ສານຈີນແຫ່ງນຶ່ງ ໄດ້ຕັດສິນໂທດຈຳຄຸກ 4 ປີເຄິ່ງ ຕໍ່ ທ່ານ Wang Quanzhang
ທະນາຍຜູ້ທີ່ມີຊື່ສຽງດ້ານສິດທິ ໃນຄະດີພຽງນຶ່ງກະໂທງທີ່ວ່າ ທ່ານຈະໂຄ່ນລົ້ມອຳນາດ
ຂອງລັດ.
ສານປະຊາຊົນອັນດັບ 2 ຂອງເມືອງທຽນຈິ້ນ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ
ປະເທດ ໄດ້ປະກາດທາງອິນເຕີເເນັຕ ພຽງໜ້ອຍດຽວໃນຖະແຫຼງການໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ນອກນັ້ນທ່ານຫວັງ ຍັງຈະໝົດສິດທາງການເມືອງເປັນເວລາຫ້າປີຕໍ່ໜ້ານຳ.ທ່ານຫວັງ ຜູ້ປົກປ້ອງນັກເຄື່ອນໄຫວທາງການເມືອງ, ພວກຜູ້ເຄາະຮ້າຍຍ້ອນການຖືກຍຶດຊັບສິນ
ທີ່ດິນ ແລະພວກສະມາຊິກຂອງຂະບວນການຂອງສະສະໜາ ນິກາຍຟ່າລຸນ ກົງ
(Falun Gong) ທີ່ເກືອດຫ້າມນັ້ນ. ທ່ານຫວັງ ແມ່ນນຶ່ງໃນຈຳນວນພວກຜູ້ຄົນທີ່ຫຼາຍ
ກວ່າ 200 ຄົນ ຖືກຈັບກຸມ ໃນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ“ການທັບມ້າງ 709” ຕໍ່ ພວກທະນາຍ
ຄວາມເພື່ອສິດທິແລະພວກນັກເຄື່ອນໄຫວໃນປີ 2015 ນັ້ນ. ທ່ານໄດ້ໃຊ້ເວລາ 3 ປີ
ໃນຄຸກ ແລະຖືກປະຕິເສດ ບໍ່ໃຫ້ຕິດກັບພັນລະຍາຂອງທ່ານ ທ່ານນາງ ລີ ເວັນຊູ
(Li Wenzu) ແລະທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ ທີ່ພັນລະຍາ ໄດ້ຈັດຫາໃຫ້ນັ້ນ, ຈົນກວ່າ
ມື້ຂຶ້ນສານ ເປັນເວລານຶ່ງມື້ ໃນວັນທີ 26 ເດືອນທັນວາ ປີກາຍນີ້ ທີ່ຖືກປິດ ບໍ່ສາທາ
ລະນະໄດ້ເຫັນ.
ທ່ານນາງ ລີ ໄດ້ທໍາການປະທ້ວງການຈຳຄຸກຂອງສາມີທ່ານນາງໂດຍບໍ່ປະຕິບັດຕາມ
ຄຳສັ່ງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນ. ທ່ານນາງ ຄັ້ງນຶ່ງໄດ້ຍ່າງສວນສະໜາມໃນ ໄລຍະທາງ 100
ຫຼັກກິໂລແມັດ ຈາກປັກກິ່ງ ຈົນເຖິງຄຸກ ທີ່ເມືອງທຽນຈິ້ນ ບ່ອນທີ່ທ່ານຫວັງ ໄດ້ຖືກກັກຂັງ
ໄວ້ນັ້ນ ພ້ອມນີ້ ທ່ານນາງຍັງໄດ້ແຖຫົວ ພ້ອມກັບແມ່ຍິງອີກ 3 ຄົນ ຊຶ່ງເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງ
ຂອງການປະທ້ວງໃນສາທາລະນະ.
ທ່ານນາງ ໄດ້ຖືກເກືອດຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງການດຳເນີນຄະດີຂອງສານໂດຍເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ທ່ານນາງອອກຈາກບ້ານເຮືອນ.
ມີພວກທະນາຍຄວາມຫຼາຍໆຄົນ ໄດ້ຖືກຈັບກຸມ ໃນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ "ການທັບມ້າງ709"
ທີ່ໄດ້ປະເຊີນກັບຄະດີຄວາມທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ວ່າຈະທັບມ້າງລັດແລະຖືກປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້
ໄດ້ຮັບການຕໍ່ສູ້ທາງກົດໝາຍດ້ວຍມືອາຊີບ.
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