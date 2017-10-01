ມະຫາອຳນາດ ໃນພາກພື້ນ ຕາເວັນອອກກາງ ທຳການເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອຢັບຢັ້ງຊາວ ເຄີດ

ປະເທດ ອີຣ່ານ, ອີຣັກ ແລະ ເທີກີ ເຊິ່ງເປັນ 3 ປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນ ຊາວ ເຄີດ ອາ
ໄສຢູ່ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໄດ້ວາງຂໍ້ຈຳກັດໃສ່ຊາວ ເຄີດ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດ ອີຣັກ ລຸນ
ຫຼັງການລົງປະຊາມະຕິ ແຍກຕົວເປັນເອກະລາດຂອງຊາວ ເຄີດ ໃນສັບປະດານີ້ ທີ່ໄດ້
ຖືກຮັບຜ່ານດ້ວຍ ຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າ 92 ເປີເຊັນ.
ລັດຖະບານກາງຂອງ ອີຣັກ ກຳລັງທຳການກະກຽມສຳລັບການໃຊ້ກອງທັບ ເພື່ອເຂົ້າ
ຍຶດຄວບຄຸມເຂດຊາຍແດນພາກພື້ນ ເຄີດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກເໜືອຂອງປະເທດ ເພື່ອພະຍາ
ຍາມທີ່ຈະໂດດດ່ຽວຊາວ ເຄີດ ຈາກປະເທດອື່ນໆ.
ໃນ ອີຣ່ານ, ໂຄສົກກອງກຳລັງຕິດອາວຸດທ່ານ Masoud Jazayeri ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາ
ນັກຂ່າວ ໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ ປະເທດນີ້ຈະລວມຕົວກັບລັດຖະບານກາງຂອງປະເທດ
ອີຣັກ ເພື່ອການປະຕິບັດການທາງທະຫານ ໃນເຂດຊາຍແດນຫຼາຍແຫ່ງຂອງພາກພື້ນ
ດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຍັບຢັ້ງການເຄື່ອນໄຫວແບ່ງແຍກດິນແດນໃດໆ ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ໃນ
ພາກ ພື້ນນັ້ນ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ການປະຕິບັດການທາງທະຫານຮ່ວມ ລະຫວ່າງກອງກຳລັງຕິດອາ
ວຸດຂອງ ອີຣ່ານ ແລະ ໜ່ວຍຕ່າງໆກອງທັບບົກ ອີຣັກ ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້
ຂ້າງໜ້ານີ້ຢູ່ຕາມເຂດຊາຍແດນຮ່ວມ.”
ໃນຕົ້ນສັບປະດານີ້, ບັນດາທະຫານ ອີຣັກ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຊ້ອມຮົບຮ່ວມກັບ
ເທີກີ.
ປະທານາທິບໍດີ ເທີກີ ທ່ານ Recep Tayyip Erdogan ໄດ້ເຕືອນໃນວັນເສົາວານນີ້
ວ່າ ອຳນາດການປົກຄອງຂອງຊາວ ເຄີດ ໃນ ອີຣັກ ຈະ “ໄດ້ຮັບຜົນທີ່ຕາມມາ” ສຳລັບ
ການລົງປະຊາມະຕິແຍກຕົວເປັນ ເອກະລາດ, ເຊິ່ງ ເທີກີ ຄັດຄ້ານຢ່າງແຮງ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເທີກີ ທ່ານ Binali Yildrim ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຈາກນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ສາຍ
ພົວພັນຂອງພວກເຮົາກັບພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ ຈະດຳເນີນໄປໂດຍລັດຖະບານກາງ
ແບກແດັດ. ໃນຂະນະທີ່ ອີຣ່ານ, ອີຣັກ ແລະ ເທີກີ, ພວກເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອຮັບປະກັນ
ວ່າ ການປະຕິບັດການທີ່ບໍ່ຖືກຍອມຮັບຢູ່ໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ ຈະປະສົບຄວາມລົ້ມ
ແຫຼວ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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