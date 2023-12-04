ລາຍງານ: ໃນເດືອນພະຈິກແລ້ວນີ້ ມີນັກໂທດຖືກປະຫານຊີວິດ122 ຄົນຢູ່ໃນ ອີຣ່ານ

ບົດລາຍງານໃໝ່ຂອງກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ເຊິ່ງໄດ້ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດວ່າມີນັກໂທດຈັກຄົນ ຖືກປະຫານຊີວິດຢູ່ ອີຣ່ານ ໃນແຕ່ລະເດືອນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນ ທີ່ເປັນຕາຢ້ານ ໃນການໃຊ້ໂທດປະຫານຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ອົງການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແຮັງກໍ (Hengaw) ໄດ້ບັນທຶກການປະຫານຊີວິດຢ່າງຫນ້ອຍ 100 ຄົນຢູ່ໃນອີຣ່ານໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍຫຼາຍກ່ວາ 50 ເປີເຊັນ ເມື່ອສົມທຽບກັບເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ໃນບົດລາຍງານທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍອອກມາໃນວັນເສົາແລ້ວນີ້, ອົງການ ແຮັງກໍ ໄດ້ເປີດເຜີຍການເພີ່ມຂຶ້ນ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນກ່ຽວກັບ 56.5 ເປີເຊັນ ຂອງຈໍານວນການປະ ຫານຊີວິດໃນເດືອນພະຈິກ, ເຊິ່ງໄດ້ບັນທຶກ 122 ກໍລະນີເມື່ອທຽບກັບ 78 ກໍ ລະນີ ທີ່ໄດ້ລາຍງານໃນເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ.
ອີງຕາມການຄົ້ນພົບ ຂອງອົງການແຮັງກໍ ເກືອບເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງບຸກຄົນທີ່ຖືກປະຫານຊີວິດໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ພົວພັນກັບການກະທໍາຜິດກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ.
ແຕ່ອົງການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດກ່າວວ່າ ບໍ່ແມ່ນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ກ່າວຫາກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ. ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ມີຢ່າງໜ້ອຍ 11 ຄົນຂອງພວກທີ່ຖືກປະຫານຊີວິດນັ້ນເປັນນັກໂທດການເມືອງ ແລະສາສະໜາ. ສອງຄົນເປັນເຍົາວະຊົນທີ່ກະທຳຜິດ ແລະແມ່ຍິງສອງຄົນ ແມ່ນລວມຢູ່ໃນຜູ້ທີ່ຖືກປະຫານຊີວິດໃນເດືອນພະຈິກ.