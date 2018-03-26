ບໍລິສັດ ຜະລິດປືນ ເຣມິງຕັນ ຂອງ ສະຫະລັດ ຍື່ນເອກກະສານ ຄຸ້ມຄອງ ການລົ້ມລະລາຍ

ບໍລິສັດ ຜະລິດປືນ ແລະລູກປືນ ເຣມິງຕັນ (Remington) ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຍື່ນເອກ
ກະສານ ຂໍການປົກປ້ອງໃນຖານະເປັນຜູ້ລົ້ມລະລາຍ ເພື່ອທີ່ຈະຈັດແຈງ ການດຳເນີນ
ທຸລະກິດຂອງຕົນຄືນໃໝ່ ແລະຈະມີຂໍ້ຕົກລົງໃນມາດຕະການ ຫລຸດຜ່ອນໜີ້ສິນ ກັບພວກ
ເຈົ້າໜີ້ຂອງຕົນ ນຳດ້ວຍ.
ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໄດ້ຍື່ນຄຳຮອ້ງຂອງຕົນ ຕໍ່ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ Chapter 11 ໃນການລົ້ມລະ
ລາຍ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຫົກສັບປະດາ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ປະກາດການຕົກລົງ ທີ່ຈະຫລຸດ
ຜ່ອນໜີ້ສິນ ມູນຄ່າ 950 ລ້ານໂດລາຂອງຕົນລົງ ໃນຂະນະທີ່ມີການປ່ຽນເຈົ້າຂອງໆ
ບໍລິສັດ.
ການຍື່ນຄຳຮ້ອງຂອງບໍລິສັດ ເຣມິງຕັນ ກໍຈຳເປັນໄດ້ແຈ້ງບັນຊີທັງໜີ້ສິນ ແລະ ຊັບສິນ
ຂອງຕົນ ທີ່ມີຢູ່ ລະຫວ່າງ 500 ລ້ານ ໂດລາ ແລະ 1 ຕື້ໂດລາ ຕາມລຳດັບ.
ບໍລິສັດນີ້ ເປັນນຶ່ງໃນຜູ້ຜະລິດປືນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນສະຫະລັດ ແລະ ໄດ້ດຳເນີນທຸລະກິດ
ມາໄດ້ 200 ປີແລ້ວ.
ແຕ່ການຈຳໜ່າຍຂອງຕົນນັ້ນ ໄດ້ຫລຸດລົງເລື້ອຍມາ ແລະ ໄດ້ຕົກຈາກ 865 ລ້ານໂດລາ
ໃນປີ 2016 ເປັນ 602 ລ້ານໂດລາ ເມື່ອປີກາຍນີ້. ໃນປີ 2013 ຕົນໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບ
ຍອດຂາຍທັງໝົດ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ພັນ 2 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາ.
ເອກກະສານໃນເດືອນກຸມພາ ອະທິບາຍວ່າ ການປັບໂຄງສ້າງໃໝ່ທີ່ກະປະມານ ວ່າ
ຍອດ ການຂາຍ ຈະດີຂຶ້ນພາຍໃນສອງສາມປີຂ້າງໜ້າ ໂດຍຈະກັບຄືນໄປ ມີລາຍໄດ້
ຫຼາຍກວ່າ 800 ລ້ານໂດລາ ພາຍໃນປີ 2021.
ບົດລາຍງານຂອງບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ ໃນເດືອນຕຸລາ ປີກາຍນີ້ ກ່າວວ່າ ການຕົກ
ຕ່ຳລົງຂອງການຂາຍ ແມ່ນເປັນຍ້ອນຫຼາຍປັດໄຈ ທີ່ລວມທັງ “ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ
ການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ທີ່ໄດ້ຫລຸດລົງ ແລະ ການມີສິນຄ້າຄ້າງຄາໄວ້ຫຼາຍເກີນໄປ”
ພ້ອມດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງຂອງພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ຊື້ ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຜະລິດຕະພັນ
ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ.
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