ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນສຸກ, ໐໕ ພຶດສະພາ ໒໐໒໓
ເອເຊຍ

ການເຈລະຈາໃນພາກພື້ນ ຄາດວ່າ ຈະເນັ້ນຢໍ້າເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຈີນ ໃນ ປາກິສຖານ ແລະ ອັຟການິສຖານ

ທຸກຊາດ ຈີນ ແລະ ອິສລາມ ເອມີເຣດ ແຫ່ງ ອັຟການິສຖານ ຕັ້ງຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ສອງປະເທດນັ້ນໃນນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ, ອັຟການິສຖານ, 5 ມັງກອນ 2023.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຈາກ​ຈີນ, ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ແລະ ຕາ​ລີ​ບານ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ໄດ້​ຈັດ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ສອງວັນ ​ທີ່​ເລີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ ອິ​ສ​ລາ​ມາ​ບັດ, ປະ​ເທດ ປາ ​ກິ​ສ​ຖານ ໃນ​ວັນ​ສຸກມື້ນີ້, ເຊິ່ງ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສັງ​ເກດ​ການ​ຄາດ​ວ່າ ​ຈະ​ຮຽນ​ຮູ້​ເພີ່ມ​ເຕີມ ກ່ຽວ​ກັບ ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ຕ່າງໆ​ຂອງ ປັກ​ກິ່ງ ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຈີນ ທ່ານ ຈິນ ກາງ ແລະ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຕາ​ລີ​ບານ ອາ​ເມຍ ຄານ ມຸດ​ຕາ​ກີ ຈະ​ປະ​ຊຸມ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ. ປະ​ຊາ​ຄົມ​ສາ​ກົນ​ໄດ້ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ການ​ເຮັດ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ກັບ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ຍ້ອນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ສາ​ສະ​ໜາ​ທີ່​ເຄັ່ງ​ຄັດ​ທີ່​ແນ​ເປົ້າ​ໃສ່​ແມ່​ຍິງ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານແລະ ອື່ນໆ.

ປັກ​ກິ່ງ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ໄດ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ສາ​ກົນ​ສືບ​ຕໍ່​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານເທົ່າ​ນັ້ນ, ແຕ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ “ສ້າງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທີ່ກວມ​ລວມ, ​ທຳ​ການ​ປົກ​ຄອງ ແບບ​ຫົວ​ປານ​ກາງ, ພັດ​ທະ​ນາ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທີ່​ເປັນ​ມິດ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ແລະ ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ລັດ​ທິ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ຢ່າງ​ເດັດ​ຂາດ.”

ນອກ​ຈາກ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ສາ​ມຝ່າຍ​ແລ້ວ, ທ່ານ ຈິນ ແລະ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ທ່ານ ບິ​ລາ​ວາ​ລ ບຸດ​ໂຕ ຊາ​ດາ​ຣີ ຈະ​ເປັນ​ປ​ະ​ທານ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຈີນ ແລະ ປາ​ກິ​ສ​ຖານຄັ້ງ​ທີສີ່. ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຈີນ ໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍ​ສອງ​ປະ​ເທ​ດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ວ່າ ເປັນ “ຄູ່​ຮ່ວມ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ທຸກ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ ແລະ ເພື່ອນມິດ​ທີ່​ແຂງ​ແກ່ນ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG