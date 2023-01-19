ບັນດາຜູ້ລີ້ໄພພາກັນໜີເຂົ້າໄປ ໃນອິນເດຍ ຍ້ອນການໂຈມຕີທາງອາກາດ ຂອງກອງທັບມຽນມາ

ບັນດາຜູ້ລີ້ໄພຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ໄດ້ພາກັນໜີອອກມາຈາກປະເທດມຽນມາ ເພື່ອຊອກຫາສະຖານທີ່ປອດໄພຢູ່ໃນປະເທດ ອິນເດຍ, ໃນຂະນະທີ່ກອງທັບຂອງ ມຽນມາ ໄດ້ເພີ້ມການໂຈມຕີຂຶ້ນຢູ່ໃນລັດ ຊິນ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ, ອີງຕາມກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອົບພະຍົບບອກກັບ VOA ໃນວັນພຸດວານນີ້.
ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຊາວຊິນ ຫຼື (CHRO) ກ່າວວ່າ ມີຜູ້ອົບພະຍົບຊາວຊິນຢ່າງໜ້ອຍ 200 ຄົນ ພາກັນໜີຂ້າມຊາຍແດນໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ລຸນຫຼັງມີການໂຈມຕີທາງອາກາດໂດຍກອງທັບມຽນມາ ຕໍ່ຄ້າຍຂອງພວກກໍ່ກະບົດ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ບໍລິເວນຊາຍແດນອິນເດຍ ແລະມຽນມາ.
ທ່ານຊາລາຍ ແມັງ ຮະເຣ ລຽນ (Salai Mang Hre Lian) ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງ ການ CHRO ບອກກັບ VOA ຜ່ານໂທລະສັບວ່າ “ໃນລະຫວ່າງເຄິ່ງທໍາອິດຂອງເດືອນນີ້, ລັດຖະບານທະຫານມຽນມາ ໄດ້ປະຕິບັດການການໂຈມຕີທາງອາກາດ ຢູ່ບໍລິເວນລັດຊິນມາແລ້ວຮອດ 4 ຄັ້ງ.”
ອົງການດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງໄດ້ລາຍງານວ່າ “ມີການໂຈມຕີທາງອາກາດທັງໝົດຢ່າງໜ້ອຍ 14 ຄັ້ງ ລຸນຫຼັງທີ່ກອງທັບເຂົ້າຢຶດອໍານາດໃນເດືອນກຸມພາ ປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ,” ທາງອົງການກໍາລັງດໍາເນີນການປົກປ້ອງ ແລະຍົກລະດັບທາງດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງປະຊາຊົນຊາວຊິນ ແລະຊຸມຊົນອື່ນໆທີ່ຖືກກົດຂີ່ ແລະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສໍາຄັນຢູ່ໃນມຽນມາ.
ມີລາຍງານວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດຄັ້ງສຸດທ້າຍ ແມ່ນດໍາເນີນການໂດຍກອງທັບອາກາດຂອງລັດຖະບານທະຫານມຽນມາ ໃນວັນທີ 10 ແລະ 11 ມັງກອນ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍການໂຈມຕີໃສ່ຄ້າຍວິກທໍເຣຍ, ເຊິ່ງເປັນກອງບັນຊາການໃຫຍ່ຂອງແນວໂຮມແຫ່ງຊາດຊິນ ຫຼື CNF, ເຊິ່ງເປັນອົງການຕໍ່ຕ້ານຂອງພວກຊົນຊາດຊົນເຜົ່າຢູ່ໃນລັດຊິນ.
ທ່ານຊາລາຍ ແມັງ ຮະເຣ ລຽນ ບອກກັບ VOA ວ່າ “ການຖິ້ມລະເບີດ ໄດ້ສັງຫານທະຫານຂອງ CNF 5 ຄົນ ລວມທັງພວກແມ່ຍິງ, ແລະມີພົນລະເຮືອນທີ່ອາໄສຢູ່ບໍລິເວນຄ້າຍວິກທໍເຣຍ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກຫຼາຍສິບຄົນ.” ທ່ານໄດ້ກ່າວເສີມອີກວ່າ “ການຖິ້ມລະເບີດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຍັງໄດ້ທໍາລາຍເຮືອນຊານຂອງປະຊາຊົນ ແລະສະຖານທີ່ທາງການແພດຢູ່ໃນຄ້າຍວິກທໍເຣຍ ອີກດ້ວຍ.”