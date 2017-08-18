ອົງການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະພວກນັກເຄື່ອນໄຫວທ້ອງຖິ່ນເຕືອນວ່າ ໃນຂະນະ
ທີ່ກໍາລັງທະຫານ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫລັງໂດຍສະຫະລັດສືບຕໍ່ການບຸກຄືບໜ້າຢ່າງ
ຊ້າໆ ໃນການໂຈມຕີ ທີ່ແນໃສ່ຂັບໄລ່ກຸ່ມລັດອິສລາມ ຫລື IS ໃຫ້ອອກຈາກເມືອງ
Raqqa ທີ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວອ້າງວ່າ ເປັນນະຄອນຫວງຂອງຕົນນັ້ນ ພົນລະເມືອງຫລາຍ
ພັນຄົນ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນເມືອງນັ້ນ ປະເຊີນກັບໄພອັນຕະລາຍຕື່ມຂຶ້ນຈາກການຍິງສູ້ກັນ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈາກກອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫລັງໂດຍ
ສະຫະ ລັດ ຫລື SDF ເວົ້າວ່າ ການຕໍ່ສູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າກັບກຸ່ມ IS ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະ
ທີ່ດຸເດືອດ ແລະຮຸນແຮງຢູ່ໃນເຂດຄຸ້ມ ທີ່ມີປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ຢ່າງໜາແໜ້ນ ຢູ່ໃນເມືອງ
ດັ່ງກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍພະຍາຍາມທີ່ຈະໃຊ້ກົນລະຍຸດຫລາຍຢ່າງ ທີ່ຈະ
ຮັກສາເຂດທີ່ໝັ້ນຂອງຕົນໄວ້.
ທ່ານ Mustafa Bali, ໂຄສົກຂອງກຳລັງ SDF ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ "ການຕໍ່ສູ້ຄັ້ງນີ້ໄດ້
ກາຍມາເປັນເລື້ອງຕາຍ ເລື້ອງຍັງສໍາລັບທັງສອງຝ່າຍ."
ທ່ານ Bali ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງ IS ນັບມື້ນັບໃຊ້ການໂຈມຕີດ້ວຍລົດລະ
ເບີດສະຫລະຊີບ, ການລອບດັກຍິງ, ຍົນທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ ແລະການໃຊ້ອຸໂມງ ເພື່ອຢັບຢັ້ງ
ການບຸກຄືບໜ້າໃນການໂຈມຕີຂອງກຳລັງ SDF.
ທ່ານກ່າວເພີ້ມວ່າ "ແຕ່ສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງໃນການປະຕິງານຢູ່ໃນເມືອງ Raqqa ຈາກການ
ປະຕິບັດງານຢູ່ເມືອງອື່ນໆ ແມ່ນລະດັບການໃຊ້ພົນລະເມືອງເປັນເຄື່ອງກໍາບັງຂອງພວກ
ອັນທະພານຈາກກຸ່ມ IS."
ທ່ານເວົ້າວ່າ “ພວກ IS ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ພົນລະເຮືອນ ຢູ່ໃນເຮືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນຄຸ້ມ
ຕ່າງໆທີ່ມີປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ຢ່າງໜາແໜ້ນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກຳລັງແນວໂຮມ ທຳການໂຈມຕີ
ທາງອາກາດໃສ່ເຂດເຫຼົ່ານັ້ນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ