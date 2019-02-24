ຜູ້ຊະນະລາງວັນ Grammy ນັກຮ້ອງເພງ R&B ທ້າວ R. Kelly ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະເຊີນກັບ
ການກ່າວຫາທຳຮ້າຍທາງເພດຫຼາຍປີ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ວາງຄ່າປະກັນໂຕ 1 ລ້ານ
ໂດລາໃນວັນເສົາວານນີ້ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາວ່າ ລາວໄດ້ທຳຮ້າຍທາງເພດກັບເດັກຍິງທີ່ບໍ່
ເຖິງກະສຽນສາມຄົນ ແລະແມ່ຍິງອີກຄົນນຶ່ງ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາໄອຍະການກຳລັງ
ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃໝ່ ກ່ຽວກັບ ຄະດີດັ່ງກ່າວ.
ຢູ່ເມືອງ ຄຸກ ຄາວຕີ້ ໄອຍະການ ທ່ານນາງ ເຈັນນີເຟີ ກອນຊາເລສ ກ່າວວ່າ ທ້າວ
ແຄລລີ ໄດ້ພົບກັບເດັກຍິງທີ່ເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຄົນນຶ່ງ ລະຫວ່າງການດຳເນີນຄະດີ
ຂອງລາວໃນຂໍ້ກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ສື່ລາມົກເດັກນ້ອຍໃນປີ 2008 ເວລານາງໄດ້ຊອກ
ຫາຂໍລາຍເຊັ່ນຂອງລາວ ຫຼັງຈາກມື້ທີ່ລາວຂື້ນສານ. ທ້າວ ແຄລລີ ໄດ້ຖືກຕັດສິນບໍ່
ມີຄວາມຜິດໃນຂໍ້ກ່າວຫາພວກນັ້ນ.
ລາວໄດ້ພົບກັບຜູ້ເຄາະຮ້າຍອີກຄົນນຶ່ງຢູ່ງານສັງສັນວັນເກີດ 16 ປີ ທີ່ທ່ານນາງກອນ
ຊາເລສ ໄດ້ກ່າວ ແລະໄດ້ຮ່ວມເພດກັບນາງຢູ່ທີ່ຫ້ອງບັນທຶກສຽງຂອງລາວ. ຂໍ້ກ່າວ
ຫາທີສາມໄດ້ອ້າງອີງໃສ່ວີດີໂອເທບ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ທ້າວແຄລລີ ແລະເດັກຍິງ
ອາຍຸ 14 ປີ ພົວພັນກັບການຮ່ວມເພດ.
ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຄົນທີສີ່ແມ່ນຄົນເຮັດຜົມໃຫ້ແກ່ທ້າວແຄລລີ ອີງຕາມບັນດາໄອຍະການ
ຜູ້ທີ່ກ່າວວ່າ ທ່າວແຄລລີ ໄດ້ພະຍາຍາມບັງຄັບໃຫ້ລາວຮ່ວມເພດທາງປາກ. ການທົດ
ສອບທາງ DNA ໄດ້ເຊື່ອມໂຍງໂຕຢ່າງຂອງທ້າວແຄລລີ ທີ່ໄອຍະການກ່າວ.
ຜູ້ພິພາກສາສານເມືອງຄຸກຄາວຕີ້ ທ່ານຈອນ ລິກ ຜູ້ຮ້ອງການກ່າວຫາວ່າ “ເປັນທີ່ລົບ
ກວນ” ຕັ້ງຄ່າປະກັນໂຕ 1 ລ້ານໂດລາແກ່ທ້າວແຄລລີ. ນັກຮ້ອງໄດ້ປາກົດໂຕຢູ່ໃນ
ເສື້ອປົກຫົວສີດຳ ແລະຟັງ ກົ້ມໜ້າລົງ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາໄອຍະການ ໃຫ້ລາຍລະ
ອຽດຕ້ານຄະດີຂອງລາວ.
ທ້າວແຄລລີອາຍຸ 52 ປີ ຜູ້ທີ່ຊື່ແທ້ແມ່ນ ທ້າວໂຣເບີດ ແຄລລີ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາ 10 ກະ
ໂທງການກຳທຳຜິດໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ເກືອບສອງເດືອນຫຼັງຈາກ ລາຍການໂທລະ
ພາບຊີວິດ ໄດ້ອອກອາກາດບັນທຶກຫົກຊົ່ວໂມງຊື່ວ່າ “ການ ລອດຊີວິດ R. Kelly” ໃນ
ອັນທີ່ແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນໄດ້ກ່າວຫາລາວວ່າ ປະພຶດທາງເພດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ແລະທຳຮ້າຍ.
ຜູ້ພິພາກສາຍັງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທ້າວແຄລລີ ບໍ່ໃຫ້ມີການຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ໃດທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18
ປີ. ແຕ່ລະຄວາມຜິດຕິດຄຸກສູງສຸດ 10 ປີ.
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