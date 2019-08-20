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ສະຖານີກວດ ກຳມັນຕະລັງສີ 4 ແຫ່ງ ໃນ ຣັດເຊຍ ໄດ້ປິດການສື່ສານ ຫຼັງຈາກ ເກີດເຫດລະເບີດທີ່ລຶກລັບ

ປ້າຍນີ້ ທີ່ອ່ານວ່າ "ສູນກາງຍິງທົດລອງ ຂອງກອງທັບເຮືອ" ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ໆກັບເມືອງ ໄນໂຍນົກຊາ ຂອງຣັດເຊຍ, ວັນທີ 7 ຕຸລາ, 2018.

ສະຖານີກວດກາກຳມັນຕະລັງສີ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຣັດເຊຍ 4 ແຫ່ງ ໄດ້ຍຸຕິການສື່ສານ ໃດໆ
ຫຼັງຈາກທີ່ເກີດເຫດລະເບີດທີ່ລຶກລັບ ຢູ່ສະຖານທີ່ຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟ ແຫ່ງນຶ່ງ
ຂອງຣັດເຊຍ ໃນວັນທີ 8 ສິງຫາ ຜ່ານມານີ້ ອີງຕາມອົງການສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ
ການຫ້າມທົດລອງນິວເຄລຍ ຮອບດ້ານ ຫຼືເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ CTBTO.

ອົງການ CTBTO ເປັນໜ່ວຍງານອິດສະລະທີ່ກຳກັບນຳ ສະຖານີກວດກາກຳມັນ-
ຕະລັງສີດັ່ງກ່າວ ທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງນານາຊາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສອງສະຖານີ ຂອງ
ຣັດເຊຍ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຈຸດເກີດເຫດລະເບີດ ໄດ້ຍຸຕິການສື່ສານໄປ ເປັນເວລາສອງວັນ
ຫຼັງຈາກທີ່ເຫດການລະເບີດ ທີ່ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ ແລະມີລາຍງານຕ່າງໆ ຂອງ
ກຳມັນຕະລັງສີ ທີ່ສູງຂຶ້ນ. ສ່ວນສະຖານີອີກສອງແຫ່ງ ໄດ້ມິດງຽບໄປ ໃນວັນທີ 13
ສິງຫາ ປີນີ້.

ຍັງບໍ່​ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ແມ່ນຫຍັງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຂາດການສື່ສານ​ໄປນັ້ນ ຫຼືວ່າ
ພວກສະຖານີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກດັດແປງ ໃຫ້ງົດການສື່ສານ ໂດຍຣັດເຊຍ.

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການ CTBTO ວ່າ ພວກເພິ່ນໄດ້ ປະສົບ
ກັບ “ບັນຫາຕ່າງໆດ້ານການສື່ສານແລະເຄືອຂ່າຍຜິດພາດ” ອີງຕາມຄຳ​ເວົ້າຂອງ
ໂຄສົກຍິງ ຈາກອົງການ CTBTO ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປໃນວັນຈັນວານນີ້.

ອົງການນິວເຄລຍ ຂອງທາງການຣັດເຊຍ ໄດ້ຍອມຮັບວ່າ ພະນັກງານດ້ານນິວເຄລຍ
5 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນເຫດການລະເບີດດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ໃນລະຫວ່າງ ການ
ທົດລອງເຄື່ອງຈັກຂອງລູກຈະຫຼວດ ຢູ່ໃກ້ກັບທະເລຂາວ ໃນພາກເໜືອສຸດຂອງຣັດເຊຍ.

ມົນກູ ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດທີ່ບໍ່ຈະແຈ້ງປານໃດ ກ່ຽວກັບວ່າ ເຫດລະເບີດນັ້ນ ເປັນຍ້ອນ
ການທົດລອງລູກສອນໄຟໃໝ່ທີ່ໃຊ້ພະລັງນິວເຄລຍ ຫຼືບໍ່ຕາມທີ່ບັນ ດານັກວິເຄາະ
ບາງຄົນ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້​ເຫັນນັ້ນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

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