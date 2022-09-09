ພະຣາຊີນີເອລີຊາແບັດທີ 2 ສະເດັດສະຫວັນນະຄົດແລ້ວ ຮວມພະຊົນມາຍຸໄດ້ 96 ປີ ທີ່ປາສາດແບລມໍຣານ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນປະທັບຂອງພະນາງ ຢູ່ສກັອດແລນ. ພະນາງເປັນພະຣາຊີນີທີ່ຄອງຣາຊະສົມບັດດົນນານທີ່ສຸດຂອງອັງກິດແລະປີນີ້ ໄດ້ມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງການຂຶ້ນຄອງຣາດຄົບຮອບ 70 ປີ.
ພະຣາຊີນີເອລີຊາແບັດ ເປັນພະຣາຊີນີພຽງອົງດຽວຂອງອັງກິດ ທີ່ຊາວອັງກິດໄດ້ຮູ້ຈັກ ຊຶ່ງເປັນທັງສັນຍາລັກຂອງປະເທດ ມະຫາອານາຈັກ ແລະເຄືອຈັກກະພົບ.
ພະນາງໃນຊຸມປີທີ່ຍັງຊົງເຍົາໄວຢູ່ນັ້ນ ໄດ້ຖືກບົດບັງໂດຍສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ຊຶ່ງພະນາງແລະເອື້ອຍຂອງພະນາງໄດ້ໃຊ້ເວລາສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ທີ່ພະຣາຊະວັງວິນເຊີ ທາງກ້ຳຕາເວັນຕົກຂອງນະຄອນຫຼວງລອນດອນ.
ພະນາງໄດ້ເປັນແບບຢ່າງໃນຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄຸນສົມບັດຂອງອັງກິດມາໄດ້ດົນນານແມ່ນກະທັງກ່ອນທີ່ພະນາງຮູ້ຈັກວ່າພະນາງຈະໄດ້ເປັນພະຣາຊີນີ.
ໃນປີ 1947 ຊຶ່ງເປັນວັນປະສູດຄົບຮອບ 21 ປີ ຊຶ່ງພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ການເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ພະນາງໄດ້ຊົງໃຫ້ພະຣາຊະໂອກາດທີ່ມີຊື່ສຽງທາງໂທລະພາບ ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມພົ້ນທະເລຄັ້ງທຳອິດທີ່ອາຟຣິກາໃຕ້. ພະນາງຊົງຕັດວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍປະກາດຕໍ່ໜ້າພວກທ່ານທັງຫຼາຍວ່າ ຊີວິດທັງໝົດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ວ່າມັນຈະຍາວຫຼືສັ້ນ ຈະໄດ້ອຸທິດໃຫ້ການຮັບໃຊ້ພວກທ່ານ ແລະການຮັບໃຊ້ຄອບຄົວຂອງຈັກກະພັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາ ຊຶ່ງພວກເຮົາທັງໝົດຕ່າງກໍຢູ່ໃນນັ້ນ.”
ໃນປີດຽວກັນນັ້ນ ພະນາງໄດ້ຊົງແຕ່ງງານກັບພະເຈົ້າຊາຍຟີລິບແຫ່ງກຣີສ. ພະອົງຊົງເປັນຍາດຫ່າງໆ ຂອງເຈົ້າຊາຍແອນດຣູແຫ່ງກຣີສ ແລະເປັນຫລ້ອນຂອງພະຣາຊີນີວິກຕໍເຣຍແຫ່ງອັງກິດ.
ໃນປີ 1952 ເຈົ້າຍິງເອລີຊາແບັດ ແລະພະສາມີ ຊົງສະເດັດປະພາດປະເທດເຄັນຢາ ບ່ອນທີ່ພະນາງໄດ້ຮັບຂ່າວການສິ້ນພະຊົນພະຣາຊະບິດາຂອງພະນາງ ກະສັດຈອຣຈ ທີ 11. ພະນາງສະເດັດກັບຄືນລອນດອນ ໃນຖານະພະຣາຊີນີເອລີຊາແບັດທີ 2. ພະນາງຊົງຣາຊາພິເສດໃນຂະນະທີ່ພະນາງມີພະຊົນມາຍຸ 27 ປີ ທີ່ພະວິຫານເວສມິນເຕີ ອາບບີ.
ພະນາງໄດ້ຊົງພົບເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງສັງຄົມແລະເທັກໂນໂລຈີ ໃນລະຫວ່າງການປົກຄອງເປັນເວລາ 7 ທົດສະວັດກວ່າໆ ຊຶ່ງເປັນຍຸກສະໄໝທີ່ພະນາງຊົງໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບໄພອັນຕະລາຍໃນການປະຖິ້ມແນວຄິດທີ່ເປັນອຳມະຕະ ໃນຂະນະທີ່ຮັບເອົາຄວາມກ້າວໜ້າໃນການປະດິດຄິດສ້າງໃໝ່ໆ. ພະນາງໄດ້ໃຊ້ທວີດເຕີ້ເທື່ອທຳອິດໃນປີ 2014.