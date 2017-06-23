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4 ປະເທດ​ ອ່າວ​ເປີ​ເຊຍ ​ຍື່ນ​​ຂໍ້​ຮຽກຮ້ອງ ຂອງ ພວກຕົນ ຕໍ່ກາຕາ

ພະນັກງານຂອງ​ສໍານັກງານ ​ຂອ​ອົງການຂ່າວສາກົນ al-Jazeera ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ຫ້ອງຂ່າວທີ່ນະຄອນໂດຮ່າຂອງກາຕາ ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2015.

ຊາ​ອຸ​ດີ ອາຣາ​ເບຍ ​ແລະ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ​ຢູ່​ອ່າວ​ເປີ​ເຊຍ ທີ່​ໄດ້​ຕັດ​ສາຍ​ສໍາພັນ​ກັບກາ​ຕາ
ຍ້ອນ​ຄິດ​ວ່າ ກາ​ຕາ​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜຸນ​ແກ່ກຸ່ມກໍ່ການ​ຮ້າຍ ​ໄດ້​ຍື່ນຂໍ້​ຮຽກຮ້ອງ​ຕ້ອງ
ການ​ຂອງ​ບັນດາປະ​ເທດ​ດັ່ງກ່າວ​ແກ່​ກາ​ຕາ.

ຄູ​ເວດ​ ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ໄກ່​ເກ່ຍ ລະຫວ່າງ​ກາ​ຕາ​ກັບປະ​ເທດ​ອາຣັບສີ່​ປະ​ເທດ ຊຶ່ງ
​ລວມມີ ຊາ​ອຸ​ດີ ອາຣາ​ເບຍ, ບາ​ຫເຣນ, ສະຫະລັດ​ອາຣັບອາ​ເມີ​ເຣັສ ​ແລະ​ອີ​ຈິບ ​ໄດ້​ຍື່ນ​
ຂໍ້​ຮຽກຮ້ອງ​ຕ້ອງການ ​ຊຶ່ງ​ລວມມີ ການ​ຕັດສາຍ​ສໍາພັນ​ກັບ​ອີຣ່ານ ​ແລະອັດ​ສໍານັກງານ​
ທາງ​ການ​ທູດ​ຂອງ​ກາ​ຕາ ​ຢູ່​ປະ​ເທດ​ນັ້ນລົງ, ​ປິດ​ສໍານັກງານ ​ຂອງ​ອົງການຂ່າວ al-
Jazeera ທີ່​ຕັ້ງຢູ່​ກາ​ຕານັ້ນ ​ແລະ​ສະຖານີ​ຕ່າງໆ ທີ່​ເປັນ​ສາຂາ​ຂອງ​ອົງການ​ຂ່າວດັ່ງ
ກ່າວ​ນີ້ ລົງ.

​ຂໍ້​ຮຽກຮ້ອງ​ຕ້ອງການນີ້ ຍັງ​ທວງ​ໃຫ້ກາ​ຕາ "ຕັດ​ການ​ພົວພັນ​ກັບ​ທຸກ​ອົງການ​ກໍ່ການ​ຮ້າຍ​
ໂດຍສະ​ເພາະ​ແມ່ນ ອົງການ​ພະລາ​ດອນ​ພາບ​ມຸສລິ​ມ, ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ, ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ອາລ
ຄາຍ​ດາ ​ແລະ​ກຸ່ມ Hezbollah ຂອງ​ເລ​ບາ​ນອນ ນອກ​ນັ້ນ​ແລ້ວຍັງ “​ໃຫ້​ປະກາດ​ຢ່າງ​ເປັນ
​ທາງ​ການ​ວ່າ ກຸ່ມ​ເຫລົ່ານັ້ນ​ແມ່ນກຸ່ມ​ກໍ່ການ​ຮ້າຍ."

ກຸ່ມ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງກ່າວຍັງ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້ກາ​ຕາ "ຢຸດ​ເຊົາບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ທະຫານເທີ​ກີ ທີ່​ປັດຈຸ​ບັນ​ປະ​
ຈໍາ​ຢູ່​ກາ​ຕາ ​ແລະມີ​ການປະຕິບັດ​ງານ​ຮ່ວມ​ກັນ ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ການ​ທະຫານ​
ກັບ​ເທີ​ກີຢູ່​ໃນ​ກາ​ຕານັ້ນລົງ."

ນອກ​ນັ້ນ ​ປະ​ເທດ​ເຫລົ່ານີ້ ຍັງ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້ກາ​ຕາ​ ຢຸດຕິ​ການ​ໃຫ້​ທຶນ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ແກ່​
ບຸກຄົນ, ກຸ່ມ ຫລື​ອົງການ​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ຈັດ​ໂດຍ​ສີ່​ປະ​ເທດ​ນີ້, ​ໂດຍ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ປະ​ເທດ
​ອື່ນໆ ​ວ່າ​ເປັນ​ພວກ​ກໍ່ການ​ຮ້າຍນັ້ນ.

ບັນດາປະ​ເທດ​ຢູ່​ອ່າວ​ເປີ​ເຊຍ ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກາ​ຕາມອບ​ຕົວ “ຜູ້ກໍ່ການ​ຮ້າຍ​ທີ່​ສໍາຄັນ”​
ແລະບຸ​ກຄົນ​ອື່ນໆ ທີ່​ເປັນ​ທີ່​ທາງ​ການຕ້ອງການຕົວ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ເທດທີ່​ມາ​ຂອງ​ພວກເຂົາ
ຢູ່​ໃນ​ກຸ່ມປະ​ເທດ​ດັ່ງກ່າວນີ້.

ບັນດາປະ​ເທດ​ອາຣັບ​ໄດ້​ໃຫ້​ເວລາ​ແກ່​ກາ​ຕາ 10 ວັນ ​ເພື່ອ​ພິຈາລະນາ​ຮັບ​ເອົາ​ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ​ຕ້ອງການ​ດັ່ງກ່າວ ​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ບອກ​ໃຫ້ກາ​ຕາ​ຊາບ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ຫຍັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ຖ້າ​ຫາກກາ​ຕາບໍ່
​ເຫັນ​ດີ​ເຮັດ​ຕາມ.

​ແຕ່​ວ່າ ຖ້າ​ຫາກ​ກາ​ຕາບໍ່​ເຫັນ​ດີນໍາບັນດາປະ​ເທດ​ນີ້ ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ເດືອນ ​ຈະ​ຖືກກວດກາຈາ​ກ
ກຸ່ມ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງກ່າວ​ໃນປີ​ທໍາ​ອິດ ຈາກ​ນັ້ນຈະ​ຖືກ​ກວດກາ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ສາມ​ເດືອນ​ ໃນ​ປີ​ທີ​ສອງ ​
ແລະ​ຈະ​ຖືກ​ກວດກາ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ປີ ​ໃນ​ໄລຍະ10 ປີຕໍ່ຈາກ​ນັ້ນ.

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