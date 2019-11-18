ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ເອເຊຍ

ທ່ານ ຣາ​ຈາ​ປັກ​ຊາ ສາ​ບານ​ຕົນ ເຂົ້າ​ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຄົນ​ໃໝ່​ຂອງ ສ​ຣີ​ລັງ​ກາ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີທີ່​ຫາ​ກໍ​ຖືກ​ເລືອກ​ໃໝ່​ຂອງ ສ​ຣີ​ລັງ​ກາ, ທ່ານ ໂກ​ຕາ​ບາ​ຢາ ຣາ​ຈາ​ປັກ​ຊາ, ກາງ, ທັກ​ທາຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫຼັງ​ຈາ​ກ​ພິ​ທີ​ສາ​ບານ​ຕົນເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ.

ທ່ານ ໂກ​ຕາ​ບາ​ຢາ ຣາ​ຈາ​ປັກ​ຊາ ໄດ້​ສາ​ບານ​ຕົນ​ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຄົນ​ໃໝ່​ຂອງປະ​ເທດ ສ​ຣີ​ລັງ​ກາ.

ໃນ​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້ ຢູ່​ທີ່​ວັດ ຣູ​ວານ​ແວ​ລ ເຊ​ຢາ ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ພາກ​ເໜືອ​ຕອນ​ກາງ​, ທ່ານ ຣາ​ຈາ​ປັກ​ຊາ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຊົນ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍ ຕາ​ມິ​ລ ແລະ ຊຸມ​ຊົນ​ຊາວ​ມຸ​ສ​ລິມ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຄັດ​ຄ້ານ​ທ່ານ​ນັ້ນ​ໃຫ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັບ​ທ່ານ.

ແຕ່​ທັງ​ສອງ​ຊຸມ​ຊົນ​ນັ້ນ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາງ​ສຽງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ກ່ຽວ​ກັບ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ສຳ​ລັບ​ທ່ານ ຣາ​ຈາ​ປັກ​ຊາ, ອະ​ດີດ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຫົວ​ຈັດ ພາຍ​ໃຕ້​ອ້າຍ​ຂອງ​ທ່ານ, ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ມາ​ຮິນ​ດາ ຣາ​ຈາ​ປັກ​ຊາ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທີ່​ຫາ​ກໍ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໃໝ່​ນັ້ນ​ ໄດ້​ສັນ​ຍາ​ໃນ​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້​ວ່າ ການ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຈະ​ເປັນ​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານ. ປະ​ເທດ ສ​ຣີ​ລັງ​ກາ ໄດ້ຖືກ​ກະ​ທົບ​ໂດຍ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ລະ​ເບີດ​ສະຫຼະ​ຊີບ​ທີ່​ໄດ້​ແຮງ​ບັນ​ດານ​ໃຈ​ຈາກ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ໃນ​ວັນ​ອີ​ສ​ເຕີ ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ສັງ​ຫານ​ປະ​ຊາ​ຊົນ 269 ຄົນ.

ຜູ້​ນຳ​ຄົນ​ໃໝ່, ຜູ້​ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ 70 ປີ​ນັ້ນ, ໄດ້​ຄວບ​ຄຸມກອງ​ທັບ​ທີ່​ເອົາ​ຊະ​ນະ​ກຸ່​ມ​ແບ່ງ​ແຍກ​ດິນ​ແດນ ຕາ​ມິ​ລ ເມື່ອ​ສິບ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ຄູ່​ແຂ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ ຣາ​ຈາ​ປັກ​ຊາ ໃນ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ເມື່ອ​ວັນ​ເສົາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ແມ່ນ​ທ່ານ ຊາ​ຈິດ ເປ​ຣ​ມາ​ດາ​ຊາ, ອາ​ຍຸ 52 ປີ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທີ່​ຖືກ​ລອບ​ສັງ​ຫານ ທ່ານ ຣາ​ນາ​ຊິງ ເປ​ຣ​ມາ​ດາ​ຊາ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG