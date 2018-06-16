ນັກບິນ ອະວະກາດ ສຫລ ທີ່ໄດ້ສ້າງ ປະຫວັດ ໃນການບິນ ອອກບໍານານແລ້ວ

ນັກບິນອະວະກາດສະຫະລັດ ທ່ານນາງເພກກີ ວິຕສັນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາເວລາຢູ່ໃນ
ອະວະກາດດົນກວ່າຊາວອາເມຣິກາໃດໆ ໄດ້ອອກບຳນານໃນວັນສຸກວານນີ້.
ລະຫວ່າງທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ນັ້ນ ທ່ານນາງວິຕສັນ ໄດ້ບັນທຶກ 665 ມື້ຢູ່ໃນອະວະກາດ ໃນການປະຕິບັດງານທີ່ຕ່າງກັນສາມເທື່ອຊຶ່ງເທົ່າກັບນຶ່ງປີ ແລະ 10 ເດືອນຢູ່ນອກບັນຍາ
ກາດຂອງໂລກ.
ທ່ານນາງວິຕສັນ ຍັງເປັນແມ່ຍິງຄົນທຳອິດທີ່ບັນຊາການສະຖານີອະວະກາດສາກົນ
ຊຶ່ງກຳໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວສອງເທື່ອ ແລະເປັນນັກບິນອະວະກາດແມ່ຍິງທີ່ມີອາຍຸແກ່ທີ່ສຸດ
ບໍ່ມີມາກ່ອນ.
ທ່ານນາງວິຕສັນຂຽນລົງໃນທວິດເຕີວ່າ “ໄດ້ເປັນກຽດຕິຍົດໃຫຍ່ສຸດທີ່ໄດ້ຢູ່ໃນຄວາມ
ຝັນອັນຍາວນານ ຂອງການເປັນນັກບິນອະວະກາດ ຢູ່ໃນອົງການນາຊາ” ທ່ານນາງ
ຍັງໄດ້ຂອບໃຈ “ຜູ້ທີ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນຂ້າພະເຈົ້າທັງໝົດຕະຫຼອດມາ” ແລະກ່າວວ່າ
“ການເດີນທາງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ພາຍໃຕ້ອົງການນາຊາ ແມ່ນອອກໄປນອກໂລກນີ້.”
ທານນາງວິດຕສັນ ອາຍຸ 58 ປີ ເປັນນັກຊີວະເຄມີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນລັດໄອໂອວາ.
ທ່ານນາງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມອົງການາຊາໃນນາມນັກຄົ້ນຄວ້າຜູ້ນຶ່ງໃນປີ 1986 ແລະໄດ້ກາຍ
ມາເປັນນັກບິນອະວະກາດໃນປີ 1996. ທ່ານນາງວິຕສັນເສັດສິ້ນການບິນຢູ່ໃນອະວະ
ກາດເທື່ອສຸດທ້າຍໃນເດືອນກັນຍາ ປີກາຍນີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ໃຊ້ເວລາເກືອບສິບເດືອນ ຢູ່
ໃນອະວະກາດ.
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