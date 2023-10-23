ຜູ້ປະທ້ວງຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ຊຸມນຸມກັນຢູ່ນອກອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນວັນອາທິດວານນີ້ເພື່ອຮຽກຮ້ອງການປ່ອຍຕົວປະກັນທີ່ຖືກຈັບໄປໂດຍກຸ່ມຮາມາສ ໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີນອງເລືອກຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວໃນ ອິສຣາແອລ, ອີງຕາອົງການຂ່າວ ເອເອັຟພີ.
ການປະທ້ວງຢູ່ຈະຕຸລັດຢູ່ນອກສຳນັກງານໃຫຍ່ Palais des Nations ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນນະຄອນ ເຈນີວາ ແມ່ນຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍພັນທະມິດສຽງເພື່ອເສລີພາບ, ທີ່ນຳເອົາການເຕົ້າໂຮມກັນຂອງຄະນະກຳມະການຈັດອຳນວຍການຂອງຊາວ ຄຣິສຕຽນ ໄຊອອນ.
ແນວໃດກໍ່ຕາມການເຕົ້າໂຮມກັນດັ່ງກ່າວແມ່ນມີແນວໂນ້ມໄປທາງສາສະໜາ, ດ້ວຍການຮ້ອງ ແລະ ເວົ້າຄຳຂວັນປະສົມກັບການສູດມົນ ແລະ ເພງສາສະໜາ.
ການປະທ້ວງແມ່ນຈຸດສູງສຸດຂອງການຢ້ຽມຢາມນະຄອນ ເຈນີວາ ໂດຍບັນດາຄອບຄົວຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຫາຍສາບສູນໄປຫຼາຍຄົນນັບຕັ້ງການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມຮາມາສ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບກັບທ່ານ ເມີຈານາ ສໂປລຈາຣິກ, ປະທານຂອງຄະນະກຳມະການກາແດງສາກົນ, ແລະ ຫົວໜ້າສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ໂວລເກີ ເທີກ.
ຜູ້ປະທ້ວງຫຼາຍຄົນໄດ້ຍົກທຸງຊາດ ອິສຣາແອລ ຫຼື ຄຸມມັນອ້ອມບ່າໄຫຼ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຫຼືຍົກປ້າຍທີ່ມີຮູບຂອງຊາວ ອິສຣາແອລ ທີ່ໄດ້ຫາຍສາບສູນ ລວມທັງເດັກນ້ອຍ.
ບາງຄົນໄດ້ນຸ່ງເສື້ອທີ່ອ່ານວ່າ “Set them free” ຫຼື ປ່ອຍເຂົາເປັນອິດສະຫຼະ, ແລະ ຖືປ້າຍທີ່ອ່າຍວ່າ “Never again is NOW,” ຫຼື ບໍ່ມີອີກແລ້ວແມ່ນດຽວນີ້, “ຊີວິດຜູ້ບໍລິສຸດແມ່ນບໍ່ສາມາດເຈລະຈາໄດ້” ແລະ ເດັກນ້ອຍບໍ່ແມ່ນສິ່ງຂອງເພື່ອການຕໍ່ລອງ.”
ທ່ານ ເລອອນ ເມເຈີ, ປະທານຂອງຊາວຄຣິສຕຽນເພື່ອ ອິສຣາແອລ ສາກົນ, ໄດ້ຮຽກຮ້ອງສະພາສິດທິມະນຸດອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃຫ້ “ເຮັດວຽກເພື່ອການປ່ອຍຕົວປະກັນ,” ໂດຍກ່າວວ່າ “ຊ່ວຍຊີວິດຂອງຜູ້ທີ່ຍັງສາມາດຖືກຊ່ວຍໄດ້.”