ປະທານາທິບໍດີໄຕ້ຫວັນ, ທ່ານນາງ ຊາຍ ອິງ-ເວນ (Tsai Ing-wen) ເວົ້າວ່າ ຈີນຕ້ອງ
ຮັບຮູ້ສະຖານະພາບຂອງໄຕ້ຫວັນວ່າ ເປັນເກາະທີ່ປົກຄອງຕົນເອງ ແຫ່ງນຶ່ງ.
ຢູ່ໃນການກ່າວຄຳປາໄສ ໃນວັນປີໃໝ່ຈາກຫ້ອງການຂອງທ່ານນາງນັ້ນ, ປະທານາທິບໍ
ດີ ຊາຍ ເວົ້າວ່າ ຈີນຕ້ອງໄດ້ "ເຄົາລົບຕໍ່ການຢືນຢັດໃນເສລີພາບ ແລະປະຊາທິປະໄຕ
ຂອງປະຊາຊົນ 23 ລ້ານຄົນ" ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍຮັບຮູ້ຄວາມເປັນຈິງວ່າ ມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ແບບເປັນພື້ນຖານສຳຄັນໃນດ້ານ "ຄ່ານິຍົມ ແລະແບບແຜນດຳລົງ
ຊີວິດ" ແລະລະບົບການເມືອງຂອງຄົນ ຢູ່ໃນສອງຝ່າຍ.
ສາຍສຳພັນລະຫວ່າງປັກກິ່ງກັບໄທເປ ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ນັບແຕ່ທ່ານນາງ ຊາຍ, ຜູ້ນຳຂອງພັກປະຊາທິປະໄຕກ້າວໜ້າ ທີ່ສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເອກະລາດ ໄດ້ຂຶ້ນກຳຕຳແໜ່ງໃນປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະບໍ່ຍອມຮັບເອົາແນວຄວາມຄິດທີ່ວ່າ ຈີນ ແລະໄຕ້ຫວັນເຊື່ອມໃສ່ກັນເປັນປະເທດຈີນອັນດຽວ. ປັກກິ່ງໄດ້ເພີ້ມທ່າທີ ທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນ ຕໍ່ເກາະທີ່ປົກຄອງຕົນເອງແຫ່ງນັ້ນ ໂດຍດຳເນີນການຊ້ອມລົບຫລາຍໆຄັ້ງ ຢູ່ຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ, ສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ໄຕ້ຫວັນເຂົ້າຮ່ວມອົງການສາກົນຕ່າງໆ, ແລະຊັກຊວນໃຫ້ປະເທດອື່ນປ່ຽນຈາກການພົວພັນທາງການທູດກັບໄຕ້ຫວັນ ມາພົວພັນກັບຈີນ.
ປະທານາທິບໍດີຊາຍ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈີນຫາຊ່ອງທາງໃນການຈຳແນກຄວາມແຕກຕ່າງກັນ
ລະຫວ່າງສອງຊາດ "ຢ່າງສັນຕິວິທີ".
ຄຳປາໄສຂອງທ່ານນາງຊາຍ ມີຂຶ້ນກ່ອນຮອດກຳນົດເວລາທີ່ປະທານປະເທດ ສີ ຈິ້ນຜິງຂອງຈີນ ຈະກ່າວຄຳປາໄສ ເພື່ອລະນຶກເຖິງວັນຄົບຮອບ 40 ປີ ຂອງການກ່າວຄຳປາໄສ ທີ່ເປັນປະຫວັດການຊຶ່ງແມ່ນ "ຖ້ອຍຄຳສົ່ງເຖິງເພື່ອນຮ່ວມຊາດໃນໄຕ້ຫວັນ" ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດກໍເຮັດໃຫ້ມີການພົວພັນທາງການທູດ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ທີ່ເປັນປໍລະປັກກັນຢູ່ນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ