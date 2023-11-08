ຂະບວນລົດດ້ານມະນຸດສະທຳຖືກໂຈມຕີຢູ່ເຂດກາຊາໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງເດີນທາງເພື່ອນຳສົ່ງສະບຽງຕ່າງໆໄປໃຫ້ໂຮງໝໍ ແລະ ອົງການວົງເດືອນແດງ ປາແລັສໄຕນ໌, ອີງຕາມການກ່າວຂອງຄະນະກຳມະການກາແດງສາກົນ ຫຼື ICRC.
ທ່ານ ວິລລຽມ ຊົມເບີກ, ຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນເຂດກາຊາ ຂອງ ICRC ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໂດຍບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງຜູ້ທີ່ໄດ້ຍິງໃສ່ຂະບວນລົດນັ້ນວ່າ “ນີ້ບໍ່ແມ່ນສະພາບທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານມະນຸດສະທຳສາມາດເຮັດວຽກ.”
ທ່ານ ຊົມເບີກ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາມາທີ່ນີ້ເພື່ອນຳເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອອັນຮີບດ່ວນໄປໃຫ້ພົນລະເຮືອນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ. ຮັບປະກັນວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ສຳຄັນສາມາດໄປເຖິງສະຖານທີ່ການແພດແມ່ນພັນທະທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍພາຍໃຕ້ກົດໝາຍມະນຸດສະທຳສາກົນ.”
ອົງການ ICRC ໄດ້ກ່າວວ່າຂະບວນຂອງລົດບັນທຸກ 5 ຄັນ ແລະ ຍານພາຫະນະສອງຄັນ ໄດ້ຂົນສະບຽງຕ່າງໆ ໄປໃຫ້ສະຖານທີ່ປິ່ນປົວສຸຂະພາບທັງຫຼາຍ, ລວມທັງໂຮງໝໍ ອາລ-ຄັດສ໌. ຄົນຂັບລົດຜູ້ນຶ່ງໄດ້ຮັບບາດເຈັບເລັກນ້ອຍ, ແລະ ລົດສອງຄັນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.
ຂະບວນລົດດັ່ງກ່າວໄດ້ປ່ຽນເສັ້ນທາງຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ສາມາດທີ່ຈະສືບຕໍ່ໄປຮອດໂຮງໝໍ ອາລ-ຊີຟາ, ບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂົນສະບຽງໄປໃຫ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍມີລົດໂຮງໝໍ 6 ຄັນ ທີ່ນຳສົ່ງຄົນໄຂ້ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ ໄປເຂດຊາຍແດນ ຣາຟາ ທີ່ຕິດກັບປະເທດ ອີຈິບ.
ໂຮງຮຽນທີ່ດຳເນີນການໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນພາກເໜືອຂອງເຂດກາຊາ ກໍຖືກໂຈມຕີໂດຍກົງໃນວັນທີ່ຜ່ານມາ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ອາໄສຄົນນຶ່ງເສຍຊີວິດ, ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ລີ້ໄພກັບອີກ 5,500 ຄົນຢູ່ນີ້ນັ້ນ, ແລະ 9 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ມີແຕ່ສິ່ງຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເຂດກາຊາ ທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມຮາມາສ ນັບຕັ້ງແຕ່ ອິສຣາແອລ ໄດ້ເລີ່ມອະນຸຍາດການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຈຳກັດໃນວັນທີ 21 ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວວ່າ ລົດບັນທຸກ 500 ກວ່າຄັນພ້ອມກັບອາຫານ, ນ້ຳ ແລະ ວັດຖຸການແພດ ແຕ່ບໍ່ມີນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ໄດ້ເຂົ້າໄປນັບຕັ້ງການປິດລ້ອມຂອງ ອິສຣາແອລ ໄດ້ຜ່ອນເບົາລົງ. ນັ້ນແມ່ນເກືອບເທົ່າກັບຈຳນວນ ທີ່ໄດ້ຂ້າມເຂົ້າໄປໃນວັນດຽວກ່ອນພາວະສົງຄາມ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 7 ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ.