ໃນຂະນະທີ່ໄຟປ່າທີ່ເກີດຢູ່ໃນເຂດພາກເໜືອຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ 81 ຄົນ
ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວນັ້ນ ກຳລັງອ່ອນແຮງເຜົາຜານລົງ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະປະຊາຊົນ
ໃນທ້ອງຖິ່ນ ພາກັນປະເຊີນກັບຄວາມລຳບາກໃນການຊອກຫາຄົນໃນ ຄອບຄົວ, ໝູ່
ເພື່ອນ ແລະເພື່ອນບ້ານ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຢູ່ໃນຈຳນວນຄົນ ເກືອບຮອດ 900 ຄົນ
ທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເວົ້າວ່າ ຍັງຫາຍສາບສູນຢູ່.
ບັນຊີລາຍຊື່ທາງການຂອງຄົນທີ່ຫາຍສາບສູນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີປະຕິກິລິຍາຕອບໂຕ້ແບບ
ເປັນການສົງໄສ ຂອງພວກສັງເກດການ ທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ເຖິງໂຕເລກຂອງຈຳນວນຄົນ ຫລື
ບໍ່ຮູ້ວ່າເຫດຜົນວ່າ ເປັນຫຍັງແຕ່ລະມື້ຈຶ່ ງມີຈຳນວນປ່ຽນໄປເປັນຮ້ອຍໆຄົນ. ຢູ່ໃນຊ່ວງ
ທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ຈຳນວນຄົນແມ່ນມີຫລາຍກວ່າ 1,200 ຄົນ ກ່ອນມັນຈະຫລຸດລົງ
ມາສູ່ໂຕເລກໃນປັດຈຸບັນນີ້.
ເຫດຜົນສ່ວນນຶ່ງຂອງຈຳນວນຄົນທີ່ຫາຍສາບສູນໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະຫລຸດລົງຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍກໍຍ້ອນວ່າ ບັນຊີລາຍຊື່ນັ້ນແມ່ນຈົດຕາມການຄາດຄະເນໃນເວລາດຳ
ເນີນວຽກໄປເອົາ ຫລາຍກວ່າການນັບຫົວຄົນຢ່າງເປັນທາງການ. ມັນຖືກລວບລວມ
ໂດຍຫ້ອງການຕຳຫລວດໃນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ກວດເບິ່ງຕາມບັນທຶກການໂທລະສັບຫາເບີ
ໂທ 911 ໃນທຸກໆຄັ້ງ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມມີໄຟໄໝ້ເປັນຕົ້ນມາ
ທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງຄົນຫາຍໄປ. ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫລວດ ໂຄຣີ ແອລ ຮອນເນຍ (Kory L.
Honea) ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ເອົາຂໍ້ມູນໃໝ່ມີໄວ້ໃຫ້ ຄົນເບິ່ງທັນທີ ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບມັນນັ້ນ
ໂລດ, ຍ້ອນສະພາບສຸກເສີນຂອງວິກິດການ ນີ້. ນັ້ນກໍໝາຍຄວາມວ່າ ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ
ມີປະໂຫຍດ ແຕ່ວ່າມັນກໍບໍ່ສົມບູນແບບ.
ພຽງແຕ່ໃນວັນອງຄານວານນີ້ເທົ່ານັ້ນ ຫ້ອງການຂອງທ່ານ ຮອນເນຍ ເວົ້າວ່າ ມັນມີ
195 ຄົນຖືກຈົດເຂົ້າໃນບັນຊີ ແຕ່ວ່າກໍຍັງພົບວ່າ ຍັງອີກ 171 ຄົນທີ່ຖືກແຈ້ງຢູ່ໃນການ
ຝາກຂໍ້ຄວາມທາງໂທລະສັບ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈົດຊື່ໃສ່ບັນຊີຂອງຄົນຫາຍສາບສູນເທື່ອ.
ບາງຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ຫລົບໜີໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ກໍມີຊື່ຢູ່ໃນບັນຊີ ນັ້ນ.
ການຈົດບັນຊີຂອງຄົນຄັ້ງອື່ນໆ ກໍບໍ່ມີຊື່ເຕັມ ໂດຍທີ່ໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ບອກວ່າແມ່ນ "ລຸງ,
ສາມີເກົ່າ," ຫລື "ລຸງ, ພີ່ນ້ອງ, ເມືອງພາຣາດາຍສ໌" ເອົາ.
ສ່ວນຄົນອື່ນໆ ຢ້ານວ່າ ໂຕເລກຂອງຈຳນວນຄົນໃນນັ້ນສູງ ກໍຍ້ອນວ່າ ຫລາຍຄົນທີ່ມີ
ຊື່ຢູ່ໃນບັນຊີນັ້ນ ທີ່ຈິງໄດ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ບໍ່ປະກາດຄວາມສົງໄສ
ກ່ຽວກັບວ່າ ໃນຈຳນວນພວກທີ່ຫາຍສາບສູນນັ້ນວ່າ ແມ່ນມີຈັກຄົນທີ່ເສຍຊີວິດໄປ
ແລ້ວ, ແຕ່ວ່າ ພວກທີ່ມີຊີວິດລອດ ຈາກການຜ່ານແປວໄຟມາ ບາງຄົນກໍເວົ້າວ່າ ຈະມີ
ຈໍານວນຄົນທີ່ເສຍຊີວິດ ເພີ້ມຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ.
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