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ຟ້າ​ຝົນ ການ​ລ້າ​ຊ້າ ການ​ປະ​ທ້ວງ ເປັນສິ່ງກີດຂວາງການເລືອກຕັ້ງ ທີ່ລໍ​ຖ້າ​ມາ​ນານໃນ​ຄອງ​ໂກ

ຊາວ​ຄອງ​ໂກ​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ​ພາ​ກັນລໍຖ້າ​ປ່ອນ​ບັດ​ຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ ແຊນ​ຕ໌ ຣາ​ແຟ​ລ ທີ່​ເຂດ​ເມືອງ​ກິນ​ຊາ​ຊ​າ ວັນ​ທີ 30 ທັນ​ວາ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຄອງ​ໂກ ຫຼາຍ​ລ້ານ​ຄົນ ໄດ້ໄປ​ປ່ອນ​ບັດ​ລົງ​
ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານ​ນີ້ ທີ່ມີການ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ ໃນການເລືອກ​ຕັ້ງ​ແຫ່ງ​ຊາດທີ່ວຸ້ນ​
ວາຍ​ລ້າ​ຊ້າ​ຊ້ຳ​ແລ້​ວ​ຊໍ້​າ​ອີກ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ​ຍ້ອນ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າສໍ້​ໂກງ.
ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມື້​ປ່ອນ​ບັດ ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ ໄດ້​ເປັນ​ຂີດ​ໝາຍ​ແຫ່ງຄວາມ​ວຸ້ນ​ວາຍ ສັບ​ສົນ
ແລະ​ໂກດ​ແຄ້ນ ຫຼາຍ​ລ້ານ​ຄົນ​ທີ່​ຮ່ວ​ມ​ຢູ່​ໃນ​ບັນ​ຊີ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ປ່ອນ​ບັດ 40 ລ້ານ​ຄົນ​ທີ່​ເຂົ້າ​
ຮ່ວ​ມ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ອາດ​ເປັນ​ການ​ຢັ່ງ​ສຽງ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ໃນປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຄວາມ​ເປັນ​ເອກ​ກະ​ລາດ​
ຂອງ​ປະ​ເທດ.

ການ​ຢັ່ງ​ສຽງເທື່ອນີ້ເປັນ​ຂີດ​ໝາຍ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ໃນ​ການ​ໂອນ​ອຳ​ນາດ​ຢ່າງ
​ສັນ​ຕິ ໃນ​ເກືອບ 60 ປີ ໃນ​ນາມ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເປັນ​ເອກ​ກະ​ລາດ.

ແມ່​ຍິງ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ເຈ່​ຍລູກມາ​ປ​ອ່ນ​ບັດ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍດີ ທີ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ຄອງ​ໂກ ໃນ​ທີ 30 ທັນ​ວາ 2018.
ແມ່​ຍິງ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ເຈ່​ຍລູກມາ​ປ​ອ່ນ​ບັດ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍດີ ທີ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ຄອງ​ໂກ ໃນ​ທີ 30 ທັນ​ວາ 2018.

ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສັງ​ເກດການສ່ວນ​ຫຼາຍ ​ກ່ຽວກັບຊາວ​ຄອງ​ໂກ ໄດ້​ທຳ​ນາຍ​ວ່າ ຄວາມ​ວຸ້ນ​ວາຍ
ຈະແຜ່​ລາມໄປເວລາມີ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ແຫ່ງ​ຊາດທົ່ວ​ໄປ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ ທີ່​ໄດ້ລ້າ​ຊ້າ​
ມາ ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ນານ ແລະ​ຄຳເວົ້ານັ້ນແມ່ນຖືກ​ຕ້ອງ. ບາງ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ບ່ອນ​ໃດ​ທີ່​ໄດ້​ແຈ້ງຂາວ
ໄປ​ກວ່າ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ກິນ​ຊາ​ຊາ ບ່ອນ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ໜ່ວຍ​ປ່ອນ​ບັດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ
​ໂກດ​ແຄ້ນ ​ຕ້ອນ​ຮັບຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ເລືອກຕັ້ງໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ອາ​ທິດວານ
ນີ້ ດ້ວຍ​ການ​ຮ້ອງ​ໂຮ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ທ່ານ​ລາ​ອອກ. ເມື່ອເຖິງຕາ​ເວັນ​ຕົກ ​ເວລາໜ່ວຍ​ປ່ອນ
​ບັດ​ປິດລົງແລ້ວ ບາງບ່ອນກໍຍັງເປີດຢູ່ຕໍ່ໄປຈົນພວກລໍຢູ່ແຖວໄດ້ປ່ອນບັດໝົດທຸກຄົນ
ເສຍກ່ອນ. ນັກ​ວິ​ເຄາະ ທ່ານ​ນາງ​ສະ​ແຕັ​ຟ​ຟາ​ນີ ໂວນ​ເຕີ​ຣ​ສ໌ ຈາກ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ກາ​ນ​ສຶກ​
ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ກ່າວ​ວ່າ ມັນ​ໄດ້​ເປັນພາບ​ທີ່​ໜ້າ​ເປັນ​ຫ່ວງ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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