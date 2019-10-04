ຊາວບູຣຸນດີຫລາຍກວ່າ 500 ຄົນຢູ່ໃນຄ້າຍອົບພະຍົບ 3 ແຫ່ງໃນປະເທດ ແທນຊາເນຍໄດ້ຖືກສົ່ງກັບຄືນໄປປະເທດຂອງຕົນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຊຶ່ງເປັນກະແສຟອງທຳອິດຢູ່ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະສົ່ງຄົນທີ່ຫລົບໜີຈາກການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະສະພາບວຸ້ນວາຍຢູ່ໃນສອງສາມປີກ່ອນນັ້ນ ກັບຄືນໄປປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ພວກບູຣຸນດີ ໄດ້ຂຶ້ນລົດເມຢູ່ໃນສູນອົບພະຍົບນດູຕາ (Nduta), ມູເຕັນເດລີ (Mutendeli) ແລະ ນຢາຣູກູຊູ (Nyarugusu) ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງ ແທນຊາເນຍທີ່ມຸ້ງໜ້າໄປຫາສູນຕ້ອນຮັບສອງແຫ່ ຢູ່ໃນແຂວງຣູຢີກີ (Ruyigi) ຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ. ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ນອນຄ້າງຄືນຢູ່ທີ່ນັ້ນແລ້ວ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກສົ່ງກັບໄປຫາແຂວງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຄຳນວນວ່າ ສູນອົບພະຍົບຂອງແທນຊາເນຍ
(Tanzania) ມີຊາວບູຣຸນດີເກືອບຮອດ 184,000 ຄົນ ທີ່ຈະຖືກສົ່ງກັບຄືນໄປປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍອີງໃສ່ສັນຍາສອງຝ່າຍຂອງປະເທດເຫລົ່ານັ້ນ. ເຂົາເຈົ້ານອນຢູ່ໃນຊາວບູຣຸນດີຈຳນວນເກືອບຮອດ 350,000 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຫລົບໜີ ຈາກສະພາບວຸ້ນວາຍທາງການເມືອງຂອງປະເທດນ້ອຍໆ ຢູ່ໃນເຂດຕາເວັນອອກຕອນກາງຂອງທະວີບອາຟຣິກາແຫ່ງນັ້ນ, ທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍຫລັງທີ່ການເລືອກຕັ້ງທີ່ມີການຖົກຖຽງກັນໃນປີ 2015 ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີປີແອ ນະຄູຣັນຊີຊາ (Pierre Nkurunziza) ສືບຕໍ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນສະໄໝທີສາມ. ບາງຄົນກໍໄດ້ໜີໄປຢູ່ປະເທດອື່ນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງນັ້ນ.
ເມື່ອຂໍ້ຕົກລົງສອງຝ່າຍໄດ້ຖືກປະກາດອອກມາໃນທ້າຍເດືອນສິງຫາ ຜ່ານມາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກທີ່ຂ້າມຊາຍແດນໄປເພື່ອຫລົບໜີການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງນັ້ນເກີດຄວາມຢ້ານກົວວ່າຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ກັບຄືນໄປປະເທດຂອງຕົນ.
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້, ໂຄສົກຂອງອົງການວ່າດ້ວຍອົບພະຍົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງອອກມາ.
ທ່ານ ບອບ ບາລອກຄ໌ (Bob Baloch), ໂຄສົກປະຈຳອົງການຂ້າຫວງໃຫຍ່ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍອົບພະຍົບ ຫລື UNHCR ກ່າວວ່າ "ຊາວອົບພະຍົບ ແລະພວກຂໍລີ້ໄພຫລາຍຄົນທີ່ ແມ່ນແຕ່ພວກຫາກໍ່ໄປຮອດ ແທນຊາເນຍ (Tanzania) ໄດ້ບອກວ່າການປະຫັດປະຫານ ແລະຄວາມຢ້ານກົວວ່າຈະຖືກລະເມີດສິດທິມະນຸດເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນປະເທດ ແທນຊາເນຍ. ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຫວັງວ່າແທນຊາເນຍ.. ຈະບໍ່ເອົາຊີວິດຂອງ ພວກອົບພະຍົບໄປຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສ່ຽງໄພ ໂດຍການບັງຄັບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກັບຄືນປະເທດ."