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ບ້ານສອກຫຼີກ ຢູ່ປາກິສຖານ ຜະລິດ ນັກກິລາ ໂອລິມປິກ ທີ່ມີຄວາມຫວັງ ສອງຄົນ

ທ່າວມູຮໍາມັດ ກາຣິມ ແລະທ້າວຊາເຢັດ ຮູມານ ກາຣິມ ຖ່າຍຮູບກັບໂຕ ທີ່ເປັນສັນຍາລັກ ຂອງໂອລິມປິກ ທີ່ເມືອງພຽງຈາງ.

ປາກິ​ສຖານເຄີຍສົ່ງນັກ​ກິລາໄປຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ​ກິລາ​ໂອ​ລິ​ມປິກ​ລະດູ​ໜາວຄັ້ງກ່ອນໆ
ຜ່ານມາ ຊຶ່ງໃນປີ​ນີ້​ ກໍໄດ້​ສົ່ງ​ຜູ້ຕາງໜ້າ ທີ່ເປັນ​ຊາຍ​ສອງ​ຄົນ ຄື​ລຸງ​ແລະ​ຫລານ​ຊາຍເພື່ອ
​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການແຂ່ງ​ຂັນທີ່​ເມືອງ​ພຽງ​ຈາງ ປະ​ເທດເກົາຫຼີ​ໃຕ້.

ທ້າ​ວມູຮຳມັດ ກາຣິມ ອາຍຸ 22 ປີ ​ແລະ​ຫລາ​ນຊາຍ​ຂອງ​ລາວ ທ້າ​ວຊາ​ເຢັດ ຮູ​ມານ ອາຍຸ
26 ປີ ບຸກຄົນທັງ​ສອງ ແມ່ນ​ມາ​ຈາກເຂດ​ຮ່ອມພູ​ນາລ​ຕາ ຊຶ່ງເປັນ​ບ້ານທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນເຂດ
​ກິລກິສ ບອລ​ຕິ​ສຕານ ອັນເປັນເຂດເໜືອສຸດຂອງ​ປະ​ເທດ.

ທ້າວ​ກາຣິມ ​ໄດ້​ເປັນ​ນັກ​ກິລາ​ຄົນ​ດຽວ​ມາ​ຈາກ​ປາ​ກິ​ສຖານ​ໃນການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມ
ປິກ​ປີ 2014 ຢູ່ທີ່​ເມືອງໂຊ​ຈີ ປະເທດຣັດເຊຍ.

ທ້າວຊາເຢັດ ຮູມານ ກຳລັງເຝິກຊ້ອມ ຢູ້ເມືອງພຽງຈາງ ຂອງການແຂ່ງຂັນກິລາແລ່ນສະກີ້ 15 ກິໂລແມດ.
ທ້າວຊາເຢັດ ຮູມານ ກຳລັງເຝິກຊ້ອມ ຢູ້ເມືອງພຽງຈາງ ຂອງການແຂ່ງຂັນກິລາແລ່ນສະກີ້ 15 ກິໂລແມດ.

​ທ້າ​ວກາຣິມ ກ່າວ​ຕໍ່ວີ​ໂອ​ເອ ພະ​ແນ​ກພາສາເອີ​ດູ​ວ່າ "ລາວມີ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ດີ​ຫຼາຍ. ​ແຕ່​
ກ່ອນ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ໄປຄົນ​ດຽວ ​ແລະ​ບັດ​ນີ້ ​ແລ້ວ​ແຕ່​ພະ​ເຈົ້າ ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ທີ​ມ ກິລາແລ້ວ.”

ລາວ​ກ່າວ​ວ່າ ລາວໄດ້​ໃຫ້ຂໍ້​ແນະ​ນໍາ​ບາງຢ່າງ ກ່ຽວກັບໄຫວພິບຂອງມະນຸດ​ແກ່​ຫລານ​ຊາຍຂອງລາວ ໃນການກະກຽມເພື່ອ​ເຂົ້າຮ່ວມການ​ແຂ່ງຂັນກິລາ​ໂອ​ລິ​ມ ປິກ ຕະຫລອດ
ທັງການວາງຕົວ​ໃຫ້​ສະບາ​ຍໆໃນການ​ແຂ່ງ​ຂັນລະດັບນີ້ຢ່າງ​ໃດ.

​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າບຸກທັງ​ສອງຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນການ​ແຂ່ງຂັນ​ທີ່​ຕ່າງກັນ ແຕ່ລາວກ່າວ​ວ່າ ​ເຂົາ​
ເຈົ້າ​ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ​ຊຶ່ງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ. ທ້າວ​ກາຣິມຈະ​ເຂົ້າ​ແຂ່ງຂັນໃນການ
ແລ່ນກິລາສະ​ກີ້​ດ້ວຍຄວາ​ມ​ໄວລົງ​ພູ ​ແລະ​ແລ່ນ​ສະ​ກີ້​ຂ້າມ​ປະ​ເທດ​ໄລຍະ​ໄກ.

ຮ່ອມພູນາລຕາ ປະເທດປາກິສຖານ.
ຮ່ອມພູນາລຕາ ປະເທດປາກິສຖານ.

ເວລາ​ຍັງ​ເປັນ​ເດັກນ້ອຍນັ້ນ ​ທ້າວ​ກາຣິມ ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຫລິ້ນ​ສະ​ກີ້​ເພື່ອ​ຄວາມ​ມ່ວນ​ຊື່ນ ​ແລະ
ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ ທີ່​ໄດ້​ຈັດ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເດັກນ້ອຍ. ຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ລາວ​ໄດ້​ເຂົ້າ
​ໂຮງຮຽນ​ຊາ​ການ ທີ່​ເປັນ​ໂຮງຮຽນ​ຫລິ້ນສະ​ກີ້​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເຂດຮ່ອມ​ພູ​ນາລຕາ. ​ໃນ​ປີ 2007
ລາວ​ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມເກົາຫຼີໃຕ້ ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ ຊິ້ງແຊ້ມລຸ້ນ
ນ້ອຍ. ຫັລງຈາກ​ນັ້ນ ລາວ​ກໍໄດ້​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ​ເຝິກ​ແອບ​ຢູ່​ປະ​ເທດ​ອອສ​ເຕຣຍ.

ທ້າວມູຮຳມັດ ກາຣິມ ແລະທີມປາກິສຖານ ທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວ ທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້.
ທ້າວມູຮຳມັດ ກາຣິມ ແລະທີມປາກິສຖານ ທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວ ທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້.

​ບັດ​ນີ້ ​ທ້າວ​ກາຣິມ​ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ອີກ ​ເທື່ອ​ນີ້​ແມ່ນເພື່ອ​ແຂ່ງຂັນໃນກິລາ​ໂອ​ລິ​ມ
ປິກ. ​ລາວ​ກຳລັງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມການ​ແຂ່ງຂັນ​ ຢູ່​ໃນ​ສອງ​ກິ​ລາ ແລ່ນສະກີ້​ລົງ​ພູ ໄຈແອ້ນສະ
​ລາ​ລົມ​ແລະສະລາລົມ ທີ່​ກຳນົດ​ໃສ່​ວັນ​ທີ 18 ແລະ 22 ກຸມພານີ້.

ການເປັນຄົນມາ​ຈາກ​ຮ່ອມ​ພູໃນເຂດ​ຊົນນະບົດນັ້ນ ທ້າວ​ກາຣິມກ່າວ​ວ່າ ​ເຮັດໃຫ້​ລາວ​ມີ​
ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ດີ​ໃຈແລະ​ພູມ​ໃຈ​ ຊຶ່ງ​ບັດ​ນີ້ໄດ້​ເປັນ​ຜູ້​ຕາງໜ້າຂອງ​ປະ​ເທດ​ຢູ່​ໃນ​ລະດັບ​ສາກົນ.

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