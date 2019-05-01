ການໂຈມຕີຊາວຢິວ ແລະບັນດາສະຖາບັນຂອງຢິວຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຍັງຄົງທີ່ ຢູ່ໃນ
ເກືອບທີ່ບໍ່ມີມາກ່ອນໃນປີ 2018 ດ້ວຍການທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນໃນ
ຄວາມເຊື່ອຖືຂອງຊາວຢິວ ທີ່ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງສອງເທົ່າ ຊຶ່ງລາຍງານຕ້ານການທຳຮ້າຍ
ຂອງກຸ່ມ (ADL) ໄດ້ລາຍງານໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ.
ໄດ້ມີເຫດການ ເຖິງ 1,879 ຄັ້ງ ຕ້ານຊາວຢິວເກິດຂຶ້ນໃນປີ 2018 ຫລຸດລົງມາຈາກ
1,986 ໃນປີ 2017 ແຕ່ຢູ່ໃນອັນດັບທີ່ສາມສູງສຸດນັບແຕ່ຊຸມປີ 1970 ອົງການສິດທິ
ມະນຸດພົນລະເຮືອນຢິວ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນການກວດແກ້ປະຈຳປີຂອງເຫດການ ຕ້ານຊາວ
ຢິວໃນປີ 2018. ເຫດການດັ່ງກ່າວຮວມທັງ 1,066 ກໍລະນີ ດ້ານການຮາວີ ແລະ 774
ກໍລະນີ ດ້ານການທຳລາຍຕ່າງໆ. ADL ກ່າວວ່າ 13 ເປີເຊັນຂອງເຫດການເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້
“ເກີດມາຈາກ” ພວກທີ່ຮູ້ກັນວ່າເປັນກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຈັດ ຫຼືບຸກຄົນສ່ວນຕົວ.
ນອກນັ້ນປີດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ເຫັນວ່າເປັນປີໂຈມຕີເທື່ອດຽວທີ່ຮ້າຍແຮງເຖິງຕາຍໃນປະ
ຫວັດສາດຂອງປະຊາຄົມຢິວ ໃນຂະນະພວກຜິວຂາວທີ່ວ່າຕົນເອງເປັນຍອດ ໄດ້ຖະ
ຫຼົ່ມວັດແຫ່ງນຶ່ງຢູ່ເມືອງພິສເບິກໃນເດືອນຕຸລາ ສັງຫານຜູ້ສະແຫວງບຸນ 11 ຄົນ. ທ້າວ
ໂຣເບີຣຕ໌ ບາວເຊີຣສ໌ ຄົນຍິງປືນ ໄດ້ໂກດແຄ້ນໃຫ້ແກ່ອົງການກຸສົນຢິວທ້ອງຖິ່ນກ່າວ
ຫາວ່າ ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳເອົາຜູ້ຄົນເຂົ້າມາສະຫະລັດ ເພື່ອສ້າງຄວາມຮຸນແຮງ.
ບັນດາໄອຍະການທັງຫຼາຍພວມຊອກຫາທາງລົງໂທດດ້ວນການປະຫານຊີວິດລາວ.
ການຍິງກັນຢູ່ວັດ Tree of Life ແມ່ນນຶ່ງຂອງການໂຈມຕີ 39 ເທື່ອຕໍ່ບັນດາຊາວຢິວ
ສ່ວນບຸກຄົນໃນປີ 2018 ເປັນການເພີ້ມຂຶ້ນ 105 ເປີເຊັນ ລື່ນປີ 2017 ທີ່ ADL ໄດ້
ກ່າວໄປ. ບັນດາການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວໄດ້ແນໃສ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ 59 ຄົນ.
ທ່ານໂຈເນຕັນ ກຣິນບແລຕ ຫົວໜ້າບໍລິຫານ ADL ແລະຫົວໜ້າຫ້ອງການແຫ່ງຊາດ
ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກໜັກເພື່ອຊຸກຍູ້ຄືນຕ້ານການຕໍ່ຕ້ານ
ຊາວຢິວ ແລະໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດໃນການປັບປຸງກົດໝາຍຄວາມກຽດຊັງແລະບໍ່ແຕ່ເທົ່າ
ນັ້ນ ພວກເຮົາຍັງໄດ້ປະສົບກັບສິ່ງທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ ທີ່ມີຈຳນວນສູງຂຶ້ນ ການປະພຶດຕ້ານ
ຊາວຢິວ.”
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