ເມື່ອຫ້າປີກ່ອນ ພວກນັກລົງທຶນຈີນ ເລີ້ມທຳການຫັນປ່ຽນສີຫະນຸກວີລ ຊຶ່ງເປັນຫົວເມືອງແຄມທະເລທີ່ຫງຽບເຫງົາ ມີຫາດຊາຍທີ່ສວຍສົດງົດງາມ ໃຫ້ກາຍເປັນຫົວເມືອງຫຼິ້ນການພະນັນອັນດັບນຶ່ງຂອງໂລກ ແຂ່ງກັບມາເກົາແລະລາສເວກາສ ແຕ່ເລື້ອງດັ່ງກ່າວໄດ້ສິ້ນສຸດລົງຍ້ອນມີການຫ້າມຫຼິ້ນການພະນັນອອນລາຍ ແລະການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.
ມີພວກຄົນງານຈີນ 200,000 ຄົນຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງກັບຄືນປະເທດ.
ກາຊິໂນໄດ້ຖືກປິດລົງ ແລະໂຄງການຕຶກສຽດຟ້າທີ່ສ້າງແລ້ວເປັນບາງສ່ວນ ສະຖານທີ່ຕາກອາກາດ ແລະຄອນໂດມີນຽມ ໄດ້ຖືກປະຖິ້ມລົ້ມເລີກ. ນຶ່ງໃນບັນດາ ອົງການຂ່າວທີ່ນິຍົມລັດຖະບານ ກ່າວເຖິງຕຶກສຽດຟ້າທີ່ຍັງບໍ່ແລ້ວນັ້ນວ່າ “ເປັນສິ່ງເຕືອນຄວາມຊົງຈຳເຖິງຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນຂໍ້ຕົກລົງການລົງທຶນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນໂດຍຊາວຈີນ.”
ເຮືອນຊານໄດ້ຕົກລາຄາຫຼາຍເຖິງ 90 ເປີເຊັນ ໃນໄລຍະສອງສາມປີ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ອີງຕາມກະຊວງເສດຖະກິດ ແລະການເງິນຂອງກຳປູເຈຍ.
ທ່ານຈັນທາ ລັກ ທີ່ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບພວກນັກລົງທຶນຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍໆຄົນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ໂອກາດເວລາແລະການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດຈະດີຂຶ້ນ.
“ຊາວກຳປູເຈຍຢາກໃຫ້ພວກນັກລົງທຶນຈີນກັບຄືນມາ ຍ້ອນວ່າລາຄາອະສັງຫາລິມະຊັບແມ່ນຂີ້ຮ້າຍຫຼາຍ ແລະພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ນັກທຸລະກິດຈີນ ກັບຄືນມາເພື່ອຊ່ວຍຕະຫຼາດໃຫ້ຟື້ນໂຕຄືນ” ທ່ານຈັນທາກ່າວ.