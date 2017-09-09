ຜູ້ນຳ ກາຕາ ແລະຊາອຸດີ ຊອກຫາຊ່ອງທາງ ເພື່ອເປີດ ການເຈລະຈາ

ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ໂຈະການສົນທະນາໃດໆ ກັບກາຕາ ໂດຍກ່າວຫາ
ກາຕາວ່າ “ບິດເບືອນຄວາມຈິງ.” ຫລັງຈາກມີລາຍງານວ່າ ຜູ້ນຳຊາອຸດີ ແລະກາຕາ ໄດ້
ໂອ້ລົມກັນທາງໂທລະສັບ ແລະເຫັນພ້ອມທີ່ຈະເປີດການເຈລະ
ຈາກັນ.
ອົງການຂ່າວ ຂອງຊາອຸດີອາຣາເບຍ ກ່າວໃນຕອນແລງວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ກາຕາ ລາຍ
ງານກ່ຽວກັບ ການໂທລະສັບລະຫວ່າງ Emir ຂອງກາຕາ Tamin Hamad al-Thani
ແລະອົງມົງກຸດຣາຊະກຸມມານ Mohammed bin Salman ຂອງຊາອຸດີ ນັ້ນວ່າ “ບໍ່ມີ
ຄວາມຈິງ.”
ແຫລ່ງຂ່າວກາຕາລາຍງານວ່າ ທັງສອງທ່ານເຫັນພ້ອມທາງໂທລະສັບທີ່ຈະແຕ່ງ ຕັ້ງ
ທູດພິເສດ ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ໃນການເຈລະຈາເພື່ອແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນລະຫວ່າ
ກາຕາ ແລະບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງຕົນ.
ອີງຕາມອົງການຂ່າວຊາອຸດີ ກາຕາເປັນຜູ້ລິເລີ້ມການໂທລະສັບ ແລະຂໍໃຫ້ມີການສົນ
ທະນາກັບຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ບາເຣນ ອີຈິບ ແລະສະຫະລັດ ອາຣັບເອເມີເຮັສ. ລັດຖະ
ບານເຫລົ່ານີ້ ນີ້ໄດ້ຕັດສຳພັນທາງການທູດກັບກາຕາ ໃນເດືອນມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍ
ກ່າວຫາກາຕາວ່າ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດ ແລະຜູກສຳພັນກັບ
ອີຣ່ານ.
ຫລັງຈາກການໂທລະສັບ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ແລະລາຍງານທີ່ຂັດແຍ້ງກັນແລ້ວ ອົງການ
ຂ່າວຂອງຊາອຸດີ ກ່າວວ່າ “ຣາຊະອານາຈັກຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໄດ້ປະກາດວ່າ ການສົນ
ທະນາໃດໆ ຫລືການຕິດຕໍ່ ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ກາຕາຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກໂຈະ ຈົນກວ່າຈະມີການ
ອະທິບາຍຢ່າງຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບທ່າທີຂອງຕົນໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮູ້ແລະຖະແຫລງການທີ່ ເປັນການເປີດເຜີຍຂອງຕົນ ຈະສອດຄ່ອງກັບພັນທະຂອງຕົນ.”
ໃນວັນສຸກວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ໂທລະສັບໄປຫາກາຕາ ຊາອຸດີ ອາ
ຣາເບຍ ແລະສະຫະລັດ ອາຣັບເອເມີເຣັສ ນຶ່ງມື້ ຫລັງຈາກກ່າວວ່າ ທ່ານເຕັມໃຈທີ່ຈະ
ຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນການຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງ ກາຕາ ແລະບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານ.
ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມກັບ Emir ຂອງຄູເວດ Sabah al-Ahmed al-Jaber
al-Sabah ປະທານາທິບໍດີກ່າວວ່າ ທ່ານເຕັມໃຈທີ່ຈະໄກ່ເກ່ຍໃຫ້ເປີດການເຈລະຈາ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເຕັມໃຈທີ່ຈະເຮັດໃນສິ່ງດັ່ງກ່າວ ແລະຂ້າພະ
ເຈົ້າຄິດວ່າ ທ່ານຈະສາມາດ ບັນລຸການຕົກລົງ ໃນເວລາທີ່ວ່ອງໄວ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ
ບາງສິ່ງບາງຢ່າງຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງງ່າຍດາຍ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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