ລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ກຳລັງສະເໜີໃຫ້ຮັບເອົາອົບພະຍົບຈຳນວນສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍ 18,000 ຄົນ ໃນປີໜ້ານີ້ ຊຶ່ງເປັນຂີດກຳນົດທີ່ຕ່ຳທີ່ສຸດຢູ່ໃນປະຫວັດສາດຂອງປະເທດ, ອີງຕາມກະຊວງການຕ່າງປະເທດໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ຖ້າຫາກລັດຖະບານປະຕິບັດຕາມແຜນນີ້, ປີ 2020 ຈະເປັນປີທີສາມແລ້ວທີ່ມີການຫລຸດຈຳນວນອົບພະຍົບເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ພາຍໃຕ້ການບໍລິຫານຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ.
ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນຕອນນີ້ ຈຳນວນທີ່ຫລ້າສຸດດັ່ງກ່າວ ຍັງເປັນຕົວເລກທີ່ຢູ່ໃນຂັ້ນສະເໜີຢູ່.
ການຕັດສິນໃຈຂັ້ນສຸດທ້າຍ, ຢູ່ໃນແບບທີ່ເອີ້ນວ່າ "ການຕັດສິນໃຈຢ່າງເດັດດ່ຽວຂອງປະທານາທິບໍດີ," ຈະມີຂຶ້ນໃນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັບລັດຖະສະພາຕາມກຳນົດແລ້ວ, ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງລັດຖະບານທີ່ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຜ່ານທາງໂທລະສັບທີ່ຈັດຂຶ້ນ ໂດຍທຳນຽບຂາວ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ໃນສົກງົບປະມານປີ 2018, ຊຶ່ງເປັນປີທຳອິດທີ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳໄດ້ປະຕິບັດງານເຕັມປີ, ຂີດສູງສຸດຂອງຈຳນວນອົບພະຍົບຖືກກຳນົດໃຫ້ແມ່ນ 45,000 ຄົນ ແລະ ມີອົບພະຍົບ 22,491 ຄົນຖືກຮັບເອົາ.
ໃນສົກງົບປະມານປີ 2019, ຂີດສູງສຸດຂອງຈຳນວນອົບພະຍົບຖືກກຳນົດແມ່ນ 30,000 ຄົນ. ຍັງພຽງແຕ່ອີກ 3 ມື້ເຕັມເທົ່ານັ້ນໃນສົກງົບປະມານນີ້, ສະຫະລັດໄດ້ຮັບເອົາອົບພະຍົບໃນຈຳນວນທີ່ໃກ້ຈະເຖິງຂີດກຳນົດສູງສຸດແລ້ວ ໂດຍທີ່ໄດ້ຮັບເອົາອົບພະຍົບ 29,972 ຄົນ ເຂົ້າມາປະເທດ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.
ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານທຣຳ, ກຳນົດສູງສຸດສະເລ່ຍຂອງຈຳນວນອົບພະຍົບທີ່ສາມາດຮັບເອົາມາແມ່ນ 60,000 ຄົນ ຫາ 70,000 ຄົນ ນັບແຕ່ມີການຕັ້ງຂີດຈຳກັດ ແບບປັດຈຸບັນນີ້ ຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນມີນັບແຕ່ປີ 1980 ເປັນຕົ້ນມາ.
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