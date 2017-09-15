ຄົນສັນຊາດອາເມຣິກາຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ທໍາການສູ້ລົບໃຫ້ແກ່ກຸ່ມລັດອິສລາມ ຫລື IS ຢູ່ໃນຊີເຣຍນັ້ນ ແມ່ນຢູ່ໃນການຄຸມຂັງຂອງສະຫະລັດແລ້ວ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຍອມຈໍານົນຕໍ່ພວກນັກລົບຊາວຊີເຣຍທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫລັງໂດຍກໍາລັງແນວໂຮມ.
ພັນຕີທະຫານມາຣີນ Adrian Rankine-Galloway, ໂຄສົກປະຈໍາກະຊວງປ້ອງກັນປະ ເທດກ່າວຕໍ່ VOA ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ "ກອງທັບປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ ຫລື SDF ໄດ້ນໍາເອົາຄົນສັນຊາດອາເມຣິກາຜູ້ນີ້ ທີ່ຍອມຈໍານົນຕໍ່ກອງກຳລັງ SDF ໃນຫລືປະມານໃນວັນທີ 12 ກັນຍາຜ່າມານີ້ ມອບໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ".
ອີງຕາມທ່ານ Rankine-Galloway, ພະນັກງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄດ້ກັກຂັງຊາວອາເມຣິກາຄົນນີ້ ໃນນາມ "ນັກລົບຂອງສັດຕູທີ່ຮູ້ກັນດີຜູ້ນຶ່ງ" ແລະເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະນໍາສົ່ງນັກໂທດດັ່ງກ່າວ "ແບບມີມະນຸດສະທໍາ".
ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄໍາຖາມໃດໆກໍຕາມ ທີ່ມາຈາກກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ "ພວກເຮົາຈະຕາມຫາພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມ ISIS ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະເປັນສັນຊາດໃດກໍຕາມ".
ຍັງມີລາຍງານທີ່ຂັດແຍ້ງກັນ ກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ ທີ່ນັກລົບຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍຄົນອາເມຣິກັນຜູ້ນີ້ ເຂົ້າມອບຕົວ, ໂດຍທີ່ ບາງຄົນເວົ້າວ່າ ນັກລົບຄົນນີ້ຍອມຈໍານົນຢູ່ເມືອງ Raqqa ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນໆ ພັດເວົ້າວ່າ ລາວເຂົ້າມອບຕົວທີ່ເມືອງ Deir el-Zour.
ໂຄສົກຂອງກອງທັບທ່ານນຶ່ງເວົ້າອີກວ່າ ໃນຂະນະດຽວກັນພວກນັກລົບຕ້ານກຸ່ມລັດອິສລາມທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫລັງໂດຍກໍາລັງແນວໂຮມ ຢູ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງຊີເຣຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນເມືອງ Deir el-Zour, ເພື່ອການຫລຸດຜ່ອນບໍ່ໃຫ້ເກີດການປະທະທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງພວກທີ່ເປັນພາຄີຂອງກໍາລັງແນວໂຮມແລະກອງທັບລັດຖະບານຊີເຣຍ ຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ພັນເອກທະຫານບົກ Ryan Dillon, ໂຄສົກຂອງກໍາລັງແນວໂຮມທີ່ນໍາພາໂດຍສະຫະລັດ ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມທາງໄກໃນວີດິໂອ ຈາກນະຄອນ Baghdad ວ່າ "ແຜນການກໍຄື ດຽວນີ້ຈະບໍ່ເຂົ້າໄປໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ".
ກອງທັບຂອງຊີເຣຍ ເມື່ອໝໍ່ໆມານີ້ ໄດ້ທັບມ້າງການປິດລ້ອມເມືອງ Deir el-Zour ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ແລະກໍຍັງທໍາການຕໍ່ສູ້ ກັບພວກກໍ່ການຮ້າຍ ISIS ຊຶ່ງເປັນພວກທີ່ມີເວລາ
ເຖິງ 3 ປີ ສ້າງການປ້ອງກັນເຂດແດນຂຶ້ນ ນັ້ນຢູ່.
ຄວາມກ້າວໜ້າຫລ້າສຸດ ຂອງກອງທັບຊີເຣຍ ແມ່ນມີໄລຍະປະມານ 15 ກິໂລແມັດຫ່າງຈາກກອງທັບປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ ຫລື SDF.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ