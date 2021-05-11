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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ການໂຈມຕີທາງໄຊເບີ້ ຮຽກຄ່າໄຖ່ ທີ່ເຮັດໃຫ້ ບໍລິສັດທໍ່ນ້ຳມັນເຊື້ອໄພ ຂອງສະຫະລັດ ປິດລົງ ຊຶ່ງທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າ ເປັນ 'ການກໍ່ອາຊະຍາກຳ'

ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສຫລ ຄາມາລາ ແຮຣິສ ຢືນຟັງໃນຂະນະທີ່ ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ, ໃນຫ້ອງກ້ຳຕາເວັນອອກ ຂອງທຳນຽບຂາວ, ວັນຈັນ ທີ 10 ພຶດສະພາ 2021, ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ. (AP Photo/Evan Vucci)

ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ການໂຈມຕີທາງໄຊເບີ້ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບຣັດເຊຍໃນການແນໃສ່ລະບົບທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທີ່ໃຫຍ່ສຸດຂອງ ສະຫະລັດນັ້ນ ແມ່ນ “ການກໍ່ອາຊະຍາກຳ ຢ່າງແນ່ນອນ.”

“ອົງການຕ່າງໆ ໃນທົ່ວລັດຖະບານ ໄດ້ເອົາມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໃດໆ ຕໍ່ການສະໜອງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຂອງພວກເຮົາຢ່າງວ່ອງໄວ” ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ກ່າວໄປຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນຕອນການເລີ້ມຕົ້ນໃຫ້ຄຳເຫັນກ່ຽວກັບວາລະເສດຖະກິດຂອງທ່ານ.

ທ່ານໄບເດັນ ໃນການຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວ ພາຍຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ສະຫລຸບຄຳຖະແຫລງທີ່ໄດ້ກຽມໄວ້ ກ່ຽວກັບວ່າ ມີຫລັກຖານໃດໆໃນການພົວພັນຂອງລັດຖະບານຣັດເຊຍ ຫຼືບໍ່ ທ່ານໄດ້ຕອບວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄປປະຊຸມກັບປະທານາທິບໍດີ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ. ແລະມາເຖິງເວລານີ້ ບໍ່ມີຫຼັກຖານທີ່ອີງໃສ່-ຈາກພະນັກງານສືບລັບຂອງພວກເຮົາທີ່ວ່າ ຣັດເຊຍມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.”

ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ດ້ວຍຫລັກຖານທີ່ວ່າ ພວກທີ່ລັກເຈາະຂໍ້ມູນດ້ວຍການຮຽກຄ່າໄຖ່ ແມ່ນມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ໃນຣັດເຊຍ ລັດຖະບານໃນມົສກູ ມີ “ຄວາມຮັບຜິດຊອບບາງສ່ວນເພື່ອແກ້ໄຂກັບເລື້ອງນີ້.”

ສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການກອງທັບຂອງສະພາຕ່ຳ ທ່ານຣູເບັນ ກາລເລໂກ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດຈາກລັດອາຣີໂຊນາ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ລັດຖະບານຂອງ ຣັດເຊຍ ບໍ່ຄວນໃຫ້ບ່ອນຫລົບລີ້ແກ່ພວກກໍ່ການຮ້າຍທາງໄຊເບີ້ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນໃດໆເລີຍ.”

ບໍລິສັດໂຄໂລນຽລ ໄພພ໌ໄລນ໌ (Colonial Pipeline) ທີ່ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນລັດຈໍເຈຍ ໄດ້ປິດກິດຈະຂອງຕົນໄວ້ ຕັ້ງແຕ່ຫົວທີ ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ພາຍ ຫລັງຈາກພວກແຮັກເກີ້ຮຽກຄ່າໄຖ່ໄດ້ລັກເຈາະເຂົ້າໄປໃນເຄືອຂ່າຍລະບົບຄອບພິວເຕີ້ບາງສ່ວນຂອງຕົນ ອີງຕາມບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະລັດ.

“ບໍລິສັດໂຄໂລນຽລ ໃນເວລານີ້ ກໍາລັງຮ່ວມມືກັບບັນດາທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ້ເອກະຊົນຂອງຕົນຢູ່ ເພື່ອປະເມີນຜົນເສຍຫາຍທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ແລະເພື່ອພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າ ໃນເມື່ອໃດທີ່ມັນປອດໄພທີ່ຈະເປີດທໍ່ສົ່ງນຳມັນຄືນສູ່ລະບົບທາງອອນໄລນ໌ໄດ້” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງເອລີຊາເບັດ ເຊີຣວູດ-ແຣນໂດລ ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພພາຍໃນປະເທດ ແລະຮອງທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫລງການ ກ່ອນໜ້າການກ່າວຄຳເຫັນຂອງປະທານາທິບໍດີ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

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