ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານແຣນ ພອລ ຈາກລັດເຄນເທີກີ ໄດ້ກາຍມາເປັນ
ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນຄົນທີສີ່ ທີ່ປະກາດຄັດຄ້ານ ການປະກາດພາວະ
ສຸກເສີນແຫ່ງຊາດຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ຈະສ້າງກຳແພງຢູ່
ຕາມຊາຍແດນພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີການລົງຄະແນນ
ສຽງພຽງພໍຜ່ານມະຕິກີດກັ້ນ.
ທ່ານພອລກ່າວຕໍ່ບັນດາແຂກຢູ່ບ່ອນຮັບປະທານອາຫານຄ່ຳຂອງພັກຣີ
ພັບບລິກັນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແວສເທີນ ເຄນເທີກີ ອີງຕາມໜັງສືພິມ
ໂບລລິງ ນິວສ໌ ວ່າ“ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດລົງຄະແນນສຽງ ເພື່ອໃຫ້ອຳນາດ
ແກ່ປະທານາທິບໍດີ ໃຊ້ເງິນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ອະນຸມັດໂດຍສະພາ.”
ທ່ານພອລ ຮ່ວມກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງພັກຣີພັບບລິກັນ ທ່ານ
ນາງຊູຊານ ໂຄລລິນ ຈາກລັດເມນ ທ່ານນາງລີຊາ ມູຣໂກສກີ ຈາກລັດອາ
ລາບາມາ ແລະທ່ານທອມ ທີລລິສ ຈາກລັດຄາໂຣໄລນາເໜືອ ທີ່ຢູ່ໃນການ
ຄັດຄ້ານຂອງທ່ານ. ຖ້າຫາກສະມາຊິກສະພາສູງ ພັກເດໂມແຄຣັດທັງໝົດ
47 ທ່ານ ລົງຄະແນນສຽງດັ່ງທີ່ຄາດໄວ້ນັ້ນ ສະພາສູງຈະມີຄະແນນສຽງ
ພຽງພໍທີ່ຈະຜ່ານມະຕິດ້ວຍ 51 ຄະແນນ.
ສະມາຊິກສິບສາມທ່ານຂອງພັກຣີພັບບລິກັນຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳ ຮ່ວມກັບ
ບັນດາສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ອາທິດແລ້ວນີ້ ໄດ້ຜ່ານມະຕິເພື່ອກີດ
ກັ້ນການປະກາດພາວະສຸກເສີນຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ. ຖ້າຫາກຜ່ານ
ສະພາສູງ ມະຕິດັ່ງກ່າວຈະຜ່ານໄປຫາປະທານາທິບໍດີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳໜັ້ນ
ສັນຍາທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາ.
ບໍ່ມີສະພາໃດທີ່ມີຄະແນນສຽງພຽງພໍໃນການຢັບຢັ້ງໂດຍປະທານາທິບໍດີ
ທຣຳ ສອງສ່ວນສາມຂອງແຕ່ລະສະພາເປັນທີ່ຕ້ອງການເພື່ອລົບລ້າງ
ການຢັບຢັ້ງຫຼືວີໂຕຂອງປະທານາທິບໍດີ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ປະກາດໃນເດືອນກຸມພາຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກລັດຖະ
ສະພາໄດ້ອະນຸມັດພຽງແຕ່ 1,375 ລ້ານໂດລາເພື່ອຄວາມປອດໄພຊາຍ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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