ພັກຄອມມູນິສຈີນກຳລັງຈະຈັດກອງປະຊຸມທາງການເມືອງທີ່ສຳຄັນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງໃນວັນອາທິດຈະມານີ້ ຊຶ່ງບໍ່ມີຄວາມສົງໄສຫຍັງຫລາຍ ວ່າທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ, ຜູ້ນຳປະເທດຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງພັກເປັນສະໄໝທີ 3 ແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ຫລືບໍ່.
ດັ່ງທີ່ໄດ້ເຮັດຢ່າງເປັນປົກກະຕິສຳລັບກອງປະຊຸມຂອງການນຳພາທີ່ຈັດຂຶ້ນສອງຄັ້ງໃນຮອບທົດສະວັດນຶ່ງອັນນີ້ ອຳນາດການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ກໍໄດ້ເພີ່ມທະວີການຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ປິດຖະໜົນຫົນທາງ ແລະເພີ່ມທະວີການລາດຕະເວນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງດຳເນີນໄປດ້ວຍດີ.
ແຕ່ສິ່ງນັ້ນບໍ່ໄດ້ລະງັບຊາວຈີນບາງຄົນໃຫ້ເຊົາປາກເຊົາເວົ້າອອກມາເລີຍ, ຊຶ່ງເປັນການສ່ຽງຕໍ່ການຖືກຕັດສິນໂທດຈຳຄຸກທີ່ຍາວນານ.
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ຜູ້ຄົນໄດ້ແຂວນປ້າຍໂຄສະນາສີຂາວຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີຕົວໜັງສືສີແດງ ຢູ່ເທິງຂົວຂ້າມທາງ ໃນເມືອງໄຫດຽນ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງປັກກິ່ງ. ປ້າຍໂຄສະນານັ້ນ ຂຽນວ່າ ທ່ານສີເປັນ "ຜູ້ຜະເດັດການ" ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກສຶກສາ ແລະຄົນງານພາກັນປະທ້ວງ. ປ້າຍໂຄສະນາອື່ນໆ ແມ່ນປະທ້ວງນະໂຍບາຍສູນກໍລະນີໂຄວິດ ຫລື zero-COVID ທີ່ເຂັ້ມງວດຂອງຈີນ.
ນອກຈາກປ້າຍໂຄສະນາແລ້ວ, ຍັງມີຄວັນໄຟລຸກຂຶ້ນຈາກກອງໄຟນ້ອຍກອງນຶ່ງ, ຊຶ່ງປາກົດວ່າຖືກດັງໃຫ້ລຸກຂຶ້ນ ໂດຍຜູ້ທີ່ແຂວນປ້າຍໂຄສະນາເພື່ອດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຄົນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ຂໍ້ຄວາມຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຮູບພາບທີ່ໄດ້ນຳອອກໄປເຜີຍແຜ່ທາງອອນໄລນ໌ໄດ້ຖືກປິດລົງ ຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນປະເທດຈີນ. ກຸ່ມສົນທະນາ ສ່ວນຕົວເອົາວິດີໂອ ແລະຮູບພາບລົງເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຄົນຮູ້ ຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມ WeChat ຂອງຈີນນັ້ນໄດ້ຖືກປິດລົງ, ແຕ່ເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວຍັງສືບຕໍ່ຖືກແບ່ງປັນ ແລະເຜີຍແຜ່ໃນທວີດເຕີ ທີ່ຖືກປິດໄວ້ຢູ່ໃນປະເທດຈີນ.
ວິດີໂອທີ່ຖ່າຍຈາກບ່ອນສູງເພື່ອເອົາພາບເຫດການຢູ່ເທິງຂົວຂ້າມຕົວເມືອງທີ່ນຳມາເຜີຍແຜ່ໂດຍຜູ້ສື່ຂ່າວເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກຂອງອົງການກະຈາຍສຽງອອສເຕຣເລຍ, ທ່ານ ບີລ ເບີດເທິລສ໌ (Bill Birtles) ຢູ່ໃນທວີດເຕີໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຕຳຫຼວດແລ່ນເຂົ້າໄປເພື່ອຈະເອົາປ້າຍໂຄສະນານັ້ນລົງ ແລະລົດດັບເພີງກໍມາເຖິງເພື່ອຈະດັບໄຟ.
ໃນການຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງຂອງລາວນັ້ນ, ເບີດເທິລສ໌ (Birtles) ກ່າວວ່າ: "ການປະທ້ວງຂະຫນາດນ້ອຍເຊັ່ນນີ້ ຖ້າຢູ່ບ່ອນອື່ນຈະບໍ່ກຸ້ມຄ່າ ທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍ ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນປັກກິ່ງ ແມ່ນບໍ່ເປັນເຊັ່ນນັ້ນ... "