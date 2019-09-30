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ອົງ​ການ​ກາ​ແດງ ກ່າວວ່າ ກຸ່ມ​ກະ​ບົດ​ຮູ​ຕີ ປ່ອຍ​​ຕົວ ພວກ​ຜູ້​ຖືກ​ຄຸມ​ຂັງ 290 ຄົນ

ພວກ​ນັກ​ລົບ​ກຸ່ມ​ກະ​ບົດ​ຮູ​ຕີ ​ຮ​້ອງ​ໂຮ​ຄຳ​ຂວັນ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່ ມີ​ການ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ ທີ່​ແນ​ໃສ່​ເພື່ອ​ການ​ປຸກ​ລະ​ດົມ ​ເອົາພວກ​ນັກ​ລົບຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ຊາ​ນາ​ອາ ຂອງ​ເຢ​ເມນ, ​ວັນ​ທີ 1 ສິງ​ຫາ 2019.

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ອົງ​ການ​ກາ​ແດງ​ສາ​ກົນ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ
​ດວກ​ໃນ​ການ​ປ່ອຍ​ຕົວ​ຜູ້​ຖືກ​ຄຸມ​ຂັງ 290 ຄົນ ​ທີ່​ຖືກ​ຈັບ​ໄປ​ໂດຍ​ກຸ່ມ​ກະ​ບົດ ຮູ​ຕີ ໃນ
​ປະ​ເທດ ເຢ​ເມນ.

ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ກາ​ແດງ​ສາ​ກົນ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຜູ້​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ຕົວ 42
ຄົນ​ ແມ່ນ​ຜູ້​ລອດ​ຊີ​ວິດ​ຈາກ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ກັກ​ຂັງ​ໃນ​ເມືອງ ດາ​ມາ ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນ​
ກັນ​ຍານີ້ ທີ່​ໄດ້​ຖິ້ມ​ໂທດ​ໃສ່​ພັນ​ທະ​ມິດ​ນຳ​ໜ້າ​ໂດຍ ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ
​ກຸ່ມ ຮູ​ຕີ ນັ້ນ.

ອົງ​ການ​ກາ​ແດງ​ສາ​ກົນໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ການ​ລະ​ບຸ​ຕົວຜູ້​ຖືກ​ຄຸມ​ຂັງ,
ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ໄປ​ໃສຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ປ່ອຍ​ຕົວ, ປະ​ເມີນ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂອງ​ຜູ້​ຖືກ
​ຄຸມ​ຂັງ ແລະ ສະ​ໜອງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ.

ທ່ານ ໂຣ​ເບີດ ຊິມ​ເມີ​ແມນ, ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ໃນ​
ເຢ​ເມນ ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຈັດ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ລັບ​ກັບ​ຜູ້​ຖືກ​ຄຸມ​ຂັງ​ໝົດ​ທຸກ​ຄົນ
ເພື່ອ​ຟັງ​ບັນ​ຫາ​ທຸກ​ຢ່າງ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ອາດ​ມີ, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຕິດ​ຕໍ່​ກັບ​ຄອບ​ຄົວ​
ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ ແລະ ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ ເພື່ອ​ຕິດ​ຕາມ​ຄະ​ດີ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຖ້າ​ຈຳ​ເປັນ.”

ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ​ກັບ​ການ​ປ່ອຍ​ຕົວ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ທູດ​ພິ​ເສດ​ປະ​ຈຳ​ປະ​ເທດ ເຢ​ເມນ ທ່ານ ມາ​ຕິນ ກ​ຣິ​ຟ​ຟິ​ທ໌ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ທ່ານ​ຫວັງ​ວ່າ
ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າດັ່ງ​ກ່າວ “ຈະ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ໃນ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ຕົວ​ຜູ້​ຖືກ​ຄຸມ​ຂັງ​
ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ທຸກ​ຄົນ” ອີງ​ຕາມ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ປີ 2018 ທີ່​ລວມ​ມີ​ການ​ຢຸດ​ຍິງ
ໃນ​ເມືອງ​ທ່າ​ເຮືອ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ, ເປີດ​ເສັ້ນ​ທາງ​ດ້ານ​ມະ​ນຸ​ສະ​ທຳ ແລະ ແລກ​ປ່ຽນ​ນັກ​ໂທດ.

ທ່ານ ກ​ຣິ​ຟ​ຟິ​ທ໌ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ທຸກ​ຝ່າຍ​ທີ່​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ ເຢ​ເມນ
ປະ​ຊຸມ​ກັນ​ໄວ​ເທົ່າ​ທີ່​ຈະ​ໄວ​ໄດ້ ແລະ ສືບ​ຕໍ່​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ແລກ​ປ່ຽນ
​ຕ່າງໆ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ.

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