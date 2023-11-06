ຕຳຫຼວດບັງກລາແດັສໄດ້ຈັບກຸມສະມາຊິກພັກຝ່າຍເກືອບ 8,000 ຄົນໃນການປາບປາມຢູ່ທົ່ວປະເທດນັບແຕ່ໄດ້ມີການທັບມ້າງການໂຮມຊຸມນຸມທີ່ສຳຄັນຢູ່ນະຄອນຫຼວງເມື່ອນຶ່ງອາທິດກ່ອນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP ໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ການຈັບກຸມຢ່າງແຜ່ກວ້າງໄດ້ມີຂຶ້ນກ່ອນໜ້າການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ ຊຶ່ງຈະມີຂຶ້ນໃນເດືອນມັງກອນຈະມານີ້.
ພັກຝ່າຍຄ້ານທີ່ໃຫຍ່ສຸດຂອງປະເທດ ຄື ພັກຊາດນິຍົມບັງກລາແດັສຫຼື BNP ແລະພັນທະມິດ ໄດ້ຈັດການໂຮມຊຸມນຸມຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນໄລຍະສອງສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມານີ້ ທວງໃຫ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊິກ ຮາຊິນາ (Sheikh Hasi-na) ລາອອກ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ລັດຖະບານຮັກສາການທີ່ເປັນກາງ ກຳກັບນຳການເລືອກຕັ້ງ.
ຊິກ ຮາຊິນາ ເປັນຜູ້ກຳກັບນຳການເຕີບໂຕຂອງອຳນາດທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ ໃນໄລຍະ 15 ປີທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ປົກຄອງປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍໃຕ້ແຫ່ງນີ້ ດ້ວຍກຳປັ້ນເຫຼັກ.
ສະຫະລັດໄດ້ທຳການລົງໂທດຈຳນວນນຶ່ງຕໍ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດອະວຸໂສສຸດຂອງບັງກລາແດັສ ຍ້ອນມີການລະເມີດສິດທິມະນຸດຢ່າງແຜ່ກວ້າງຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ.