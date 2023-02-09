ມີລາຍງານວ່າ ຊົນເຜົ່າອາຄ່າ 15 ຄອບຄົວ ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກບ້ານໃໝ່ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາທາງພາກເໜືອຂອງລາວ ຍ້ອນບໍ່ຍອມປະລະຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ທ່ານແອຣິກ ບລີເວີນິສ ຫົວໜ້າອົງການ Vision Beyond Borders ທີ່ມີຫ້ອງການ ຕັ້ງຢູ່ໃນລັດວາຍໂອມິ້ງ ກ່າວວ່າ ພວກທີ່ຖືກຂັບໄລ່ ແມ່ນຮວມທັງ ປາສເຕີສົງຄາມ ແລະຊົນເຜົ່າອາຄ່າ 15 ຄອບຄົວ.
“ມີກຸ່ມຜູ້ທີ່ເຊື່ອຖືສາສະໜາຈຸນຶ່ງ ໝົດທັງໂບດເລີຍ ໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກບ້ານ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສູນເສຍເຮືອນຊານເມື່ອ 3 ອາທິດກ່ອນ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີບ້ານເຮືອນ ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ແລະບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ອາໄສ.”
ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງກ່າວວ່າ ພໍ່ບ້ານບຸນທະວີ ນິທະພອນ ທີ່ບ້ານທາດຂະຈຳ ໃນເຂດເມືອງຊຽງເງິນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຢຶດໜັງສືຂອງຄອບຄົວ ສຳລັບໃຊ້ໃນການປິ່ນປົວ ການສຶກສາ ໃຊ້ເປັນບັດປະຈຳຕົວ ແລະໜັງສືເດີນທາງ. ຖ້າບໍ່ມີໜັງສືເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍໄປໃສມາໃສບໍ່ໄດ້ ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບຄົນບໍ່ມີປະເທດ. ອີງຕາມທ່ານບລີເວີນິສ ຈາກອົງການ Vision Beyond Borders ໜັງສືຂອງທາງຄອບຄົວ ຖືກຢຶດມາໄດ້ 6 ເດືອນແລ້ວ.
ວີໂອເອ ພາກພາສາລາວກໍໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຍັງສະຖານທູດລາວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເພື່ອສອບຖາມຄວາມຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້. ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ທ່ານນຶ່ງບອກວ່າ ທ່ານຈະໄປສືບຖາມເບິ່ງ ແລະຕິດຕໍ່ກັບຄືນມາຫາພວກເຮົາ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຊາບ.