເຈົ້າ​ຊາຍ​ຄາ​ລີດ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ວ່າ ພະ​ອົງ​ບໍ່​ໄດ້​ໂອ້​ລົມ ​ກັບ​ທ່ານ​ຄາ​ຊອກ​ກີ ໃນ​ການ​ຂຽນ​ລົງ​ທາງ​ທວີດ​ເຕີ້ ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້.

ເຈົ້າ​ຊາຍ​ຄາ​ລີດ ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ເທື່ອ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ ກັບ​ທ່ານ​ຄາ​ຊອກ​ກີ ແມ່ນ​ຜ່ານ​ການ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 26 ຕຸ​ລາ 2017. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ເຄີຍ​ລົມ​ກັບ​ລາວ​ທ​າງ​ໂທ​ລະ​ສັບ ແລະ​ແນ່ນອນ​ບໍ່​ເຄີຍ​ແນະ​ນຳ​ໃຫ້​ຜູ້​ກ່ຽວ​ເດີນ​ທາງໄປ​ເທີ​ກີ ບໍ່​ວ່າ​ດ້ວຍຍເຫດ​ຜົນ​ໃດໆ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຂໍ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ເປີດ​ເຜີຍຂໍ້​ມູນ​ໃດໆ​ກໍ​ຕາມ ທີ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ການ​ກ່າວ​ອ້າງ​ດັ່ງ​ກ່າວ.”


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