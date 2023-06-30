ການລະເບີດຂະໜາດແຮງ ໃກ້ກອງບັນຊາການ ທະຫານຊູດານ ສັ່ນສະເທືອນ ໄປທົ່ວນະຄອນຫຼວງຄາຣ໌ທູມ

ການລະເບີດຂະໜາດແຮງໃກ້ກັບກອງບັນຊາການທະຫານຊູດານ ໄດ້ສັ່ນສະເທືອນໄປທົ່ວນະຄອນຫຼວງຄາຣ໌ທູມ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ອີງຕາມປະຊາຊົນ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ເຖິງແມ່ນນາຍພົນຄູ່ປໍລະປັກໃນສົງຄາມ ຕ່າງກໍໄດ້ອອກມາປະກາດການຢຸດຍິງ ສໍາລັບວັນບຸນ ອີດ ອາລ-ອັດດາ (Eid al-Adha), ແຕ່ແປງຄວັນຂະໜາດໃຫຍ່ ກໍໄດ້ລອຍກຸ້ມ ຈາກບໍລິເວນຄ້າຍທະຫານ, ເຊິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລະເບີດໃນຄັ້ງນີ້ ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ.
ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນລັດສະໝີຫຼາຍກວ່າ 4 ໄມລ໌ ຈາກການລະເບີດ “ຍັງຮູ້ສຶກແຮງສັ່ນສະເທືອນຢູ່ຕາມຝາເຮືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້,” ເຊິ່ງຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຄົນນຶ່ງ ບອກກັບອົງການຂ່າວ AFP.
ນອກນັ້ນ ຍັງບໍ່ມີການຢືນຢັນໃດໆ ກ່ຽວກັບວ່າ ເຫດລະເບີດໃນຄັ້ງນີ້ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບລົ້ມຕາຍຫຼືບໍ່.
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ຄະນະກໍາມາທິການກາແດງສາກົນ ຫຼື ICRC ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປ່ອຍໂຕທະຫານຊູດານ 125 ຄົນ ທີ່ຖືກຈັບໂດຍຄູ່ຕໍ່ສູ້ ກອງກໍາລັງເຄື່ອນທີ່ຢ່າງວ່ອງໄວ RSF.