ໂຊລ ໄດ້ກ່າວຫາໂຕກຽວ ໄດ້ທຳການບິນ ໃນລະດັບຕ່ຳ ແບບ “ເກາະຜິດ” ເທິງກຳປັ່ນ
ກອງທັບເຮືອຂອງຕົນ. ມັນເປັນສິ່ງທີ່ທາງລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ປະຕິເສດແລະທັງສອງ
ຝ່າຍໄດ້ຕໍ່ວ່າກັນ ກັບໄປ ກັບມາ ເປັນເວລາກາຍເດືອນມາແລ້ວ ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງ
ຂອງສາຍພົວພັນທີ່ກຳລັງຈົມດິ່ງລົງ.
ທ່ານຊິມ ເຈອຸຄ (Shim Jae-ok) ອາຈານສອນຈາກສະຖາບັນການບິນຂອງມະຫາ
ວິທະຍາໄລຊີຫານ (Sehan) ແລະອະດີດນັກບິນຂອງກອງທັບເຮືອບອກວີໂອເອວ່າ
ເຫດການແບບນີ້ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນເປັນປະຈຳ ແລະ “ຕາມປົກກະຕິແມ່ນທັງສອງຝ່າຍ
ຈະພ້ອມທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາ ໂດຍການໂອ້ລົມສົນທະນາກັນ ໃນຖານະເປັນພັນທະ
ມິດຕໍ່ກັນ.”
“ເຖິງຢ່າງນັ້ນ ກໍຕາມ, ເວລານີ້ພວກນັກການເມືອງຊາວຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ຮວມທັງນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີ ທ່ານຊິນໂຊ ອາເບ່ (Shinzo) Abe ແລະລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ
ພິເສດ ທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສາທາລະນະ,” ດັ່ງທ່ານຊິມ ໄດ້ກ່າວໄປນັ້ນ.
ທ່ານແກຣນຕ໌ ນິວຊາມ (Grant Newsham) ພວກນັກວິໄຈລະດັບສູງ ຂອງຍີ່ປຸ່ນ
ສຳລັບການສຶກສາດ້ານນະໂຍບາຍ ໃນໂຕກຽວ ຄາດວ່າ ເຫດຜົນສຳລັບທ່ານອາເບ່
ແລະລັດຖະບານຂອງຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ຈະນຳເອົາການໂຕ້ຖຽງກັນອັນຫຼ້າສຸດນີ້ ອອກສູ່ສາທາ
ລະນະ ກໍແມ່ນວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຂອງລັດຖະບານ ຖືວ່າ ໄດ້ຮັບ “ພໍ” ແລ້ວ
ຈາກທາງເກົາຫຼີໃຕ້ ໂດຍສະເພາະ ໃນຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງສານ ທີ່ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງ
ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດ ຊົດເຊີຍການເຮັດວຽກແບບຖືກບັງຄັບຈາກສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ນັ້ນ.
ເຖິງຢ່າງນັ້ນ ກໍຕາມ, ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ສິ່ງທີ່ຖືກມອງຂ້າມຢູ່ເລື້ອຍໆນັ້ນ ກໍແມ່ນວ່າ
ກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະຍີ່ປຸ່ນແມ່ນມີການຈົດບັນທຶກ ທີ່ວ່າ ໄດ້ປະສານງານນຳກັນ
ຜ່ານມາໃນຮອບຫຼາຍໆປີ.
ຂ່າວສານ Newsham ເວົ້າວ່າ, "ບັນຫາທີ່ແທ້ຈິງຢູ່ນີ້ ກໍຄື ຢູ່ໃນລະລັບສູງມັນ
ບໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບທະຫານຕໍ່ທະຫານ."
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