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ກຳ​ລັງພວກ​ກະ​ບົດ ເຂົ້າ​ຢຶດ​ເອົາ​ເມືອງ​ເອກ ຂອງ​ແຂວງ​ນຶ່ງ ໃນ​​ມຽນ​ມາ

  • ວີໂອເອ
ແຜນ​ທີ​ມຽນ​ມາ
ແຜນ​ທີ​ມຽນ​ມາ

ກຳລັງຂອງພວກກະບົດໃນມຽນມາ ເຂົ້າຢຶດຫົວເມືອງແຫ່ງນຶ່ງ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍກຳລັງຂອງພວກລັດຖະບານທະຫານ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ ຈາກລັດຖະບານສາມັກຄີຊາດ ຊຶ່ງເປັນລັດຖະບານເງົາຂອງມຽນມາ ພ້ອມທັງພວກທີ່ເຫັນເຫດການ ແລະອົງການຂ່າວຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນແຈ້ງວ່າ ກຳລັງຂອງພວກກະບົດ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີເມືອງ ຄໍລິນ (Kawlin) ໃນມື້ວັນສຸກແລ້ວ ແລະໄດ້ທຳການສູ້ລົບກັບກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບໃນທ້ອງຖິ່ນຈົນໃນທີ່ສຸດກໍສາມາດເຂົ້າຢຶດເອົາປ້ອມຕຳຫຼວດ ແລະຫ້ອງການປົກຄອງເມືອງ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ວັນຈັນ.

ເມືອງຄໍລິນ ແມ່ນເມືອງເອກາຂອງເຂດຊາແກັງ (Sagaing). ການເຂົ້າຄວວບຄຸມເມືອງຄໍລິນ ແມ່ນເມືອງເອກຂອງແຂວງແຫ່ງທຳອິດ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມໂດຍກຳລັງຂອງພວກກະບົດ ນັບຕັ້ງແຕ່ພວກທະຫານໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານພົນລະເຮືອນ ຂອງທ່ານນາງອອງຊານ ຊູຈີ ເມື່ອເດືອນກຸມພາປີ 2021.

ລັດຖະບານສາມັກຄີຊາດ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກຂອງລັດຖະບານພົນລະເຮືອນທີ່ໄດ້ຖືກໂຄ່ນລົ້ມ. ການເປັນພັນທະມິດທີ່ ບໍ່ຄ່ອຍເຄັ່ງຄັດປານໃດຂອງກຳລັງຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ທີ່ໄດ້ທຳການສູ້ລົບກັບພວກທະຫານມາໄດ້ຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວ ນັ້ນ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງເອົາສິດ ໃນການປົກຄອງຕົນເອງຫຼາຍຂຶ້ນ ໄດ້ພາກັນສ້າງຕັ້ງກຳລັງປ້ອງກັນປະຊາຊົນ ຊຶ່ງໄດ້ພົວພັນໃນການປະທະກັນທີ່ຮ້າຍແຮງຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ກັບພວກທະຫານ ນັບແຕ່ໄດ້ມີການເຮັດລັດຖະປະຫານມາ.

ກອງກຳລັງຂອງກຸ່ມກະບົດດັ່ງກ່າວ ເມື່ອໄວໆມານີ້ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີແບບບໍ່ມີການປະກາດຕໍ່ເປົ້າໝາຍຕ່າງໆຂອງກຳລັງລັດຖະບານທະຫານ ຢູ່ຕາມບໍລິເວນຊາຍແດນທີ່ຕິດກັບຈີນ.

ຂໍ້​ມູນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ລາຍ​ງານນີ້ ແມ່ນ​ຈາກ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ເອ​ພີ ຣອ​ຍເຕີ ແລະ ເອ​ແອ​ຟ​ພີ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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