ການເຈລະຈາໃນພາກພື້ນ ຄາດວ່າ ຈະເນັ້ນຢໍ້າເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຈີນ ໃນ ປາກິສຖານ ແລະ ອັຟການິສຖານ

ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກຈີນ, ປາກິສຖານ ແລະ ຕາລີບານອັຟການິສຖານ ໄດ້ຈັດການເຈລະຈາສອງວັນ ທີ່ເລີ່ມຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ອິສລາມາບັດ, ປະເທດ ປາ ກິສຖານ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້, ເຊິ່ງບັນດາຜູ້ສັງເກດການຄາດວ່າ ຈະຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ບູລິມະສິດຕ່າງໆຂອງ ປັກກິ່ງ ໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ທ່ານ ຈິນ ກາງ ແລະ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ຕາລີບານ ອາເມຍ ຄານ ມຸດຕາກີ ຈະປະຊຸມກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ປາກິສຖານ. ປະຊາຄົມສາກົນໄດ້ຫຼີກລ່ຽງການເຮັດຂໍ້ຕົກລົງກັບກຸ່ມຕາລີບານ ຍ້ອນນະໂຍບາຍສາສະໜາທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ແນເປົ້າໃສ່ແມ່ຍິງ ອັຟການິສຖານແລະ ອື່ນໆ.
ປັກກິ່ງ ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ປະຊາຄົມສາກົນສືບຕໍ່ການເຈລະຈາກັບກຸ່ມຕາລີບານເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າສະໜັບສະໜູນເພື່ອໃຫ້ກຸ່ມຕາລີບານ “ສ້າງລັດຖະບານທີ່ກວມລວມ, ທຳການປົກຄອງ ແບບຫົວປານກາງ, ພັດທະນາສາຍພົວພັນທີ່ເປັນມິດກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຕໍ່ສູ້ກັບລັດທິກໍ່ການຮ້າຍຢ່າງເດັດຂາດ.”
ນອກຈາກການເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາສາມຝ່າຍແລ້ວ, ທ່ານ ຈິນ ແລະ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ປາກິສຖານ ທ່ານ ບິລາວາລ ບຸດໂຕ ຊາດາຣີ ຈະເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ຈີນ ແລະ ປາກິສຖານຄັ້ງທີສີ່. ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ໄດ້ອະທິບາຍສອງປະເທດດັ່ງກ່າວວ່າ ເປັນ “ຄູ່ຮ່ວມການຮ່ວມມືດ້ານຍຸດທະສາດທຸກສະພາບອາກາດ ແລະ ເພື່ອນມິດທີ່ແຂງແກ່ນ.”