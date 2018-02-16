ບ້ານສອກຫຼີກ ຢູ່ປາກິສຖານ ຜະລິດ ນັກກິລາ ໂອລິມປິກ ທີ່ມີຄວາມຫວັງ ສອງຄົນ

ປາກິສຖານເຄີຍສົ່ງນັກກິລາໄປຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວຄັ້ງກ່ອນໆ
ຜ່ານມາ ຊຶ່ງໃນປີນີ້ ກໍໄດ້ສົ່ງຜູ້ຕາງໜ້າ ທີ່ເປັນຊາຍສອງຄົນ ຄືລຸງແລະຫລານຊາຍເພື່ອ
ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນທີ່ເມືອງພຽງຈາງ ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້.
ທ້າວມູຮຳມັດ ກາຣິມ ອາຍຸ 22 ປີ ແລະຫລານຊາຍຂອງລາວ ທ້າວຊາເຢັດ ຮູມານ ອາຍຸ
26 ປີ ບຸກຄົນທັງສອງ ແມ່ນມາຈາກເຂດຮ່ອມພູນາລຕາ ຊຶ່ງເປັນບ້ານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດ
ກິລກິສ ບອລຕິສຕານ ອັນເປັນເຂດເໜືອສຸດຂອງປະເທດ.
ທ້າວກາຣິມ ໄດ້ເປັນນັກກິລາຄົນດຽວມາຈາກປາກິສຖານໃນການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມ
ປິກປີ 2014 ຢູ່ທີ່ເມືອງໂຊຈີ ປະເທດຣັດເຊຍ.
ທ້າວກາຣິມ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ພະແນກພາສາເອີດູວ່າ "ລາວມີຄວາມຮູ້ສຶກດີຫຼາຍ. ແຕ່
ກ່ອນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປຄົນດຽວ ແລະບັດນີ້ ແລ້ວແຕ່ພະເຈົ້າ ພວກເຮົາມີທີມ ກິລາແລ້ວ.”
ລາວກ່າວວ່າ ລາວໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ແນະນໍາບາງຢ່າງ ກ່ຽວກັບໄຫວພິບຂອງມະນຸດແກ່ຫລານຊາຍຂອງລາວ ໃນການກະກຽມເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມ ປິກ ຕະຫລອດ
ທັງການວາງຕົວໃຫ້ສະບາຍໆໃນການແຂ່ງຂັນລະດັບນີ້ຢ່າງໃດ.
ເຖິງແມ່ນວ່າບຸກທັງສອງຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການແຂ່ງຂັນທີ່ຕ່າງກັນ ແຕ່ລາວກ່າວວ່າ ເຂົາ
ເຈົ້າໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຊຶ່ງກັນແລະກັນ. ທ້າວກາຣິມຈະເຂົ້າແຂ່ງຂັນໃນການ
ແລ່ນກິລາສະກີ້ດ້ວຍຄວາມໄວລົງພູ ແລະແລ່ນສະກີ້ຂ້າມປະເທດໄລຍະໄກ.
ເວລາຍັງເປັນເດັກນ້ອຍນັ້ນ ທ້າວກາຣິມ ໄດ້ເລີ້ມຫລິ້ນສະກີ້ເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນ ແລະ
ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ທີ່ໄດ້ຈັດໃຫ້ແກ່ພວກເດັກນ້ອຍ. ຫລັງຈາກນັ້ນລາວໄດ້ເຂົ້າ
ໂຮງຮຽນຊາການ ທີ່ເປັນໂຮງຮຽນຫລິ້ນສະກີ້ຕັ້ງຂຶ້ນໃນເຂດຮ່ອມພູນາລຕາ. ໃນປີ 2007
ລາວໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເກົາຫຼີໃຕ້ ເປັນຄັ້ງທຳອິດເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ຊິ້ງແຊ້ມລຸ້ນ
ນ້ອຍ. ຫັລງຈາກນັ້ນ ລາວກໍໄດ້ຖືກສົ່ງໄປເຝິກແອບຢູ່ປະເທດອອສເຕຣຍ.
ບັດນີ້ ທ້າວກາຣິມໄດ້ກັບຄືນໄປເກົາຫຼີໃຕ້ອີກ ເທື່ອນີ້ແມ່ນເພື່ອແຂ່ງຂັນໃນກິລາໂອລິມ
ປິກ. ລາວກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ຢູ່ໃນສອງກິລາ ແລ່ນສະກີ້ລົງພູ ໄຈແອ້ນສະ
ລາລົມແລະສະລາລົມ ທີ່ກຳນົດໃສ່ວັນທີ 18 ແລະ 22 ກຸມພານີ້.
ການເປັນຄົນມາຈາກຮ່ອມພູໃນເຂດຊົນນະບົດນັ້ນ ທ້າວກາຣິມກ່າວວ່າ ເຮັດໃຫ້ລາວມີ
ຄວາມຮູ້ສຶກດີໃຈແລະພູມໃຈ ຊຶ່ງບັດນີ້ໄດ້ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຂອງປະເທດຢູ່ໃນລະດັບສາກົນ.
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