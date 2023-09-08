ຈີນ ໄດ້ອາໄສປັນຍາປະດິດເພື່ອລົບກວນບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ສະຫະລັດ ແລະ ສ້າງຄວາມແຕກແຍກກ່ອນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ປີ 2024, ອີງຕາມລາຍງານຄັ້ງໃໝ່.
ບັນດານັກວິເຄາະໄພຂົ່ມຂູ່ຢູ່ບໍລິສັດ ໄມໂຄຣຊອຟ ໄດ້ເຕືອນໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນລົງໃນເວັບໄຊ້ເມື່ອວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ປັກກິ່ງ ໄດ້ພັດທະນາຄວາມສາມາດທາງດ້ານປັນຍາປະດິດໃໝ່ ທີ່ສາມາດຜະລິດ “ເນື້ອຫາທີ່ສະດຸດຕາ” ທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຖືກໝຸນວຽນໃນອິນເຕີແນັດຫຼາຍກວ່າເກົ່າເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ການປະຕິບັດການຊັກຈູງໃຈຂອງ ຈີນ ໃນຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ.
ອີງຕາມບໍລິສັດ ໄມໂຄຣຊອຟ ນັ້ນ, ຄວາມພະຍາຍາມດົນ 6 ເດືອນປາກົດວ່າໄດ້ໃຊ້ເທັກໂຈໂລຈີປັນຍາປະດິດ, ເຊິ່ງສາມາດທີ່ຈະຜະລິດທັງຮູບພາບທີ່ໜ້າດຶງດູດໃຈຢ່າງຍິ່ງ ແລະ ເພື່ອປັບປຸງມັນຢ່າງເປັນປະຈຳດ້ວຍ.
ບໍລິສັດ ໄມໂຄຣຊອຟ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ສັງເກດເບິ່ງຜູ້ນຳດຳເນີນການທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບ ຈີນ ໃຊ້ຮູບພາບທີ່ຜະລິດໂດຍປັນຍາປະດິດໃນການໂຄສະນາ ຫາສຽງຢ່າງກວ້າງຂວາງ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ຫົວຂໍ້ທີ່ສ້າງຄວາມແຕກແຍກທາງການເມືອງ, ເຊັ່ນຄວາມຮຸນແຮງຈາກການໃຊ້ປືນ, ແລະໝິ່ນປະໝາດເຈົ້າໜ້າທີ່ການເມືອງ ສະຫະລັດ ແລະ ສັນຍາລັກຕ່າງໆ.”