ມີການເພັ່ງເລັງ ການໂຈມຕີດ້ວຍສານເຄມີ ໃສ່ບັນດານັກຮຽນຍິງອີກຄັ້ງ ຢູ່ໃນອີຣ່ານ

ໃນຂະນະທີ່ໂຮງຮຽນຢູ່ໃນອີຣ່ານ ເປີດຄືນອີກ ຫຼັງຈາກວັນພັກໃນມື້ປີໃໝ່, ບັນ ດານັກຮຽນຍິງ ຍັງຄົງເປັນເປົ້າໝາຍໃນການໂຈມຕີດ້ວຍສານເຄມີອີກຄັ້ງ.
ຍັງບໍ່ທັນເປັນອັນແຈ່ມແຈ້ງໃນທັນທີທັນໃດວ່າ ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການວາງຢາພິດ, ແຕ່ປະຊາຊົນຊາວອີຣ່ານບາງຄົນສົງໄສວ່າ ມີທ່າທາງວ່າ ອາດຈະແມ່ນລັດຖະບານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ ເປັນຜູກະທໍາ.
ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ເພັ່ງເລັງໃສ່ໂຮງຮຽນຕ່າງໆຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ ແລະບັນດານັກຮຽນກໍຖືກວາງຢາພິດໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນສານອັນໃດ ທີ່ໄດ້ແຜ່ກະຈາຍໄປທົ່ວອາຄານໂຮງຮຽນເຫຼົ່ານັ້ນ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນ. ຜູ້ເຄາະຮ້າຍບາງຄົນຖືກນໍາໂຕເຂົ້າຮັກສາຢູ່ໂຮງໝໍດ້ວຍອາການຫາຍໃຈຖີ່ ແລະມີອາການກ່ຽວກັບທາງເດີນຫາຍໃຈອື່ນໆ.
ການວາງຢາພິດ ມີຂຶ້ນພຽງແຕ່ໄລຍະເວລາສັ້ນໆ ລຸນຫຼັງເລີ້ມມີການເຄື່ອນໄຫວການປະທ້ວງຢູ່ໃນອີຣ່ານ ເນື່ອງຈາກການເສຍຊີວິດ ຂອງນາງມາຊາ ອາມີນີ, ໃນລະຫວ່າງທີ່ນາງຖືກຄວບຄຸມໂຕ ລຸນຫຼັງທີ່ນາງຖືກຈັບ ໂດຍຕໍາຫຼວດສິນທໍາຂອງອີຣ່ານ ຍ້ອນການໃສ່ຜ້າປົກຫົວຮີຈາບທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ.
ຜູ້ນໍາສູງສຸດຂອງອີຣ່ານ ອາຢາໂທລາ ອາລີ ຄາເມນີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊອກຫາຜູ້ທີ່ມາຮັບຜິດຊອບ ແລະນໍາໂຕພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນມາລົງໂທດ ໃນການວາງຢາພິດດັ່ງກ່າວ.