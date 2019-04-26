ອົງການກາແດງ ວ່າ ການສູ້ລົບ ໃນລີເບຍ ໄດ້ຫັນປ່ຽນ ຄຸ້ມບ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສ ຂອງ ພົນລະເຮືອນ ກາຍເປັນ 'ສະໜາມລົບ'

ການສູ້ລົບເພື່ອຄວບຄຸມ ລີເບຍ ລະຫວ່າງລັດຖະບານສອງຝ່າຍ ທີ່ເປັນຄູ່ປໍລະປັກກັນ
ໄດ້ຫັນປ່ຽນຄຸ້ມບ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພົນລະເຮືອນ ໃຫ້ກາຍເປັນ “ສະໜາມລົບ” ໄປແລ້ວ,
ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງຄະນະກຳມະການສາກົນ ຂອງອົງການກາແດງ ຫຼືເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ ICRC.
ອົງການ ICRC ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ສະພາບການດ້ານມະນຸດສະທຳ
ຢູ່ພາຍໃນແລະໃນບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມ ນະຄອນທຣີໂປລີ ແມ່ນໄດ້ຊຸດໂຊມລົງຢ່າງໜັກ
ຕະຫຼອດໄລຍະ 3 ສັບປະດາ ຜ່ານມານີ້. ການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະພື້ນຖານ
ໂຄງລ່າງຂອງທຣີໂປລີ ເຊັ່ນວ່າ ໂຮງໝໍ ແລະສະຖານທີ່ປ້ຳນ້ຳທັງຫຼາຍ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ ຈາກຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ແລ້ວ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 8 ປີ ມານັ້ນ ແມ່ນເພີ້ມຄວາມ
ດ້ອຍປະສິດທິພາບ ໄປເລື້ອຍໆ.”
ກຸ່ມດັ່ງກ່າວນີ້ ກ່າວວ່າ ການຍິງປືນໃຫຍ່ເຂົ້າໃສ່ໂດຍບໍ່ເລືອກໜ້ານັ້ນ ແມ່ນກຳລັງເຮັດ
ໃຫ້ສະພາບເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ສຳລັບພວກພະນັກງານແພດ ທີ່ຈະຮັກສາປິ່ນປົວ
ພວກຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຄາດຄະເນວ່າ ມີຄົນຫຼາຍກວ່າ 35,000 ຄົນ ໄດ້ພາກັນຫລົບ
ໜີອອກຈາກເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ໄປອາໄສຢູ່ກັບຍາດຕິພີ່ນ້ອງ
ຫຼືພາກັນໄປຫລົບລີ້ຢູ່ໃນຕຶກອາຄານ ຂອງທາງການຕ່າງໆ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຍົກຍ້າຍເອົາພວກອົບພະຍົບ 325 ຄົນ
ອອກຈາກສູນອົບພະຍົບທີ່ດຳເນີນການໂດຍລັດຖະບານ ຫຼັງຈາກມີ ລາຍງານວ່າ ບາງ
ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ທີ່ນັ້ນ ໄດ້ຖືກໂຈມຕີ.
ລັດຖະບານລີເບຍ ໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສົ່ງທີມນັກຊ່ຽວຊານ ໄປຍັງ
ທຣີໂປລີ ເພື່ອສືບສວນສອບສວນ ຂໍ້ກ່າວຫາກ່ຽວກັບການໂຈມຕີ ຕໍ່ພວກພົນລະເຮືອນ
ນັ້ນ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງລີເບຍ ທ່ານ ແອລມາດີ ແອລມາເຈີບີ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໜັງສື
ສະບັບນຶ່ງ ທີ່ໂຍນຄງາມຮັບຜິດຊອບໃນການໂຈມຕີໃຫ້ ກຳລັງທີ່ສະໜັບ ສະໜຸນ
ນາຍພົນ ຄາລີຟາ ຮັຟຕາຣ ຊຶ່ງເປັນຈອມຜະເດັດ ການຂອງລີເບຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງ
ລັດຖະບານນຶ່ງຂຶ້ນ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ແລະ ໄດ້ສົ່ງພວກນັກລົບ
ຂອງຕົນ ໄປທຣີໂປລີ ເພື່ອພະຍາຍາມຍຶດເອົາ ນະຄອນດັ່ງກ່າວ ຈາກລັດຖະບານ
ທີ່ສະໜັບສະໜຸນໂດຍນານາຊາດ ຂອງນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ຟາຍແຢັດຊ ອາລ-ຊາຣາຈ໌.
ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໂທລະສັບຫາ ທ່ານຮັຟຕາຣ
ເມື່ອສັບປະດາແລ້ວນີ້ ແລະໄດ້ໂອ້ລົມກ່ຽວກັບ “ວິໃສທັດທີ່ເຫັນພ້ອມນຳກັນສຳລັບ
ໄລຍະຂ້າມຜ່ານຂອງລີເບຍ ໄປສູ່ ລະບົບການເມືອງທີ່ມີປະຊາທິປະໄຕ ຢ່າງມີ
ສະຖຽນລະພາບ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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