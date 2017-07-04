ເນື້ອໃນຂອງຈົດໝາຍຂອງກາຕ້າ ສົ່ງຫາຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ຍັງບໍ່ທັນເປີດເຜີຍວ່າແມ່ນຫຽັງ

ນັກການທູດສູງສຸດກາຕ້າ ໄດ້ນຳສົ່ງສານຕອບໂຕ້ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຢູ່ໃນບັນ ຊີຮຽກ
ຮ້ອງທີ່ໄດ້ເຮັດໂດຍ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ແລະບັນດາພັນທະມິດທີ່ໄດ້ພົວພັນກັບກາຕ້າ
ຫລັງຈາກໄດ້ຕໍ່ກຳນົດເສັ້ນຕາຍເພື່ອໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກຳນົດ 48 ຊົ່ວໂມງ.
ລັດຖະມົນຕີີຕ່າງປະເທດ Qatar ທ່ານ Sheik Mohammed bin Abdulrahman
Al Thani ທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍ Emir Sheik Sabah Al Ahmad Al Saban ໃນວັນຈັນ
ວານນີ້ເພື່ອນຳສົ່ງໝັງສືທີ່ຂຽນດ້ວຍມືຈາກ Sheik Tamin ຂອງກາຕ້າ ອີງຕາມອົງ
ການຂ່າວລັດຖະບານຄູເວດ.
ເນື້ອເລື່ອງຂອງໜັງສືຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານ Al Thani ໄດ້ກ່າວ
ໃນຕອນຕົ້ນວ່າຄວາມຮຽກຮ້ອງໄດ້ເປັນທີ່ແນ່ນອນວ່າຈະຖືກປະຕິເສດ.
ຄູເວດໄດ້ພະຍາຍາມຕໍ່ລອງຢ່າງສັນຕິເພື່ອສິ້ນສຸດ ການກີດກັ້ນຈາກບັນດາປະເທດ
ອ່າວເປີເຊຍແກ່ກາຕ້າ ທີ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕໍ່ເສັ້ນຕາຍຮອດວັນອາທິດ ກ່ອນໜ້າເວລາ
ນ້ອຍນຶ່ງແກ່ກາຕ້າ ຕອບຊາອຸດ ທີ່ນຳພາແນວໂຮມໄດ້ເຖິງກຳນົດທີ່ຈະໝົດອາຍຸ.
ການປະສານງານຖະແຫລງການໄດ້ເຜີບແຜ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນໂດຍ ບັນດາອົງ
ການຂ່າວລັດຖະບານໃນຄູເວດ ແລະຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ທີ່ໄດ້ຢືນຢັນເສັ້ນຕາຍໄດ້
ຕໍ່ອອກໄປຈົນຮອດມື້ສຸດທ້າຍຂອງວັນຈັນ.
ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ສະຫະລັດ ອາຣັບເອເມີເຣັສ ບາເຣນ ແລະອີຈິບ ໄດ້ທຳລາຍ
ດ້ານການທູດ ແລະເຊື່ອມໂຍງການຄ້າກັບ ກາຕາໃນວັນທີ 5 ມິຖຸນາ ກ່າວຫາລັດ
ຖະບານຢູ່ໂດຮາ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນກໍ່ການຮ້າຍທີ່ເປັນພັນທະມິດກັບອີຣ່ານ.
ກາຕ້າໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວຫາ ແລະກ່າວ່າການກ່າວຫາບໍ່ມີຫລັກຖານ. ທ່ານ Al
Thani ໄດ້ກ່າວວ່າຄຳຮຽກຮ້ອງໂດຍ ຊາອຸດີ ແລະບັນດາຄູ່ຕຳແໜ່ງ ຮວມທັງການ
ຖອນທະຫານເທີກີຢູ່ໃນກາຕ້າ ປິດກຸ່ມອົງການຂ່າວ Al Jazeera ທີ່ລັດຖະບານ
ກາຕ້າເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະຫລຸດລະດັບຄວາມສຳພັນກັບອີຣ່ານ ທີ່ອາດເປັນໄປບໍ່
ໄດ້ທີ່ປາກຈະຈາກັບການເສຍສະລະປະຊາທິປະໄຕຂອງກາຕ້າ.
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